Perú

Néstor Villanueva revela que lleva cuatro años y diez meses sin ver a sus hijos: “Todo se paga”

El cantante contó que busca retomar el vínculo con los menores, mientras mantiene diferencias públicas y procesos legales con Flor Polo Campos por asuntos familiares que aún no encuentran solución

Néstor Villanueva asegura que no ve a sus hijos hace 2 años: “Estoy al día con la pensión de alimentos” | Willax
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El distanciamiento entre Néstor Villanueva y Flor Polo Campos continúa sin encontrar una salida. A casi cinco años de la última vez que pudo compartir con sus hijos, el cantante volvió a hablar públicamente sobre el conflicto que mantiene con su expareja y dejó una frase que no pasó desapercibida. Durante un encuentro con las cámaras de ‘Un día en el mall’, el exintegrante de Caña Brava se refirió al tiempo que lleva alejado de los menores, respondió por la pensión de alimentos de S/10 mil y rechazó las críticas que lo señalan de utilizar la polémica familiar para conseguir beneficios económicos.

Aunque aseguró que su principal deseo es recuperar el contacto con sus pequeños, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención por el tono con el que se refirió a la situación que atraviesa con la hija de Susy Díaz. Cuando el reportero le preguntó si consideraba que el karma terminaría poniendo las cosas en su lugar, Villanueva no evitó la consulta y respondió con una frase que muchos podrían interpretar como un mensaje dirigido a su expareja.

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“Hay que tener en cuenta que en esta vida todo se paga”, manifestó el cantante, quien volvió a dejar en evidencia que el enfrentamiento familiar continúa generando tensión entre ambos.

Néstor Villanueva confirma que fue mantenido por Florcita Polo | TikTok

Néstor Villanueva revela cuánto tiempo lleva sin ver a sus hijos

Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista fue cuando el cantante habló sobre el prolongado distanciamiento de sus pequeños. Frente a las cámaras de ‘Un día en el mall’, Villanueva reveló que han transcurrido cuatro años y diez meses desde la última vez que pudo ver a sus hijos, un periodo que describió como parte de una situación familiar que todavía no consigue resolver.

La cifra permite dimensionar cuánto tiempo ha pasado desde que el artista compartió momentos cotidianos con los menores. No se trata solamente de una diferencia entre dos exparejas, sino de una situación que, según sus propias declaraciones, lo mantiene alejado de una parte importante de su vida familiar.

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Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.
Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Al explicar las razones de esta separación, Néstor Villanueva señaló que el distanciamiento está relacionado con las denuncias presentadas en su contra. Sin embargo, evitó profundizar en los procedimientos y prefirió no ofrecer mayores detalles sobre los expedientes que se encuentran en manos de sus representantes legales.

El cantante dejó claro que no quería extenderse sobre los asuntos judiciales y que prefería que sus abogados se encargaran de abordar esos temas. De esa manera, mantuvo su posición sin entrar en una discusión pública sobre cada una de las acusaciones o las medidas que se hayan adoptado durante el proceso.

Néstor Villanueva señala que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro
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Néstor Villanueva confirma que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil

Otro de los temas que abordó el cantante fue la reciente controversia por la pensión de alimentos de S/10 mil que Flor Polo Campos anunció haber conseguido en el proceso judicial que mantiene con su expareja.

La hija de Susy Díaz comunicó que había obtenido un resultado favorable en la disputa por la manutención de sus hijos. La noticia generó repercusión debido a la cantidad establecida y a los antecedentes de los enfrentamientos públicos entre ambos, quienes desde hace tiempo mantienen diferencias por asuntos familiares y económicos.

Frente a este anuncio, Néstor Villanueva confirmó que su defensa legal presentó una apelación contra la decisión judicial. El cantante cuestionó que su expareja hablara del resultado como si hubiera obtenido una victoria frente a él, pues considera que el proceso no debería interpretarse como una competencia entre dos personas que tienen hijos en común. “Siento mucho que la otra parte diga que ha ganado cuando esto no es una guerra ni es una batalla”, expresó ante las cámaras.

El cantante también explicó que el monto de una pensión debe establecerse considerando los ingresos reales de la persona que tiene la obligación de cumplir con ese pago. En ese sentido, cuestionó que se hable de cantidades sin tomar en cuenta la situación económica de quien debe asumirlas.

“Ellos pueden solicitar la cantidad que quieran, pueden decirme 10 mil, 50 mil, 20 mil, pero se tiene que ver los ingresos que uno tiene”, manifestó.

Néstor Villanueva confirma que fue mantenido por Florcita Polo, pero aclara: “Yo le enseñé a cocinar”
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Flor Polo acusó a Néstor Villanueva de hablar de sus hijos en pódcasts para facturar

Las recientes declaraciones del cantante también llegan después de los cuestionamientos que Flor Polo Campos realizó por sus constantes apariciones en programas digitales y pódcasts. La empresaria manifestó su molestia por escuchar reiteradamente a su expareja hablar sobre la separación y mencionar tanto su nombre como el de sus hijos.

A finales de 2025, la hija de Susy Díaz expresó públicamente su cansancio frente a las intervenciones de Villanueva en diferentes espacios de entrevistas. Según manifestó, le resultaba incómodo ingresar a las redes sociales y encontrar contenido en el que el padre de sus hijos volvía a referirse a su familia.

En aquella oportunidad, Flor no ocultó su fastidio y cuestionó que el cantante utilizara esos espacios para hablar de asuntos que, desde su perspectiva, debían mantenerse fuera de la exposición mediática.

“Me cansó y me hartó entrar a TikTok y ver que el señor se pasea por todos los pódcasts a hablar y mencionar mi nombre y no solamente mío, sino de mis pequeños y decir cosas que no son ciertas”, declaró.

Flor Polo – Florcita Polo – Néstor Villanueva – Perú – entretenimiento – 21 septiembre
Tras una relación mediática y una separación complicada, Florcita Polo y Néstor Villanueva vuelven a la agenda pública con la confirmación del ingreso del cantante al programa de confesiones. (Instagram)

Ante estas críticas, Néstor Villanueva rechazó tajantemente que sus intervenciones en pódcasts tengan como finalidad lucrar con la situación. El artista aseguró que nunca ha hablado mal de la madre de sus hijos y cuestionó que ella no comprenda, según su versión, que sus declaraciones también responden a su condición de padre.

“Yo en ningún momento he hablado mal de ella. Ella no entiende, de repente, que yo soy el padre de sus hijos y aquí no es una guerra”, respondió.

Sentencian a Néstor Villanueva a un año y nueve meses de prisión suspendida, por agresiones al menor hijo que tiene con Florcita Polo.
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