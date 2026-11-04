Perú

Vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional: ¿A qué hora abrirán las puertas para el encuentro con los jóvenes?

Los participantes deberán presentar el código QR de su entrada junto con el documento de identidad utilizado durante el registro

Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional
Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional| Foto: Andina/Vatican News
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Este jueves 12 de noviembre el papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes de todo el Perú en el Estadio Nacional de Lima. Para ser parte de esta vigilia es importante tener una entrada para ingresar al recinto, así como seguir las indicaciones.

Isabel Chirinos, encargada de la comisión central del viaje papal en Perú, señaló que la actividad está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años cumplidos. Las entradas serán gratuitas, personales e intransferibles, con validación mediante un código QR emitido por Teleticket.

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Infografía con siluetas de personas ante un estadio, una mano que sostiene un teléfono con un código QR, texto informativo e iconos explicativos.
Una infografía detalla las condiciones de acceso gratuito a la vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional y advierte sobre medidas para evitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es obligatorio presentar DNI en físico

Cada asistente deberá presentar la entrada digital o impresa junto con el documento de identidad físico que se utilizó durante el registro. Podrá ser el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carné de extranjería o el pasaporte.

Chirinos precisó que los datos registrados en la plataforma deberán coincidir de forma exacta con los del documento presentado en el acceso. Las entradas no podrán ser cedidas a familiares, amigos u otras personas.

El código QR se descargará a través de un eTicket, disponible en la sección “Mis compras” del portal de Teleticket.

Precisar que si el asistente sufre el robo o pierde su documento de identidad, deberá contar con una foto o DNI digital que pueda acreditar al momento del ingreso.

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Infografía con ilustraciones de boletos, documentos de identidad, un código QR, personas en fila y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las exigencias de boletos, documentos de identidad y declaraciones juradas para acceder a la vigilia en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es obligatorio ir con un adulto si soy menor de edad?

Los jóvenes de 16 y 17 años deberán completar el proceso mediante la cuenta de una persona mayor de edad, ya que la plataforma solo permite crear usuarios a partir de los 18 años.

El adulto responsable deberá ingresar sus datos en Teleticket, buscar el evento “Vigilia de los jóvenes” y registrar la información del menor, incluidos sus nombres, apellidos, documento de identidad y correo electrónico.

Además, la plataforma habilitará una declaración jurada de autorización que deberán firmar los padres o el tutor del adolescente. El adulto que complete el registro deberá acompañar al menor el día de la vigilia, ya que también recibirá una entrada para ingresar al estadio. Al recibir deberá guardarlo para que pueda ingresar con el menor.

¿Cómo obtener la entrada para la vigilia?

Los jóvenes que deseen asistir a la vigilia por el papa León XIV en el Estadio Nacional deberán realizar un registro previo en la plataforma de Teleticket.

  • Ingresar al portal de Teleticket desde un celular, una computadora o cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Iniciar sesión con una cuenta ya creada. Si el usuario no cuenta con un perfil, deberá seleccionar la opción “Regístrate” e ingresar un correo electrónico y una contraseña.
  • Tener en cuenta que Teleticket solo permite la creación de cuentas a personas mayores de 18 años.
  • Buscar el evento denominado “Vigilia de los jóvenes” dentro de la plataforma.
  • Completar el formulario con nombres y apellidos, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte, además de una dirección de correo electrónico.
  • Revisar que toda la información coincida de manera exacta con el documento que se presentará el día del evento.
  • Confirmar la entrada y acceder a la sección “Mis compras” para descargar el eTicket con el código QR.
  • Guardar el documento en el celular o imprimirlo antes de acudir al estadio.
  • Los adolescentes de 16 y 17 años deberán ser registrados por un adulto responsable, quien ingresará los datos del menor desde su propia cuenta.
  • El padre, madre o tutor deberá descargar y firmar una declaración jurada de autorización. Además, recibirá una entrada para acompañar al adolescente.

La gestión lo podrán realizar a partir del lunes 9 de noviembre a las 12:00 p.m., son casi 52 mil personas que podrán ingresar al recinto para ser participe de este evento.

Asimismo, previa a la vigilia, la organización prepara un show lleno de música y espectáculo. Entre ellos se presentará una obra de teatro dirigido por Fernando Luque.

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