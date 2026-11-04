Perú

Llovizna golpea Lima por segundo día: forma grandes charcos y causa el colapso de desagües en Villa El Salvador

La precipitación se hizo más notoria durante la madrugada y poco antes de las 8 de la mañana de hoy, miércoles 4 de noviembre, tras afectar principalmente el distrito de Villa El Salvador

Lluvia en Chaclacayo. (Foto: @zapatajose10)
Una llovizna matutina cubrió los distritos costeros de Lima y provocó charcos en las vías de tránsito. (Foto: @zapatajose10)
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La mañana del miércoles 4 de noviembre, una llovizna de mayor intensidad cubrió varios distritos de Lima cercanos al litoral, donde las pistas quedaron mojadas y se formaron charcos que obligaron a conductores y peatones a tomar precauciones.

El fenómeno meteorológico se hizo más notorio cerca de las 8:00, después de una madrugada en la que las precipitaciones ya habían afectado el sur de la capital, especialmente el distrito de Villa El Salvador.

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La lluvia alcanzó puntos de Miraflores, Barranco, Chorrillos, Villa El Salvador, San Isidro y Magdalena. En esas zonas, los autos redujeron la velocidad al atravesar acumulaciones de agua o buscar rutas para evitarlas. Los motociclistas también debieron extremar los cuidados ante las condiciones de las vías.

Los peatones recurrieron a ropa más abrigadora para protegerse de la precipitación, que persistió durante las primeras horas de la jornada. La presencia de agua en pistas y veredas modificó el tránsito habitual en distintos sectores de la ciudad.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)
Los conductores y motociclistas redujeron la velocidad en las pistas de la capital ante las acumulaciones de agua. (Andina)

Los charcos

En algunos puntos de los distritos alcanzados por la garúa, se formaron charcos de gran tamaño. Los conductores de autos tuvieron que pasar por estas acumulaciones a baja velocidad o esquivarlas para continuar su recorrido.

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La situación se produjo tras una madrugada de llovizna en el sur de Lima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones afectaron a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores.

En esos distritos también se registraron ráfagas de viento de hasta 35 km/h, según el organismo estatal. La estación del Senamhi en Villa María del Triunfo registró un acumulado de 5,3 mm, mientras que la estación Las Palmas, ubicada en Surco, reportó 1,0 mm de precipitación.

El Senamhi precisó que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado. La intensidad registrada durante la madrugada antecedió a la mayor presencia de llovizna que se observó horas después en los distritos cercanos al mar.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)
El Senamhi reportó ráfagas de viento de hasta 35 km/h en distritos del sur de Lima durante la madrugada. (Andina)

Colapso del alcantarillado

La precipitación también dejó consecuencias en Villa El Salvador, donde colapsó el sistema de alcantarillado en el Sector 1, Grupo 1. Al menos cinco viviendas resultaron inundadas por aguas servidas.

Los vecinos solicitaron apoyo de las autoridades y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ante la emergencia. Una de las afectadas describió el problema en declaraciones recogidas por el medio.

“Se ha inundado por desagüe. Al colapsar la red primaria, también se atoran los desagües, entonces empieza a salir el desagüe por los sumideros. Aquí no ha entrado desagüe de afuera”, refirió una vecina en RPP Noticias.

Cisternas acudieron a la zona para drenar el agua acumulada. Personal de Sedapal colaboró además con la limpieza de las viviendas afectadas por el desborde de las aguas servidas.

La situación en Villa El Salvador se sumó a los efectos de la llovizna en otros sectores del sur de Lima, entre ellos San Juan de Miraflores, donde el Senamhi también informó precipitaciones y ráfagas de viento durante la madrugada.

Siguen las lloviznas intensas en Lima y el Callao
Siguen las lloviznas intensas en Lima y el Callao

Alerta naranja en Lima y Callao

El organismo meteorológico mantiene activa una alerta naranja por incremento de la velocidad del viento, de ligera a fuerte intensidad, para Lima, Callao y gran parte de la costa peruana.

Como parte de este fenómeno, el Senamhi prevé niebla, neblina y lloviznas dispersas en zonas próximas al litoral, con mayor presencia durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La alerta incluye Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. Su vigencia concluye este miércoles 4 de noviembre a las 23:59 horas.

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