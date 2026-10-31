Binacional deja Liga 2 y cae a Liga 3, en una temporada fatal, en medio de la expectativa por su retorno a la Liga 1 debido a un pleito legal

Binacional cae de la Liga 2 a Liga 3 tras una temporada espantosa. - Crédito: Difusión

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Deportivo Binacional descendió a la Liga 3 tras perder 8-0 ante Academia Cantolao el 31 de octubre, un resultado que confirmó su salida de la Liga 2 a siete años de haber sido campeón nacional. Sin embargo, una orden judicial para reincorporarlo a la Liga 1 en 2027 mantiene abierta la posibilidad de un regreso administrativo a la máxima categoría del fútbol peruano.

El equipo de Juliaca afrontó el triangular de permanencia con un punto menos por una sanción reglamentaria y estaba obligado a ganar. En el partido de ida había dejado escapar la victoria en el minuto 100.

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La derrota en el Estadio de la Universidad de San Martín de Porres reflejó una temporada marcada por las dificultades deportivas. Binacional llegó al encuentro decisivo con modificaciones de último momento en su planilla oficial y ausencias dentro del plantel.

Francisco Cortés apareció como director técnico en reemplazo de Luis “Puchito” Flores, quien actualmente dirige a Sportivo Huracán. Juan Gabriel Marcelín, goleador del conjunto juliaqueño en esta etapa final, comenzó el partido entre los suplentes.

Con el marcador 3-0 en contra, la expulsión de Sebastián López agravó el panorama. El futbolista había ingresado desde el banco antes de que el equipo recibiera otros cinco goles y cerrara el encuentro con un 8-0 que aseguró la permanencia de Cantolao en la Liga 2.

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Una campaña con 65 goles recibidos

La goleada en Lima fue el cierre de la peor campaña defensiva de Binacional en la Liga 2. El club recibió 65 goles en 20 partidos y sufrió ocho derrotas por marcadores amplios durante la temporada.

El tramo más adverso se concentró entre agosto y los primeros días de septiembre. En cuatro derrotas, el arco de Binacional fue vencido 31 veces.

La secuencia comenzó con una caída 9-0 frente a Estudiantil CNI en Iquitos. Cinco días después, Unión Minas ganó 8-1 en Juliaca; luego llegaron las derrotas 7-1 ante Ayacucho FC y 7-0 contra la reserva de Sport Huancayo.

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La dirigencia del club concentró sus esfuerzos en los tribunales durante el año. En mayo de 2026, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte una demanda de Binacional por la vulneración del debido proceso en la resta de puntos de la tabla acumulada de la Liga 1 2023, un caso que involucraba a Sport Boys.

El 2 de octubre, el Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundado el pedido de inejecutabilidad presentado por la Federación Peruana de Fútbol y ordenó ejecutar la reposición de Binacional en la Liga 1 para la temporada 2027.

La licencia y la ejecución judicial, las barreras para el regreso

La eventual vuelta a la primera división depende de que se ejecute la resolución judicial y de que la Federación Peruana de Fútbol otorgue la licencia correspondiente. Si la FPF logra frenar la ejecución o rechaza la licencia, el ‘poderoso del sur’ deberá competir en la Liga 3 en 2027.

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En ese escenario, el regreso deportivo a la máxima categoría demandaría al menos dos años. El club tendría que ganar primero la Tercera División y después disputar el ascenso desde la Liga 2 durante 2028.