Monserrat Seminario enfrenta denuncia por maltrato animal tras mudarse a Europa: “Los dejó sin agua, comida y encerrados”

Vecinos de un edificio denunciaron ante las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' a Monserrat Seminario, expareja del cómico Pablo Villanueva 'Melcochita', por presunto abandono animal. De acuerdo con los testimonios, varios gatos quedaron encerrados sin agua ni alimento en el departamento que alquilaba antes de su viaje a España. En las imágenes se observa la presencia de felinos en un balcón y al interior de un cajón dentro del inmueble deshabitado. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Monserrat Seminario, expareja del humorista Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, enfrenta una denuncia pública por presunto maltrato animal. Vecinos del edificio limeño donde alquilaba un departamento la acusaron de haber abandonado a varios gatos sin agua ni alimento, poco antes de viajar a España para radicar junto a su nueva pareja.

La denuncia salió a la luz a través de un informe difundido por ‘Magaly TV, la firme’, donde los propios residentes del inmueble relataron cómo descubrieron la situación de los felinos. Según su testimonio, el hallazgo se produjo luego de escuchar maullidos constantes provenientes del departamento que la piurana había dejado vacío.

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Los vecinos relataron cómo encontraron a los gatos abandonados

De acuerdo con el testimonio de los residentes, recogido por el programa conducido por Magaly Medina, Seminario dejó el inmueble el día miércoles previo a la difusión del informe. “Ella se fue el día miércoles. Los ha dejado sin agua, todo estaba un asco”, relató una de las vecinas consultadas por las cámaras del espacio televisivo.

El relato de los residentes evidencia cómo se encuentran los animalitos. “Estamos en el departamento que alquilaba la señora Monserrat y oímos llantos de gatos. Abandonó a sus gatos que están acá, los dejó sin agua, comida y encerrados”, señalaron los vecinos.

Los vecinos denunciaron a Monserrat Seminario por el presunto abandono de varios gatos en un departamento de Lima.

Uno de los episodios que más llamó la atención de los residentes fue encontrar a uno de los felinos escondido dentro del cajón de un mueble, en medio de un departamento ya deshabitado. Según indicaron, fue el propietario del inmueble quien les advirtió sobre la presencia de los animales, luego de que estos permanecieran encerrados sin supervisión desde la partida de Seminario.

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Los vecinos describieron el estado en el que se encontraba el departamento tras la salida de la expareja de ‘Melcochita’. “Todo está hecho un asco”, indicó una de las residentes en el adelanto difundido por el programa de ATV, en referencia a las condiciones en las que quedó la vivienda luego del viaje de Seminario hacia el Viejo Continente.

La denuncia se conoció mientras Seminario se instala en España

La situación se dio a conocer en medio de la nueva etapa que Monserrat Seminario inició en España, adonde viajó para radicar junto a una nueva pareja. La piurana decidió iniciar una relación sentimental con una persona ajena al medio artístico, a quien conoce desde hace varios años.

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“Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé, tenía miedo, pero dije, ¿por qué no? Mis hijas lo conocen, es más, se lo he contado a Pablo y Heydi”, expresó Seminario, en referencia a Pablo Villanueva y a la actual pareja del comediante.

Un reportaje del programa 'Magaly TV La Firme' expone la compleja situación sentimental de Melcochita, mostrando imágenes de sus interacciones con su aún esposa, Monserrat, y su nueva novia Heydi Amado. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Seminario también había señalado que su actual relación se desarrolla con cautela y que, pese a no tener planes inmediatos de matrimonio, el proceso de divorcio con Villanueva se encontraba en trámite. “Él tiene 45 y yo, 43 años. Es separado, tiene hijos y me apoya en todo. Estoy feliz y tranquila”, declaró.

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Sobre su llegada a España, la expareja del comediante había descrito una recepción favorable por parte del entorno familiar de su nueva pareja. “Apenas llegué a España, todos me recibieron muy bien. Su mamá me ha pedido que cuide mucho a su hijo”, afirmó Seminario, quien remarcó además que su viaje respondía a motivaciones laborales. “Yo he venido a trabajar por mis hijas. Aquí nadie va a mantener a nadie”, agregó en esa conversación con Trome.

Seminario no se ha pronunciado sobre la denuncia de maltrato animal

Hasta el momento, Monserrat Seminario no ha emitido ningún descargo público sobre las acusaciones de maltrato animal presentadas por los vecinos del edificio donde residía en Lima. Ninguna de sus cuentas en redes sociales registra pronunciamientos relacionados con la situación de los gatos encontrados en el departamento que alquilaba.

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El informe completo sobre el caso, anunciado por ‘Magaly TV, la firme’, contempla la difusión de testimonios adicionales de los residentes del inmueble, además de precisiones sobre las posibles acciones legales que podrían iniciarse en torno al presunto delito de maltrato animal. Según la legislación peruana, el abandono de animales domésticos en condiciones de riesgo puede constituir una infracción sancionable, de acuerdo con las normas vigentes de protección y bienestar animal.