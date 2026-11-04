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Horacio Melgarejo pide disculpas a Alianza Lima por su provocación en Matute: “Me ganó el nerviosismo, me arrepiento”

El técnico de Cienciano se pronunció después de su polémica reacción en el estadio Alejandro Villanueva, pidió disculpas al club y a sus hinchas, y reconoció que no debió actuar así

El técnico del cuadro cusqueño reflexiona sobre lo ocurrido tras su expulsión en los minutos finales del partido en Matute. (Video: L1MAX)
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Horacio Melgarejo dio marcha atrás tras el polémico episodio que protagonizó durante el Alianza Lima vs Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Luego de ser expulsado y provocar a las tribunas de Matute con gestos hacia la hinchada ‘blanquiazul’, el entrenador argentino reconoció su error y ofreció disculpas públicamente.

En declaraciones a ‘L1 Radio’, tras finalizar el compromiso, el técnico del conjunto cusqueño explicó que perdió el control debido a la tensión que se vivió en los minutos finales y aseguró que no debió reaccionar de esa manera, pese a los insultos que recibió desde las gradas.

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La verdad que me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, los escupitajos y un montón de cosas que me tiraron”, manifestó.

Horacio Melgarejo reconoció su error tras provocar a Matute

El estratega insistió en que su comportamiento no fue el adecuado y reiteró sus disculpas a la institución victoriana y a sus aficionados. Además, extendió su mensaje al fútbol peruano, al considerar que su reacción no correspondía con lo que debía mostrar desde su posición como entrenador.

Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima tras polémicos gestos en el estadio Alejandro Villanueva.
Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima tras polémicos gestos en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

“Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice”, señaló. Posteriormente, dejó en claro que su prioridad ahora es continuar al frente de Cienciano y cerrar de la mejor manera la temporada. “A partir de ahí, hay que seguir peleando, tratar de dejarlo más arriba posible a Cienciano y ver qué pasa. Pero el objetivo principal es, repito, pedir disculpas al club, Alianza, a su gente y en este caso al fútbol peruano. Pero ya pasó”, agregó.

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Sin embargo, Melgarejo también mostró su incomodidad por la repercusión que tuvo el episodio y comparó la atención mediática de su comportamiento con otros acontecimientos del fútbol nacional. “La gente de Cienciano... Eso está descartado, la disculpa, pero tampoco maté a nadie. Pasaron cosas peores en estos meses y la prensa tampoco habla tanto de eso, así que le pido disculpas al que le tengo que pedir”, expresó.

El técnico volvió a insistir en ese punto antes de cerrar la entrevista: “Hubo cosas más graves que ustedes muchas veces dejan pasar por arriba, pero bueno, yo solamente me corresponde a lo mío, pedir disculpas, repito, a la gente de Alianza y a partir de ahí. No tengo más nada que hablar”.

El entrenador de Cienciano habla de su polémica expulsión en Matute y sus gestos a las tribunas. (Video: L1MAX)

¿Qué pasó con Horacio Melgarejo en Matute?

El incidente se produjo durante los descuentos del encuentro, cuando Cienciano buscaba el empate agónico. Luego de discutir con el árbitro Sebastián Lozano por una acción que involucró a Kevin Quevedo, el entrenador recibió los abucheos de las tribunas y respondió con gestos provocadores. El colegiado advirtió su comportamiento y le mostró la tarjeta roja.

Su salida del campo estuvo marcada por nuevas provocaciones, entre ellas el gesto de la ‘U’ que realizó con las manos en referencia a Universitario de Deportes. La reacción generó el rechazo de los hinchas blanquiazules y también la molestia de integrantes de la directiva de Alianza Lima, quienes intentaron acercarse al estratega, pero fueron contenidos por el personal de seguridad.

Finalmente, cuando fue consultado a su salida del estadio sobre si se arrepentía de lo ocurrido, Melgarejo fue breve y directo: “Sí, me equivoqué”. Así, el entrenador reconoció públicamente su responsabilidad en un episodio que terminó empañando el cierre del partido.

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