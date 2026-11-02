Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

La conductora de América TV celebró que la modelo asumiera un nuevo reto en los certámenes de belleza y recordó que anteriormente la organización estaba bajo la dirección de Newton. América TV/ Estás en todas.

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La designación de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú no pasó desapercibida en la televisión peruana. Esta vez, fue Melissa Paredes quien reaccionó públicamente al nuevo cargo que asumió la exreina de belleza y expresó su entusiasmo por este paso en su carrera. Sin embargo, sus comentarios también pusieron nuevamente en el centro de la atención a Jessica Newton, quien anteriormente estaba al frente de la franquicia internacional en el país.

Durante la emisión de ‘Estás en Todas’, la conductora se mostró bastante emocionada al presentar la noticia sobre la nueva responsabilidad de la modelo. Para Paredes, este nombramiento representa otro logro importante en la trayectoria de Fuster, quien alcanzó reconocimiento internacional tras coronarse como Miss Grand International 2023.

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La actriz no ocultó su alegría y destacó que la exchica reality continúa sumando oportunidades después de haber conseguido una de las coronas más importantes de su carrera. Además, resaltó que su presencia en el mundo de los certámenes de belleza sigue vigente, pese a que ya transcurrieron varios años desde su triunfo internacional.

Melissa Paredes felicita a Luciana Fuster y sorprende con comentario sobre Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand”. Captura: Estás en Todas.

“La Luciana Fuster está poderosísima, es la nueva directora del Miss Grand Perú. Me alegró muchísimo esa noticia. Claro que sí. Primero fue la Miss Grand International y ahora es la directora”, comentó Melissa Paredes antes de presentar el informe sobre el nombramiento.

Sus compañeros de conducción también se sumaron a los comentarios positivos sobre la modelo. Durante la conversación, destacaron que Luciana continúa siendo recordada por el público gracias a su participación y triunfo en el concurso internacional, una experiencia que le permitió representar al Perú en distintos escenarios. “Se lo merece también, la gente se acuerda de ella aunque ya pasaron varios años (de su coronación)”, señaló una de sus compañeras.

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Melissa Paredes coincidió con esta apreciación y remarcó el alcance que tuvo la carrera de Fuster después de obtener el título internacional. “A nivel internacional y mundial. Así que muy bien”, agregó, dejando en evidencia su respaldo a la nueva etapa profesional de la modelo.

Melissa Paredes felicita a Luciana Fuster y sorprende con comentario sobre Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand”. Captura: Estás en Todas.

Melissa Paredes se pregunta cómo reaccionó Jessica Newton ante el nombramiento de Luciana Fuster

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Melissa Paredes recordó que Jessica Newton había estado a cargo del Miss Grand Perú. La conductora puso sobre la mesa el cambio en la dirección del certamen y se preguntó cómo habría recibido la organizadora la noticia de que Luciana asumiría ahora esa responsabilidad.

Su comentario generó especial atención porque utilizó una expresión bastante directa para referirse a la salida de Newton de la dirección de esta franquicia. Aunque inicialmente se mostró contenta por los logros de la exMiss Grand International, terminó lanzando una frase que encendió la polémica durante el programa en vivo.

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“Yo me pregunto: ¿Qué dirá a todo esto Jessica Newton? Le arrebató el Miss Grand literal. Pero bueno...”, sentenció la conductora de ‘Estás en Todas’.

Melissa Paredes felicita a Luciana Fuster y sorprende con comentario sobre Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand”. Captura: Estás en Todas.

Jessica Newton explicó por qué dejó la dirección del Miss Grand Perú

Ante el cambio en la representación del certamen, Jessica Newton también decidió pronunciarse y explicar cómo se desarrolló el proceso que terminó con Luciana Fuster al frente del Miss Grand Perú.

A través de un comunicado compartido con sus seguidores, la organizadora detalló que la decisión sobre las franquicias internacionales que continuaría representando en el Perú se tomó durante la última edición del concurso. Según explicó, la propia organización internacional le consultó sobre el tema mientras se desarrollaba la competencia.

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“Durante la última edición del certamen, debía tomar una decisión sobre las franquicias internacionales que representaría en el Perú. La organización de Miss Grand International me consultó al respecto durante la competencia y mi respuesta fue clara”, señaló Newton en el documento.

De acuerdo con su explicación, no realizó un pronunciamiento inmediato porque esperaba que la organización internacional tuviera el tiempo necesario para designar a una nueva persona encargada de la dirección del concurso en el país. La empresaria también aclaró que, una vez publicado el anuncio oficial, se comunicó directamente con Luciana Fuster para felicitarla por la responsabilidad que acababa de asumir.

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“Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección. Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla”, manifestó.

Melissa Paredes felicita a Luciana Fuster y sorprende con comentario sobre Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand”. Captura: Estás en Todas.

Jessica Newton vs. Melissa Paredes: El origen de una histórica enemistad

La rivalidad entre Jessica Newton y Melissa Paredes se remonta a 2012, cuando la organizadora cuestionó unas fotografías en lencería de la entonces Miss Perú Mundo, polémica que terminó con la renuncia de la modelo a su corona.

Desde entonces, ambas protagonizaron nuevos desencuentros que reavivaron sus diferencias, hasta llegar a los recientes comentarios de la conductora en televisión

Melissa Paredes llama “garrapata” a Jessica Newton y afirma que elige “a dedo” a las ganadoras tras recodar su renuncia al Miss Perú.