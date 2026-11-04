Liberan parte de la avenida Venezuela y buses recuperan sus carriles tras trabajos del Metro de Lima

Los trabajos incluyeron la reposición de la calzada, rehabilitación de veredas, recuperación de áreas verdes e instalación de señalización horizontal y vertical - Créditos: ATU.

Guardar

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses de transporte público retomarán desde este martes 4 de noviembre su recorrido habitual por dos carriles de la avenida Venezuela, tras la liberación de aproximadamente 110 metros de esta arteria, entre los jirones Manuel Tellería y Guillermo Geraldino, luego de la culminación de trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima. La medida permitirá mejorar la conectividad entre Breña y el Cercado de Lima, además de facilitar el desplazamiento de los pasajeros.

La habilitación representa un cambio en las condiciones de circulación para los usuarios que utilizan diariamente las unidades que atraviesan este sector de la capital. Antes de la intervención, los conductores debían utilizar los carriles del sentido contrario, acondicionados temporalmente para mantener el tránsito en ambas direcciones. Esta distribución ocasionaba demoras y complicaciones durante los desplazamientos.

PUBLICIDAD

Con la nueva disposición, los vehículos podrán volver a utilizar las vías correspondientes a su dirección habitual. La recuperación de este espacio también favorecerá el tránsito de automóviles particulares y peatones que se movilizan por los alrededores.

La reapertura fue posible gracias al retiro parcial del cerramiento del Pozo de Ventilación PV-09, infraestructura vinculada a la construcción del sistema ferroviario subterráneo. Esta intervención permitió devolver aproximadamente una cuadra de la avenida Venezuela al uso público, aunque todavía permanecen labores pendientes en dicho punto.

Reposición de pistas, veredas y señalización en la avenida Venezuela

Para acondicionar el tramo liberado, se ejecutaron trabajos de reposición de la calzada, rehabilitación de veredas y recuperación de áreas verdes. Asimismo, se instalaron señales horizontales y verticales con el propósito de establecer condiciones adecuadas para el desplazamiento de conductores y transeúntes.

PUBLICIDAD

La intervención se incorpora a otras acciones efectuadas anteriormente en los alrededores de las estaciones E-08 Elio y E-09 Alborada. En ambos sectores se restituyeron espacios que habían sido ocupados temporalmente para desarrollar las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Antes de la reapertura, los conductores utilizaban temporalmente los carriles del sentido contrario para mantener la circulación en ambas direcciones - Créditos: ATU.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) brindará apoyo en la zona para ordenar el flujo vehicular y facilitar el desplazamiento por los carriles habilitados. A esta labor se sumarán orientadores de la ATU, quienes proporcionarán información a los pasajeros sobre las modificaciones implementadas y resolverán sus consultas.

La entidad también precisó que el Pozo de Ventilación PV-09 registra un avance del 80,17 %. Mientras continúan las labores para completar su construcción, se prevé retirar progresivamente el cerramiento restante y recuperar los espacios que todavía permanecen restringidos para el tránsito vehicular y peatonal.

PUBLICIDAD

Línea 2 del Metro de Lima conectará Ate con el Callao y beneficiará a 2,5 millones de personas

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao será el primer sistema de transporte subterráneo del país y permitirá conectar diez distritos de la capital y el primer puerto. El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 35 kilómetros y 35 estaciones, que unirán Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, el Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao.

Antes de la reapertura, los conductores utilizaban temporalmente los carriles del sentido contrario para mantener la circulación en ambas direcciones - Créditos: ATU.

De acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta infraestructura beneficiará a más de 2,5 millones de personas que viven en su zona de influencia. Cuando funcione completamente, permitirá realizar el trayecto entre Ate y el Callao en aproximadamente 45 minutos, frente a las dos horas y media que puede demandar actualmente mediante el transporte convencional.

PUBLICIDAD

Asimismo, tendrá capacidad para trasladar a más de 660.000 pasajeros diarios, mientras que las proyecciones estiman que la demanda podría alcanzar los 1,2 millones de usuarios por día hacia 2030. Entre sus principales objetivos figuran reducir los tiempos de viaje, descongestionar las principales avenidas y mejorar la conexión entre Lima y el Callao.