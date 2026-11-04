Renato Rossini Jr. sigue activo en exclusiva app de citas y Samahara Lobatón lanza advertencia: “No pongo las manos al fuego”

La influencer aseguró que conoce la cuenta de su pareja en Raya y que confía en que no la utiliza. Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesta a confiar ciegamente en nadie. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación sentimental entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón quedó bajo la lupa luego de que el programa ‘Magaly TV, la firme’ revelara que el exchico reality todavía aparece con un perfil activo en Raya, una exclusiva aplicación de citas a la que acceden celebridades, influencers, empresarios y otras personalidades. El hallazgo llamó la atención porque el hijo de Renato Rossini mantiene actualmente una relación con la hija de Melissa Klug, por lo que su presencia en una plataforma destinada a conocer potenciales parejas despertó interrogantes sobre el uso que le estaría dando.

La sorpresa no estuvo solamente en las fotografías que aparecen en su perfil, sino también en que la cuenta continúa habilitada dentro de una aplicación que funciona mediante una membresía de pago. En las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos, Renato aparece incluso posando sin polo, una presentación que no pasó desapercibida para quienes encontraron su perfil y decidieron comunicarlo al programa.

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Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

La información llegó al programa de Magaly Medina a través de una usuaria que prefirió mantener su identidad en reserva. Según contó, encontró la cuenta del joven en Raya, revisó las fotografías disponibles y reconoció que se trataba del exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’. La presencia del exchico reality en esta plataforma generó curiosidad, especialmente porque no se trata de una aplicación convencional que cualquier persona pueda utilizar con solo descargarla.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Renato Rossini Jr. explica por qué sigue apareciendo en Raya pese a su relación con Samahara

Cuando la reportera le preguntó por su presencia en esta exclusiva aplicación de citas, Renato Rossini Jr. no intentó desconocer la cuenta ni sostuvo que se tratara de un perfil falso. Por el contrario, reconoció que estaba registrado y explicó que no había eliminado su información porque simplemente se había olvidado de hacerlo.

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El joven aseguró que su situación sentimental había cambiado y que, al encontrarse actualmente con Samahara Lobatón, ya no tenía motivos para continuar utilizando una plataforma diseñada para conocer personas. No obstante, admitió que recién tomó conciencia de que su perfil seguía apareciendo cuando le informaron que había sido encontrado por otra usuaria.

“Ahora que me han avisado debería sacarlo, pues como yo ya no estoy soltero, me he olvidado que lo tenía”, respondió.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro detalle que llamó la atención fue el aspecto económico de la membresía. A diferencia de otras aplicaciones de citas que permiten mantener perfiles gratuitos con determinadas funciones, Raya trabaja con un sistema de suscripción. Por ello, el reportero quiso saber si el joven seguía pagando por el servicio y cuánto dinero destinaba a mantener su cuenta.

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Renato reconoció que no tenía presente el monto exacto de la membresía, debido a que el cobro se realizaba automáticamente a través de su tarjeta. De esta manera, dio a entender que no estaba pendiente de los descuentos relacionados con la aplicación y que tampoco recordaba cuánto le costaba mantener el acceso.

En lugar de responder directamente si había tenido coincidencias o conversaciones, Renato lanzó una frase que dejó la interrogante abierta: “Eso te dejo de tarea a ti, a ver”.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón confirma que conoce la cuenta de Renato Rossini Jr.

La otra versión que buscó el programa fue la de Samahara Lobatón, quien también tuvo que responder por la presencia de su pareja en Raya. La influencer aseguró que no se trataba de un secreto para ella y que conocía desde antes que Renato tenía una cuenta en esa aplicación.

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Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de mostrarse sorprendida por el hallazgo, la hija de Melissa Klug explicó que confía en el joven y que, según lo que él le ha contado, no estaría utilizando la plataforma. Su respuesta dejó en claro que la existencia del perfil no era una novedad dentro de la relación y que ambos habían conversado sobre las aplicaciones que Renato tenía instaladas.

“Tengo mucha confianza con Renato, sé que lo tiene ahí, pero que ni lo usa, ¿no?”, manifestó Samahara.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron si estaba completamente segura de que su pareja no recurría a la aplicación o si podía garantizar que nunca la utilizaría mientras mantienen una relación.

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Samahara fue cuidadosa al responder y dejó en claro que no está dispuesta a confiar ciegamente en nadie. Aunque expresó que tiene confianza en Renato, también recordó que ha atravesado situaciones sentimentales que le han dejado enseñanzas y que no quiere volver a cometer los mismos errores.

“Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Ya me he quemado en la hoguera”, afirmó.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué es Raya y por qué es considerada una exclusiva aplicación de citas?

La aparición de Renato Rossini Jr. en esta plataforma también despertó curiosidad sobre su funcionamiento. Raya no es una aplicación de citas convencional, ya que se caracteriza por contar con un sistema de admisión que busca mantener una comunidad selectiva de usuarios.

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A diferencia de otros servicios en los que cualquier persona puede registrarse y comenzar a revisar perfiles, esta plataforma utiliza un mecanismo de selección por referencias. Los interesados deben pasar por un proceso de evaluación antes de obtener acceso, una característica que ha contribuido a construir su imagen de exclusividad.

Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre sus usuarios se encuentran personalidades del entretenimiento, influencers, empresarios y personas vinculadas con distintos sectores profesionales. Por esa razón, la aplicación suele despertar interés cuando se descubre que alguna figura pública tiene un perfil activo.

Una vez que el usuario es aceptado, puede acceder a las funciones de la plataforma mediante una membresía. Según los precios mencionados en la información difundida sobre el servicio, el plan básico costaría aproximadamente 25 dólares, mientras que una alternativa anual podría alcanzar los 349,99 dólares. Los importes pueden variar según el tipo de suscripción y las condiciones disponibles para cada usuario.

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Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.

Su funcionamiento es similar al de otras aplicaciones de citas: los integrantes pueden revisar fotografías y descripciones, enviar ‘likes’ y esperar que exista un interés mutuo para establecer un ‘match’. Cuando ambas personas muestran interés, se habilita la posibilidad de conversar y, eventualmente, coordinar un encuentro.

Precisamente, el hecho de que Raya requiera una membresía pagada generó mayores preguntas sobre la cuenta de Renato. Si bien el joven sostuvo que olvidó eliminar su perfil, el funcionamiento de la plataforma implica que mantener determinados servicios requiere una suscripción vigente. Él, por su parte, aseguró que no recordaba cuánto se le descontaba porque el cobro se realizaba automáticamente en su tarjeta.

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Renato Rossini Jr. explica por qué mantiene activo su perfil en Raya pese a estar con Samahara Lobatón. Captura: Magaly TV La Firme.