Perú

¿Lloverá hoy en Arequipa? Senamhi revela cómo estará el clima en la ciudad y otras zonas este 4 de noviembre

Las condiciones del tiempo variarán entre la costa y las zonas altoandinas. Conoce qué localidades tienen mayor probabilidad de precipitaciones este miércoles.

Vista de la Catedral de Arequipa, de piedra blanca con dos torres, bajo un cielo azul claro. Detrás, el volcán Misti con su cima nevada. Árboles verdes a la derecha
La majestuosa Catedral de Arequipa se alza frente al imponente volcán Misti, capturando la belleza arquitectónica y natural de la 'Ciudad Blanca' durante un atardecer sereno. (Andina)
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El clima en la región Arequipa presentará condiciones variables durante los próximos días. Mientras algunas localidades registrarán temperaturas máximas cercanas a los 30 °C, otras tendrán lluvias por la tarde, lloviznas moderadas y temperaturas mínimas bajo cero.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este miércoles 4 de noviembre se esperan diferencias importantes entre las zonas costeras, los valles y las localidades ubicadas en las partes altas de la región. Estas condiciones se mantendrán, con algunas variaciones, hasta el viernes 6 de noviembre.

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¿Cómo estará el clima en Arequipa este miércoles 4 de noviembre?

En la ciudad de Arequipa se prevé una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 10 °C. El cielo presentará nubes dispersas que variarán a condiciones nubladas, acompañadas de ráfagas de viento.

En otras localidades, como Aplao y La Joya, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas de 30 °C y 29 °C, respectivamente. En ambas zonas predominarán los cielos despejados o con nubes dispersas y un incremento de la temperatura durante el día.

En contraste, las localidades de Caylloma e Imata registrarán temperaturas mínimas de -4 °C y -7 °C, respectivamente. Además, se pronostican lluvias durante la tarde.

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Pronóstico del clima en Arequipa del 4 al 6 de noviembre

Estas son las temperaturas máximas y mínimas, así como las condiciones meteorológicas previstas por el Senamhi para las principales localidades de la región:

  • Aplao: miércoles 30 °C y 16 °C; jueves 29 °C y 17 °C; viernes 29 °C y 17 °C. Se esperan nubes dispersas e incremento de la temperatura diurna.
  • Arequipa: miércoles 24 °C y 10 °C; jueves 25 °C y 11 °C; viernes 25 °C y 11 °C. Se prevén nubes dispersas y cielo nublado, con ráfagas de viento el miércoles y viento moderado el viernes.
  • Ático: miércoles 24 °C y 18 °C; jueves 24 °C y 18 °C; viernes 25 °C y 17 °C. Se pronostican lloviznas moderadas y ráfagas de viento.
  • Cabanaconde: miércoles 21 °C y 6 °C; jueves 20 °C y 6 °C; viernes 20 °C y 5 °C. El cielo variará de nubes dispersas a parcialmente nublado.
  • Camaná: miércoles 24 °C y 17 °C; jueves 24 °C y 18 °C; viernes 25 °C y 18 °C. Se esperan cielos nublados, lloviznas moderadas y ráfagas de viento.
  • Caravelí: miércoles 29 °C y 10 °C; jueves 28 °C y 10 °C; viernes 28 °C y 11 °C. Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados e incremento de temperatura diurna.
  • Caylloma: miércoles 16 °C y -4 °C; jueves 16 °C y -5 °C; viernes 17 °C y -5 °C. Se pronostican lluvias por la tarde.
  • Cháparra: miércoles 28 °C y 19 °C; jueves 28 °C y 18 °C; viernes 27 °C y 18 °C. Predominarán los cielos despejados con nubes dispersas.
  • Chiguata: miércoles 22 °C y 9 °C; jueves 23 °C y 10 °C; viernes 24 °C y 10 °C. Se esperan cielos con nubes dispersas y parcialmente nublados.
  • Chivay: miércoles 22 °C y 2 °C; jueves 23 °C y 3 °C; viernes 23 °C y 3 °C. Se prevén lluvias durante las tardes.
  • Chuquibamba: miércoles 23 °C y 11 °C; jueves 23 °C y 10 °C; viernes 24 °C y 10 °C. Se esperan cielos nublados y lluvias por la tarde.
  • Cotahuasi: miércoles 24 °C y 9 °C; jueves 24 °C y 10 °C; viernes 25 °C y 10 °C. Se pronostican nubes dispersas y aumento de la temperatura diurna.
  • Huanca: miércoles 22 °C y 6 °C; jueves 22 °C y 6 °C; viernes 21 °C y 5 °C. Se esperan cielos despejados con nubes dispersas.
  • Imata: miércoles 16 °C y -7 °C; jueves 15 °C y -6 °C; viernes 15 °C y -6 °C. Se pronostican lluvias por la tarde.
  • La Joya: miércoles 29 °C y 13 °C; jueves 29 °C y 14 °C; viernes 30 °C y 14 °C. Predominarán los cielos despejados y las temperaturas elevadas durante el día.
  • Lomas: miércoles 26 °C y 14 °C; jueves 25 °C y 13 °C; viernes 25 °C y 13 °C. Se esperan cielos parcialmente nublados que variarán a nublados.
  • Majes: miércoles 28 °C y 13 °C; jueves 28 °C y 14 °C; viernes 27 °C y 14 °C. Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados.
  • Mollendo: miércoles 24 °C y 17 °C; jueves 24 °C y 17 °C; viernes 23 °C y 16 °C. Se pronostican cielos nublados, lloviznas moderadas y ráfagas de viento.
  • Orcopampa: miércoles 17 °C y -4 °C; jueves 18 °C y -4 °C; viernes 18 °C y -3 °C. Se esperan lluvias y temperaturas mínimas bajo cero.
  • Sibayo: miércoles 20 °C y -3 °C; jueves 20 °C y -3 °C; viernes 21 °C y -2 °C. Se prevén cielos nublados a cubiertos con lluvias.

¿Qué localidades tendrán las temperaturas más bajas?

Vista aérea de una ciudad con edificios coloniales de piedra blanca, una gran catedral de dos torres, una plaza verde con palmeras y un volcán nevado al fondo
Una panorámica aérea muestra el Centro Histórico de Arequipa, con su emblemática catedral, una plaza arbolada y el volcán Misti dominando el horizonte andino. (Andina)

Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en Imata, donde el termómetro descenderá hasta los -7 °C este miércoles 4 de noviembre. Para el jueves y viernes se esperan mínimas de -6 °C.

También se pronostican temperaturas bajo cero en Caylloma, Orcopampa y Sibayo, localidades que tendrán mínimas de hasta -5 °C, -4 °C y -3 °C, respectivamente, durante el periodo previsto.

En el otro extremo, Aplao alcanzará los 30 °C este miércoles, mientras que La Joya llegará a la misma temperatura el viernes 6 de noviembre.

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