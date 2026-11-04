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Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “Me pareció una falta de respeto”

El mediocampista de 23 años se enfrentó a su entrenador luego de ser cambiado en apenas 16 minutos durante el encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026.
Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026.
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El partido entre Alianza Lima y Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, quedó marcado por varias polémicas. Entre ellas estuvieron los gestos de Horacio Melgarejo, quien formó una “U” con sus manos hacia la tribuna en alusión a Universitario de Deportes, y el cruce con Gonzalo Aguirre tras un cambio durante el encuentro.

A la salida de Matute, Aguirre se refirió al episodio con el entrenador. El volante de 23 años expresó su malestar en la zona mixta: “No lo tomé de buena manera. Me pareció una falta de respeto, pero bueno, queda ahí. La verdad, no quiero, no quiero decir unas palabras porque...”.

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Luego, el futbolista de Cienciano evitó profundizar sobre lo ocurrido y se retiró ante nuevas consultas de los periodistas. “Nada para decir. Todo lo que vieron. Esto es lo que vieron en la cancha, gente. No hablo, gente. Esto es lo que vieron en la cancha”.

El mediocampista señaló que el técnico de Cienciano le faltó el respeto al cambiarlo 20 minutos después de haber ingresado. Créditos: Teledeportes.

En otro sector del estadio Alejandro Villanueva, Gonzalo Aguirre fue abordado por un periodista de L1 Radio y dio nuevas declaraciones: “No, nada, no tengo nada que decir, nada por agregar. Por todo lo que vieron, creo que cualquier jugador puede reaccionar igual, ¿no? Me parece”.

El volante también fue consultado sobre una posible conversación con el técnico Horacio Melgarejo en el vestuario, luego de la derrota ante Alianza Lima. Su respuesta fue tajante: “No, nada. Queda ahí, todo queda ahí”.

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Tras ello, Aguirre dejó las instalaciones del complejo deportivo de La Victoria para regresar al hotel de concentración en Lima. El futbolista evitó dar más declaraciones sobre la decisión de su entrenador.

El mediocampista se refirió a su reunión con el técnico de Cienciano luego del final del partido ante Alianza Lima. Créditos: L1 Radio.

¿Qué pasó con Gonzalo Aguirre y Horacio Melgarejo?

El conflicto entre Gonzalo Aguirre y Horacio Melgarejo fue uno de los momentos de mayor tensión en el partido entre Alianza Lima y Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El técnico argentino retiró al volante apenas 16 minutos después de su ingreso, una decisión que provocó la reacción del futbolista de 23 años.

Aguirre había entrado por Ademar Robles con la misión de reforzar el mediocampo del equipo cusqueño. No obstante, luego del gol de Eryc Castillo a los 71 minutos, Melgarejo decidió modificar nuevamente su esquema y sustituyó al mediocampista a los 76.

Las imágenes de la transmisión mostraron a Aguirre afectado por la medida. Al volver al banquillo, buscó encarar a Melgarejo para reclamarle por su salida y le preguntó por qué lo había retirado del campo. Sus compañeros e integrantes del comando técnico intervinieron para contenerlo.

Los periodistas de L1 Max también informaron que el futbolista, nacido en 2003, intentó arrojar la camiseta del club tras quitársela. Según el reporte desde el campo de juego, el entrenador argentino se acercó al jugador con intenciones de agredirlo, aunque otras personas intervinieron para evitar un nuevo incidente.

El volante permaneció llorando durante varios minutos en la zona técnica, mientras la tensión se instaló en el banco de Cienciano. El equipo ‘rojo’ no logró revertir el marcador y cayó por la mínima diferencia en Matute.

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.

Horacio Melgarejo en el ojo de la tormenta

Horacio Melgarejo no solo quedó en el centro de los cuestionamientos por retirar a Gonzalo Aguirre pocos minutos después de su ingreso en el partido entre Alianza Lima y Cienciano. El técnico argentino también protagonizó otro incidente tras realizar gestos hacia la tribuna.

Melgarejo formó una “U” con las manos frente a los hinchas, en alusión a Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza. La acción generó reacciones entre los aficionados y motivó un cruce con Franco Navarro y su hijo, quienes se aproximaron al entrenador durante su camino hacia el vestuario.

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