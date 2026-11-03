Lluvias en Tumbes activan quebradas, elevan el caudal de los ríos y dejan aislados a agricultores en zonas rurales y fronterizas

Agricultores quedaron aislados por la activación de la quebrada Isla Noblecilla y dos volquetes fueron atrapados tras el desborde del río Tumbes en Vaquería. Las autoridades también alertaron sobre nuevas precipitaciones que podrían generar inundaciones. Composición: Infobae

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Las intensas precipitaciones que afectan a la región Tumbes mantienen en alerta a las comunidades rurales y fronterizas, donde el incremento de los caudales dificulta el tránsito, amenaza terrenos agrícolas y expone a las familias a posibles inundaciones. La emergencia alcanza distintos distritos y compromete tanto las actividades económicas como los desplazamientos cotidianos de la población.

En Pampas de Hospital, los moradores reportaron dificultades por las lluvias que llevan tres días consecutivos y la activación de la quebrada del mismo nombre. Las familias solicitaron ayuda a las autoridades locales y regionales, debido a las necesidades de alimentos y asistencia humanitaria que enfrentan los sectores afectados.

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La situación también compromete el acceso a la educación. Los estudiantes de secundaria que viven en la zona deben trasladarse hasta Cabuyal para asistir a clases, pero el aumento del agua y las condiciones de las vías dificultan sus recorridos. Los pobladores pidieron la intervención de las autoridades ante el riesgo de que las precipitaciones continúen.

A estas afectaciones se suman los reportes de activación de quebradas y aumento del caudal de los ríos en San Jacinto y Zarumilla. Los incidentes incluyen el aislamiento de agricultores, dificultades para circular y el desborde del río Tumbes, que dejó dos volquetes atrapados en el sector Vaquería.

La preocupación crece entre los pobladores del caserío de La Angostura, en el distrito de Pampas de Hospital, región Tumbes, debido a las intensas lluvias que llevan tres días azotando la zona y a la activación de la quebrada del mismo nombre. Noticias Tumbes

Activación de quebradas afecta a Higuerón

En el caserío de Higuerón, ubicado en el distrito de San Jacinto, la activación de una quebrada generó preocupación por el aumento de su caudal. La situación se reportó este lunes 2 de noviembre, durante el Día de Velaciones, fecha en la que numerosas personas acuden a los cementerios para visitar a sus familiares fallecidos.

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Las intensas lluvias que soporta la región Tumbes han provocado la activación de diversas quebradas. Una de ellas se registra en el caserío de Higuerón, ubicado en el distrito de San Jacinto, donde el incremento del caudal genera preocupación entre los pobladores. El Cazador Tumbesino - Perú

Las precipitaciones complicaron el desplazamiento de quienes tenían previsto llegar a los camposantos. Ante el incremento del caudal, se recomendó evitar el cruce de quebradas activadas mientras persistan las condiciones de lluvia.

Río Zarumilla aumenta su caudal por activación de afluentes

ACTIVACIÓN DE QUEBRADA FAICAL Y RÍO LAJAS ELEVA EL CAUDAL DEL RÍO ZARUMILLA . Tumbes De Miercoles

La emergencia también alcanza la provincia de Zarumilla, donde las lluvias provocaron la activación del río Lajas, en territorio ecuatoriano, y de la quebrada Faical, ubicada en el distrito tumbesino de Matapalo.

La unión de ambos afluentes elevó el caudal del río Zarumilla y generó preocupación entre los habitantes de las localidades cercanas. Uno de los sectores bajo riesgo es el distrito de Aguas Verdes, debido a la posibilidad de desbordes si las precipitaciones continúan.

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El incremento del volumen de agua mantiene en alerta a la población fronteriza, mientras las condiciones meteorológicas pueden favorecer nuevas crecidas. La vigilancia del comportamiento del río resulta necesaria para identificar posibles afectaciones en las zonas vulnerables.

Quebrada Isla Noblecilla deja aislados a agricultores de Matapalo

En el distrito de Matapalo, la activación de la quebrada Isla Noblecilla dejó aislados a agricultores y pobladores. Los vecinos informaron que el nivel del agua alcanzó su mayor registro hasta el momento, lo que impide el tránsito por determinados sectores.

La emergencia también amenaza las áreas de cultivo, debido a que la fuerza de la corriente podría afectar las chacras de las familias que dependen de la actividad agrícola para obtener sus ingresos.

Los agricultores solicitaron la intervención de las autoridades para evaluar los daños y ejecutar acciones de prevención. La preocupación se concentra en la posibilidad de que nuevas precipitaciones eleven todavía más el caudal y provoquen pérdidas en los terrenos de cultivo.

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Desborde del río Tumbes deja dos volquetes atrapados en Vaquería

Desborde del río Tumbes deja dos volquetes atrapados en Vaquería. Facebok

Otro incidente se reportó en el sector Vaquería, distrito de San Jacinto, donde el desborde del río Tumbes dejó dos volquetes atrapados por el incremento del caudal.

Las unidades pesadas realizaban trabajos de descolmatación del cauce cuando fueron alcanzadas por el agua. La crecida las dejó rodeadas por la corriente, en medio de las precipitaciones que afectan a diferentes localidades de la región.

El incidente genera preocupación debido a que los vehículos participaban en labores destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el sector. Hasta la información proporcionada, no existían datos confirmados sobre el estado de los operadores ni sobre las acciones previstas para retirar la maquinaria.

COER advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad del 4 al 6 de noviembre

COER advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad del 4 al 6 de noviembre

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tumbes difundió el Boletín de Aviso Meteorológico N.º 93-2026, elaborado sobre la base de los pronósticos oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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El documento advierte precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. El periodo previsto comenzará a las 12:00 horas del miércoles y se extenderá hasta las 23:59 horas del viernes.

Para la costa norte, el pronóstico contempla los siguientes acumulados:

Miércoles 4 de noviembre: entre 5 y 55 milímetros por día.

Jueves 5 de noviembre: entre 5 y 55 milímetros por día.

Viernes 6 de noviembre: entre 4 y 40 milímetros por día.

La advertencia también incluye precipitaciones en otras zonas del país. Para la sierra norte se estiman acumulados de entre 8 y 29 milímetros diarios; para la sierra centro, de entre 6 y 17 milímetros; mientras que en la sierra sur se prevén valores cercanos a los 11 milímetros durante los primeros días del evento.

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El aviso contempla los niveles de peligro 3 y 4, correspondientes a precipitaciones de fuerte y extrema intensidad. El COER exhortó a la población a mantenerse informada, actuar con precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades.

En Tumbes, los puntos que requieren especial vigilancia comprenden quebradas, drenes, canales y sectores vulnerables a inundaciones. El incremento de las lluvias puede provocar nuevas activaciones, crecidas de ríos y afectaciones en viviendas, vías de comunicación y terrenos agrícolas.

El COER informó que su Módulo de Comunicaciones mantiene operaciones las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para monitorear las condiciones meteorológicas y recibir reportes de la ciudadanía.

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