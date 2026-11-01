Perú

Centro Cultural de Bellas Artes reúne la obra de Milner Cajahuaringa en una muestra sobre geometría, color y memoria

La exposición sobre el artista huarochirano Milner Cajahuaringa revisa su vínculo con las formas geométricas, el color y la memoria andina. Podrá visitarse hasta el 14 de noviembre en el Centro Histórico de Lima, de lunes a sábado y con ingreso libre

Pintura de una persona con poncho que camina por una calle de tierra junto a casas de fachadas coloridas y montañas de fondo
Una obra del artista Milner Cajahuaringa representa a una persona que camina por una calle flanqueada por casas de colores y colinas al fondo.
Guardar

El Centro Cultural de Bellas Artes presenta la exposición “Visiones contemporáneas: Milner Cajahuaringa”, dedicada a la obra del artista huarochirano y a su diálogo con la geometría, el color y la memoria cultural del Perú. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre, con ingreso libre.

La exposición se realiza en el Centro Cultural de Bellas Artes, ubicado en Jr. Huallaga 402-426, en el Centro Histórico de Lima. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

PUBLICIDAD

La exposición revisa las formas y colores de Milner Cajahuaringa

Milner Cajahuaringa (1932-2017) construyó una obra que trasladó referencias de la arquitectura, los símbolos y los paisajes del antiguo Perú a composiciones de formas geométricas y campos cromáticos. Sus pinturas vinculan trapecios, círculos y planos de color con una mirada sobre el territorio y sus memorias.

Pintura con dos formas trapezoidales de color marrón y amarillo sobre un fondo degradado en tonos rojos, naranjas y amarillos
Una pintura del artista peruano Milner Cajahuaringa presenta dos estructuras trapezoidales con formas geométricas sobre un fondo con gradientes de color.

El artista formó parte de la Generación del 50 de pintores peruanos, identificada también como la Promoción de Oro surgida en las aulas de la entonces Escuela Nacional de Bellas Artes. Su producción transitó desde la figuración hacia la abstracción, aunque mantuvo relaciones con el mundo andino y con las referencias culturales que marcaron su formación.

PUBLICIDAD

En las primeras etapas de su carrera, Cajahuaringa abordó paisajes, personajes y escenas vinculadas con la vida cotidiana. Más adelante, redujo esas referencias a relaciones entre líneas, planos y volúmenes. El cambio no supuso un abandono de sus temas de origen: sus composiciones conservaron alusiones a la geografía peruana, a la arquitectura prehispánica y a los recuerdos asociados con esos espacios.

Pintura con superficies angulares y curvas en tonos marrón, ocre y gris, con una figura plegada en color turquesa en primer plano
Una composición del artista Milner Cajahuaringa reúne planos angulares en gamas ocres y marrones junto a una estructura geométrica en tonos de color turquesa.

En su trabajo, la geometría no opera solo como una estructura visual. El trapecio, en particular, aparece como una figura que remite a construcciones ancestrales y a una memoria que persiste en el presente. El color introduce contrastes, movimiento y profundidad en esas composiciones.

Cajahuaringa recibió reconocimientos fuera del país y su obra lo situó entre los referentes de la pintura contemporánea peruana. La muestra propone acercarse a ese legado desde las relaciones entre la abstracción, la identidad y la permanencia de las tradiciones visuales.

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú mantiene su actividad formativa y cultural

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú fue fundada el 28 de septiembre de 1918 bajo el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes. A lo largo de su historia, formó a artistas y docentes como Daniel Hernández, Manuel Piqueras Cotolí, José Sabogal, Julia Codesido, Elena Izcue, Víctor Humareda, Tilsa Tsuchiya, Gerardo Chávez y el propio Milner Cajahuaringa.

Pintura con formas geométricas angulares en tonos oscuros en la parte inferior y estructuras claras en el fondo superior
Una composición gráfica con planos oscuros y estructuras angulares representa conceptos espaciales vinculados al estudio ArchitectureM.

La institución ofrece las carreras profesionales de Artes Plásticas y Visuales —con especialidades en Pintura, Escultura y Grabado—, Educación Artística y Conservación y Restauración. Cada programa tiene una duración de cinco años.

Su Centro Cultural funciona en un edificio histórico de inicios del siglo XX y está dirigido por la artista plástica, catedrática y promotora cultural Martina Martínez. El espacio acoge exposiciones de estudiantes, docentes, egresados y artistas invitados de Perú y del extranjero.

La universidad realiza su examen de admisión en marzo de cada año. El proceso contempla alrededor de 100 vacantes y tres evaluaciones presenciales, consecutivas y eliminatorias: dibujo, conocimientos generales y creatividad.

Temas Relacionados

Bellas ArtesexposiciónArte contemporáneoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Semifinales de Liga 2 2026: los cuatro equipos clasificados y los choques establecidos por el ascenso a Liga 1

Cuatro clubes siguen en carrera por los dos cupos de ascenso a Primera División para la temporada 2027. Ninguno es de altura

Semifinales de Liga 2 2026: los cuatro equipos clasificados y los choques establecidos por el ascenso a Liga 1

Cae presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0 en el Callao, banda que estaría involucrada en extorsiones a transportistas

Agentes del Grecco realizaron la intervención en el pasaje La Perla, donde incautaron municiones, cartuchos explosivos y cerca de un kilo de cannabis

Cae presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0 en el Callao, banda que estaría involucrada en extorsiones a transportistas

Jairo Concha respondió si renovará con Universitario para el 2027 y descartó un supuesto favorecimiento en el Torneo Clausura

El mediocampista habló antes del duelo ante Atlético Grau por la fecha 15 de la segunda fase de la Liga 1 2026

Jairo Concha respondió si renovará con Universitario para el 2027 y descartó un supuesto favorecimiento en el Torneo Clausura

Binacional deja Liga 2 y cae a Liga 3, en una temporada fatal, en medio de la expectativa por su retorno a la Liga 1 debido a un pleito legal

A lo largo del curso, el ‘poderoso del sur’ exhibió un rendimiento esperpéntico, reflejado en una campaña con 65 goles encajados. Pese a ello, cuenta con posibilidades de ser repuesto en la élite

Binacional deja Liga 2 y cae a Liga 3, en una temporada fatal, en medio de la expectativa por su retorno a la Liga 1 debido a un pleito legal

Lo que debes tener en cuenta, según EsSalud, para prevenir el dengue durante las visitas a cementerios por el Día de Todos los Santos

Ante la masiva visita a los cementerios por el Día de Todos los Santos, EsSalud difundió medidas de prevención frente a los más de 83 mil casos de dengue registrados en el país

Lo que debes tener en cuenta, según EsSalud, para prevenir el dengue durante las visitas a cementerios por el Día de Todos los Santos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Cecilia Bracamonte revela que se casó en Miami a los 74 años con la mujer de su vida, tras reencontrarse 38 años después

Maná transmitirá gratis en YouTube su concierto en Red Rocks antes de volver a Perú: día, hora y más detalles

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

DEPORTES

San Martín venció 3-0 a Géminis: resumen de la victoria ‘santa’ en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín venció 3-0 a Géminis: resumen de la victoria ‘santa’ en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Semifinales de Liga 2 2026: los cuatro equipos clasificados y los choques establecidos por el ascenso a Liga 1

Jairo Concha respondió si renovará con Universitario para el 2027 y descartó un supuesto favorecimiento en el Torneo Clausura

Binacional deja Liga 2 y cae a Liga 3, en una temporada fatal, en medio de la expectativa por su retorno a la Liga 1 debido a un pleito legal