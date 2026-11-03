Luciana Fuster cuestiona edición de su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’: “Todo lo que yo diga siempre es sacado de contexto”

La modelo Luciana Fuster respondió a los cuestionamientos sobre su designación al frente del certamen Miss Grand Perú tras la salida de Jessica Newton.

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Luciana Fuster respondió públicamente a la polémica generada tras la difusión de una entrevista que brindó a ‘Magaly TV, la firme’, en la que abordó su nuevo cargo como directora del Miss Grand Perú y su relación con Jessica Newton, quien ocupó esa posición durante varios años. La modelo cuestionó la manera en que el programa presentó sus declaraciones y anunció que publicará un comunicado escrito para exponer su posición sin que sus palabras sean editadas.

La controversia se originó luego de que reporteros del espacio conducido por Magaly Medina consultaran a la exreina de belleza sobre su vínculo actual con Newton, quien acompañó el camino de Fuster hasta la obtención de la corona del Miss Grand International en 2023. La salida de Newton de la organización internacional generó especulaciones que motivaron las preguntas del programa.

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Fuster explicó cómo recibió la propuesta para dirigir el Miss Grand Perú

Durante la entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Luciana Fuster detalló el contexto en el que recibió la oferta para asumir la dirección del certamen en Perú. Según relató, la propuesta llegó mientras se encontraba en Tailandia, participando en la competencia internacional. “Fue algo que se dio mientras yo estaba ya en Tailandia, en la competencia de Miss Grand International, y pues me presentaron la oportunidad. ¿Cómo decir que no?”, comentó la modelo.

Consultada sobre si había conversado con Jessica Newton tras asumir el nuevo puesto, Fuster respondió de manera breve. “Pues la verdad le escribí, sí”, señaló la exreina de belleza, sin precisar si recibió alguna respuesta de parte de la empresaria.

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La modelo Luciana Fuster se pronunció a través de una transmisión en redes sociales respecto a la edición de una entrevista emitida por el programa Magaly TV, la firme. La exreina de belleza abordó las declaraciones sobre su designación como directora del Miss Grand Perú y anunció que publicará un comunicado escrito oficial para evitar interpretaciones fuera de contexto. Video: TikTok @chanchismua

El momento que generó mayor repercusión se produjo cuando el reportero del programa le preguntó directamente a Fuster si había “serruchado el piso” a Newton para quedarse con la dirección del certamen. “La verdad que no sé cómo ha sido su tema con MGI, pero yo recibí la propuesta directamente del Miss Grand International y pues la conversación que tuve fue directamente con ellos”, respondió la modelo, al tiempo que descartó haber tenido alguna injerencia en la salida de su mentora de la organización.

La modelo cuestionó la edición de sus declaraciones en redes sociales

Horas después de la emisión del programa, Luciana Fuster reapareció en sus redes sociales visiblemente incómoda por la manera en que se difundieron sus declaraciones. A través de un en vivo en TikTok, la modelo afirmó que el espacio conducido por Medina habría recortado parte de sus respuestas, entre ellas los agradecimientos que expresó durante la conversación.

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“Todo lo que yo diga siempre es sacado de contexto. Absolutamente todo lo que yo digo siempre me lo sacan de contexto. Entonces, no lo voy a hacer por acá porque cortan una partecita y no ponen el comienzo”, expresó Fuster durante la transmisión. La modelo agregó que esta no sería la primera vez que enfrenta una situación similar. “Me pasó el otro día en una entrevista que di, que fue al único medio que respondí, que no pusieron todo lo que yo dije, ni a todas las personas que les agradecí, ni nada”, sostuvo.

La exreina de belleza remarcó que prefiere evitar explicaciones adicionales en entrevistas en vivo, debido a las constantes consultas que recibe sobre el tema. “Entonces, yo de verdad prefiero no decir nada por acá y definitivamente me están preguntando mucho”, afirmó la modelo, quien añadió que su decisión responde a la necesidad de controlar el mensaje que transmite.

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La modelo explicó que el ofrecimiento llegó durante su participación en el Miss Grand International y que la oportunidad se presentó directamente ante ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

Fuster anunció que publicará un comunicado escrito sobre el tema

Ante la repercusión generada por la entrevista, Luciana Fuster anunció que optará por un comunicado redactado en su totalidad, con el objetivo de evitar que sus palabras sean recortadas o reinterpretadas. “Entonces, yo haré un comunicado, pero todo escrito por un comunicado para que no puedan cortar ni editar nada. Porque ya basta”, declaró la modelo, entre risas, durante la transmisión en TikTok.

Fuster explicó que su postura habitual ha sido evitar confrontaciones públicas, una actitud que, según reconoció, en ocasiones termina perjudicándola. “O sea, ya ustedes saben que yo soy muy poco de confrontar, muy poco de explicar, muy poco de contar las cosas y pues eso siempre me termina perjudicando a mí, el no decir más por no querer perjudicar a otras personas, por no querer explicar más”, manifestó.

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La modelo también se refirió al desgaste que le genera la exposición constante a críticas y especulaciones relacionadas con su carrera. “Entonces, ya yo estoy agotada, saturada de yo cargar con culpas que no son mías, de críticas que me hacen, de miles de cosas”, afirmó Fuster, quien remarcó que pocas veces ha optado por un comunicado de este tipo. “Muy pocas veces he hecho un comunicado así completo, pero siento que sí es la mejor manera”, concluyó la modelo.