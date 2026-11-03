Peruanos podrán bloquear sus tarjetas bancarias desde cualquier país: así funciona la nueva modalidad de la línea 1820

La línea 1820 amplió su cobertura y ahora permite comunicarse con 21 entidades financieras desde cualquier parte del mundo mediante una plataforma de llamadas por internet. Composición: Infobae

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La pérdida de un celular durante un viaje puede comprometer el acceso a cuentas bancarias, tarjetas y aplicaciones financieras. Ante este riesgo, los usuarios peruanos cuentan con una nueva alternativa para solicitar el bloqueo de sus productos financieros sin necesidad de encontrarse dentro del territorio nacional.

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) amplió el alcance de la línea de emergencia 1820 para permitir que los clientes de las entidades financieras afiliadas soliciten el bloqueo de sus tarjetas y accesos digitales desde cualquier parte del mundo. El servicio funciona a través de una plataforma habilitada para realizar llamadas por internet.

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La medida está dirigida a quienes sufren el robo de sus teléfonos móviles o pierden sus tarjetas mientras permanecen fuera del Perú. De esta manera, pueden comunicarse con sus respectivas entidades financieras sin recurrir a una llamada internacional convencional.

La nueva modalidad se encuentra disponible en el portal www.1820.pe y mantiene la atención durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Según Asbanc, la ampliación permite extender la cobertura de una herramienta que ya registra más de 1,5 millones de usuarios.

¿Cómo solicitar el bloqueo de tarjetas desde otro país?

La herramienta de Asbanc incorporó una modalidad de llamadas por internet que conecta a los usuarios con sus bancos para solicitar la inhabilitación de tarjetas y accesos digitales.

Los usuarios que necesiten bloquear sus productos financieros desde el extranjero deben ingresar a www.1820.pe mediante un dispositivo con conexión a internet. Una vez dentro de la página, deben seleccionar la opción “Llama aquí” para iniciar la comunicación telefónica por internet.

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El sistema conecta al usuario con la misma central de atención de la línea 1820 que funciona en el Perú. Durante la llamada, una operadora virtual solicita el nombre de la entidad financiera a la que pertenece el cliente.

Después de identificar el banco, el sistema transfiere la comunicación al área encargada de los bloqueos. Desde ese departamento, el usuario puede solicitar la inhabilitación de sus tarjetas y accesos digitales, de acuerdo con el procedimiento habitual del servicio.

Si la persona necesita bloquear productos de más de una entidad financiera, deberá realizar una llamada independiente por cada banco. Este detalle resulta importante para quienes utilizan tarjetas de distintas instituciones y sufren el robo de su celular durante un viaje.

La ampliación internacional del 1820 alcanza a 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el sistema financiero peruano.

Esta cobertura permite que una proporción importante de los clientes bancarios acceda a un canal centralizado para comunicar emergencias relacionadas con el robo o la pérdida de sus productos financieros.

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La disponibilidad permanente también permite solicitar atención fuera del horario habitual de las agencias bancarias. El servicio funciona todos los días de la semana, incluidos los fines de semana.

Más de 290 mil bloqueos desde su lanzamiento en 2024

Los usuarios deben ingresar al portal 1820.pe y seleccionar la opción «Llama aquí» para comunicarse con su entidad financiera. El servicio funciona las 24 horas y alcanza a 21 instituciones.

La línea de emergencia 1820 inició sus operaciones el 9 de julio de 2024. Desde esa fecha, según las cifras difundidas por Asbanc, registra más de 1,5 millones de usuarios y un total de 290 mil bloqueos gestionados.

Otro de los indicadores corresponde al tiempo de respuesta. La atención para completar el bloqueo registra un promedio de 3,5 minutos, de acuerdo con los datos de la asociación.

Asbanc también estima que el servicio contribuyó a evitar pérdidas por fraude superiores a S/353 millones. Esta cifra forma parte del balance presentado sobre el funcionamiento de la línea desde su puesta en marcha.

El impacto económico de estos incidentes también aparece en el monto promedio de las pérdidas asociadas al robo de teléfonos celulares. Según la información difundida por la entidad, una persona puede perder aproximadamente S/2.450 por fraude tras el robo de su dispositivo.

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Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú, explicó que la nueva funcionalidad responde a la necesidad de ampliar las alternativas de protección para los usuarios del sistema financiero.

“En Asbanc evaluamos e implementamos permanentemente nuevas iniciativas para estar más cerca de las personas, orientarlas, educarlas y brindarles herramientas que fortalezcan su seguridad financiera. La evolución del 1820 es una muestra de ese compromiso. Queremos que nuestros clientes sepan que, estén donde estén, cuentan con una alternativa rápida y sencilla para comunicarse con sus bancos en los momentos más difíciles”, señaló.

La representante de Asbanc también destacó que la herramienta permite mantener un canal de comunicación con las entidades financieras cuando los clientes se encuentran fuera del Perú y necesitan reportar una emergencia relacionada con sus tarjetas o dispositivos móviles.