¿Lloverá hoy en Arequipa? Senamhi revela cómo estará el clima en la ciudad y otras zonas este 4 de noviembre

La majestuosa Catedral de Arequipa se alza frente al imponente volcán Misti, capturando la belleza arquitectónica y natural de la 'Ciudad Blanca' durante un atardecer sereno. (Andina)

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El clima en la región Arequipa presentará condiciones variables durante los próximos días. Mientras algunas localidades registrarán temperaturas máximas cercanas a los 30 °C, otras tendrán lluvias por la tarde, lloviznas moderadas y temperaturas mínimas bajo cero.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este miércoles 4 de noviembre se esperan diferencias importantes entre las zonas costeras, los valles y las localidades ubicadas en las partes altas de la región. Estas condiciones se mantendrán, con algunas variaciones, hasta el viernes 6 de noviembre.

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¿Cómo estará el clima en Arequipa este miércoles 4 de noviembre?

En la ciudad de Arequipa se prevé una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 10 °C. El cielo presentará nubes dispersas que variarán a condiciones nubladas, acompañadas de ráfagas de viento.

En otras localidades, como Aplao y La Joya, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas de 30 °C y 29 °C, respectivamente. En ambas zonas predominarán los cielos despejados o con nubes dispersas y un incremento de la temperatura durante el día.

En contraste, las localidades de Caylloma e Imata registrarán temperaturas mínimas de -4 °C y -7 °C, respectivamente. Además, se pronostican lluvias durante la tarde.

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Pronóstico del clima en Arequipa del 4 al 6 de noviembre

Estas son las temperaturas máximas y mínimas, así como las condiciones meteorológicas previstas por el Senamhi para las principales localidades de la región:

Aplao: miércoles 30 °C y 16 °C; jueves 29 °C y 17 °C; viernes 29 °C y 17 °C. Se esperan nubes dispersas e incremento de la temperatura diurna.

Arequipa: miércoles 24 °C y 10 °C; jueves 25 °C y 11 °C; viernes 25 °C y 11 °C. Se prevén nubes dispersas y cielo nublado, con ráfagas de viento el miércoles y viento moderado el viernes.

Ático: miércoles 24 °C y 18 °C; jueves 24 °C y 18 °C; viernes 25 °C y 17 °C. Se pronostican lloviznas moderadas y ráfagas de viento.

Cabanaconde: miércoles 21 °C y 6 °C; jueves 20 °C y 6 °C; viernes 20 °C y 5 °C. El cielo variará de nubes dispersas a parcialmente nublado.

Camaná: miércoles 24 °C y 17 °C; jueves 24 °C y 18 °C; viernes 25 °C y 18 °C. Se esperan cielos nublados, lloviznas moderadas y ráfagas de viento.

Caravelí: miércoles 29 °C y 10 °C; jueves 28 °C y 10 °C; viernes 28 °C y 11 °C. Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados e incremento de temperatura diurna.

Caylloma: miércoles 16 °C y -4 °C; jueves 16 °C y -5 °C; viernes 17 °C y -5 °C. Se pronostican lluvias por la tarde.

Cháparra: miércoles 28 °C y 19 °C; jueves 28 °C y 18 °C; viernes 27 °C y 18 °C. Predominarán los cielos despejados con nubes dispersas.

Chiguata: miércoles 22 °C y 9 °C; jueves 23 °C y 10 °C; viernes 24 °C y 10 °C. Se esperan cielos con nubes dispersas y parcialmente nublados.

Chivay: miércoles 22 °C y 2 °C; jueves 23 °C y 3 °C; viernes 23 °C y 3 °C. Se prevén lluvias durante las tardes.

Chuquibamba: miércoles 23 °C y 11 °C; jueves 23 °C y 10 °C; viernes 24 °C y 10 °C. Se esperan cielos nublados y lluvias por la tarde.

Cotahuasi: miércoles 24 °C y 9 °C; jueves 24 °C y 10 °C; viernes 25 °C y 10 °C. Se pronostican nubes dispersas y aumento de la temperatura diurna.

Huanca: miércoles 22 °C y 6 °C; jueves 22 °C y 6 °C; viernes 21 °C y 5 °C. Se esperan cielos despejados con nubes dispersas.

Imata: miércoles 16 °C y -7 °C; jueves 15 °C y -6 °C; viernes 15 °C y -6 °C. Se pronostican lluvias por la tarde.

La Joya: miércoles 29 °C y 13 °C; jueves 29 °C y 14 °C; viernes 30 °C y 14 °C. Predominarán los cielos despejados y las temperaturas elevadas durante el día.

Lomas: miércoles 26 °C y 14 °C; jueves 25 °C y 13 °C; viernes 25 °C y 13 °C. Se esperan cielos parcialmente nublados que variarán a nublados.

Majes: miércoles 28 °C y 13 °C; jueves 28 °C y 14 °C; viernes 27 °C y 14 °C. Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados.

Mollendo: miércoles 24 °C y 17 °C; jueves 24 °C y 17 °C; viernes 23 °C y 16 °C. Se pronostican cielos nublados, lloviznas moderadas y ráfagas de viento.

Orcopampa: miércoles 17 °C y -4 °C; jueves 18 °C y -4 °C; viernes 18 °C y -3 °C. Se esperan lluvias y temperaturas mínimas bajo cero.

Sibayo: miércoles 20 °C y -3 °C; jueves 20 °C y -3 °C; viernes 21 °C y -2 °C. Se prevén cielos nublados a cubiertos con lluvias.

¿Qué localidades tendrán las temperaturas más bajas?

Una panorámica aérea muestra el Centro Histórico de Arequipa, con su emblemática catedral, una plaza arbolada y el volcán Misti dominando el horizonte andino. (Andina)

Las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en Imata, donde el termómetro descenderá hasta los -7 °C este miércoles 4 de noviembre. Para el jueves y viernes se esperan mínimas de -6 °C.

También se pronostican temperaturas bajo cero en Caylloma, Orcopampa y Sibayo, localidades que tendrán mínimas de hasta -5 °C, -4 °C y -3 °C, respectivamente, durante el periodo previsto.

En el otro extremo, Aplao alcanzará los 30 °C este miércoles, mientras que La Joya llegará a la misma temperatura el viernes 6 de noviembre.

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