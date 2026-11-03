El sueño que no deja dormir a Alex Valera desde que empezó el año con Universitario: “Tenemos la chance de seguir peleando”

El atacante de 30 años asegura que la posibilidad de lograr cuatro coronas consecutivas impulsa su preparación desde el inicio de la temporada y espera aportar en la definición del Torneo Clausura (Liga 1)

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Alex Valera no esconde lo que siente. El atacante de Universitario de Deportes lleva el tetracampeonato grabado en la cabeza desde el primer partido del año y no tiene intención de bajar la guardia en el tramo final del Torneo Clausura.

Tras la victoria por 3-1 ante Atlético Grau, que mantiene al conjunto de Ate en la pelea por el título, el delantero de 30 años habló sin filtros sobre sus metas personales y colectivas, respondió al saludo que le envió Carlos Zambrano desde su llegada a Lima y anticipó lo que será el duelo de este miércoles ante Sport Boys en el estadio Monumental.

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El sueño del ‘tetra’ que no lo deja dormir

Alex Valera tiene un objetivo que lo acompaña desde el inicio de la temporada: conquistar el tetracampeonato con Universitario. El delantero reconoció que la posibilidad de alcanzar una cuarta corona consecutiva es su principal motivación. (Liga 1)

La ilusión no nació en los últimos días ni surgió al calor de una racha ganadora. Valera lleva meses alimentando ese deseo. “Sueño con el tetra desde que empezó el año y ahora tenemos la oportunidad de seguir peleándolo”, afirmó el atacante en declaraciones a Fútbol en América. Y fue más lejos cuando habló con Ovación: “Mi sueño es ser tetracampeón. Es lo que no me deja dormir todas las noches. De tan solo pensar en ser tetracampeón...”.

La frase quedó incompleta, pero la emoción la cerró. Para Valera, la posibilidad de sumar una cuarta corona consecutiva —tras los títulos de 2023, 2024 y 2025— representa algo más que un logro colectivo: es una motivación personal que ha guiado cada entrenamiento y cada partido desde el inicio del torneo.

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El delantero también se proyecta como protagonista en la definición. Imaginarse marcando el gol que catapulte a los cremas al tetracampeonato es, según él mismo admitió, un motor que lo impulsa en cada jornada. Su objetivo es sostener el nivel de rendimiento y seguir aportando al grupo en la fase decisiva del campeonato, donde cada punto puede inclinar la balanza.

La respuesta al ‘Káiser’ y la expectativa por el duelo ante Boys

Universitario tendrá una prueba exigente frente a Sport Boys y Valera sabe que deberá medirse con una defensa de experiencia. El delantero también valoró el triunfo ante Atlético Grau, aunque recordó que todavía quedan partidos decisivos (Liga 1)

Antes del partido del miércoles a las 20:30 horas, Carlos Zambrano llegó a Lima luego del partido de los rosados ante Cusco FC le envió un saludo a Valera anticipando el choque entre ambas escuadras. El delantero crema recibió el mensaje a través de sus compañeros y contestó sin estridencias.

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“Sí lo vi, justo me lo mandaron mis compañeros. Igual, también le mando saludos. Va a estar bien ese duelo. Sport Boys tiene esos centrales de bastante categoría y que gane el mejor”, respondió Valera con calma, dejando en claro que el respeto por el rival no implica temor.

La mención a la zaga rosada no fue casual. El atacante reconoció que el conjunto del Callao presenta una línea defensiva con jerarquía, lo que convierte el encuentro en un desafío exigente para la ofensiva universitaria. “Ahora viene un partido muy difícil, que será muy importante para lo que viene. Boys tiene centrales de bastante categoría”, subrayó.

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Para Universitario, el resultado ante Atlético Grau dejó sensaciones positivas, pero el plantel sabe que la continuidad en la pelea por el campeonato depende de lo que ocurra en el Monumental. “Es importante que pudimos sacar un resultado que nos ayuda a seguir peleando el campeonato. Está encaminándose, todavía quedan muchos partidos”, evaluó Valera.

La sociedad con Lapadula y el estado del plantel

Universitario afronta el tramo decisivo del Clausura con confianza después de vencer a Atlético Grau. Valera destacó la conexión ofensiva con Lapadula y sabe que el equipo necesitará mantener ese rendimiento para seguir peleando el campeonato (Univeristario de Deportes)

Uno de los aspectos que más satisfacción genera en el atacante es su conexión con Gianluca Lapadula dentro del campo. El italoperuano atraviesa un momento goleador y eso, lejos de generar competencia interna, refuerza la confianza del grupo. “Con Lapadula me entiendo bastante, estoy contento porque está metiendo goles y eso es importante para el grupo. Le metí un pase, así es el fútbol”, destacó Valera.

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La dinámica entre ambos delanteros se ha convertido en uno de los pilares ofensivos del equipo en el Clausura. La complementariedad que exhiben en la cancha se traduce en una mayor variedad de recursos para el técnico y en mayor presión sobre las defensas rivales.

El plantel crema llega al duelo ante Sport Boys con la confianza que otorga haber sumado tres puntos en la fecha anterior, aunque consciente de que el camino hacia el tetracampeonato exige mantener la concentración hasta el pitazo final de la temporada. Para Valera, ese camino comenzó en su cabeza mucho antes de que arrancara el torneo, y no piensa abandonarlo hasta que el sueño se convierta en realidad.

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