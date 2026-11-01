Centro Cultural de Bellas Artes reúne la obra de Milner Cajahuaringa en una muestra sobre geometría, color y memoria

Una obra del artista Milner Cajahuaringa representa a una persona que camina por una calle flanqueada por casas de colores y colinas al fondo.

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El Centro Cultural de Bellas Artes presenta la exposición “Visiones contemporáneas: Milner Cajahuaringa”, dedicada a la obra del artista huarochirano y a su diálogo con la geometría, el color y la memoria cultural del Perú. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre, con ingreso libre.

La exposición se realiza en el Centro Cultural de Bellas Artes, ubicado en Jr. Huallaga 402-426, en el Centro Histórico de Lima. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

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La exposición revisa las formas y colores de Milner Cajahuaringa

Milner Cajahuaringa (1932-2017) construyó una obra que trasladó referencias de la arquitectura, los símbolos y los paisajes del antiguo Perú a composiciones de formas geométricas y campos cromáticos. Sus pinturas vinculan trapecios, círculos y planos de color con una mirada sobre el territorio y sus memorias.

Una pintura del artista peruano Milner Cajahuaringa presenta dos estructuras trapezoidales con formas geométricas sobre un fondo con gradientes de color.

El artista formó parte de la Generación del 50 de pintores peruanos, identificada también como la Promoción de Oro surgida en las aulas de la entonces Escuela Nacional de Bellas Artes. Su producción transitó desde la figuración hacia la abstracción, aunque mantuvo relaciones con el mundo andino y con las referencias culturales que marcaron su formación.

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En las primeras etapas de su carrera, Cajahuaringa abordó paisajes, personajes y escenas vinculadas con la vida cotidiana. Más adelante, redujo esas referencias a relaciones entre líneas, planos y volúmenes. El cambio no supuso un abandono de sus temas de origen: sus composiciones conservaron alusiones a la geografía peruana, a la arquitectura prehispánica y a los recuerdos asociados con esos espacios.

Una composición del artista Milner Cajahuaringa reúne planos angulares en gamas ocres y marrones junto a una estructura geométrica en tonos de color turquesa.

En su trabajo, la geometría no opera solo como una estructura visual. El trapecio, en particular, aparece como una figura que remite a construcciones ancestrales y a una memoria que persiste en el presente. El color introduce contrastes, movimiento y profundidad en esas composiciones.

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Cajahuaringa recibió reconocimientos fuera del país y su obra lo situó entre los referentes de la pintura contemporánea peruana. La muestra propone acercarse a ese legado desde las relaciones entre la abstracción, la identidad y la permanencia de las tradiciones visuales.

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú mantiene su actividad formativa y cultural

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú fue fundada el 28 de septiembre de 1918 bajo el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes. A lo largo de su historia, formó a artistas y docentes como Daniel Hernández, Manuel Piqueras Cotolí, José Sabogal, Julia Codesido, Elena Izcue, Víctor Humareda, Tilsa Tsuchiya, Gerardo Chávez y el propio Milner Cajahuaringa.

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Una composición gráfica con planos oscuros y estructuras angulares representa conceptos espaciales vinculados al estudio ArchitectureM.

La institución ofrece las carreras profesionales de Artes Plásticas y Visuales —con especialidades en Pintura, Escultura y Grabado—, Educación Artística y Conservación y Restauración. Cada programa tiene una duración de cinco años.

Su Centro Cultural funciona en un edificio histórico de inicios del siglo XX y está dirigido por la artista plástica, catedrática y promotora cultural Martina Martínez. El espacio acoge exposiciones de estudiantes, docentes, egresados y artistas invitados de Perú y del extranjero.

La universidad realiza su examen de admisión en marzo de cada año. El proceso contempla alrededor de 100 vacantes y tres evaluaciones presenciales, consecutivas y eliminatorias: dibujo, conocimientos generales y creatividad.

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