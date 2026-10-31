Perú

Lo que debes tener en cuenta, según EsSalud, para prevenir el dengue durante las visitas a cementerios por el Día de Todos los Santos

Ante la masiva visita a los cementerios por el Día de Todos los Santos, EsSalud difundió medidas de prevención frente a los más de 83 mil casos de dengue registrados en el país

Las flores para sus familiares en estas fechas son infaltables
Las flores para sus familiares en estas fechas son infaltables
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Este 1 de noviembre, miles de familias llevarán flores a los cementerios por el Día de Todos los Santos. EsSalud advirtió que un florero con agua puede convertirse en un criadero del zancudo que transmite el dengue y pidió cambiar esa práctica en un momento en que el país supera los 83 mil casos.

La alerta se concentra en un gesto habitual durante las visitas a los camposantos. El agua que mantiene frescas las flores también ofrece al Aedes aegypti un espacio para dejar sus huevos, sobre todo cuando las altas temperaturas aceleran su reproducción.

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Por ello, el Seguro Social de Salud recomendó llevar arena húmeda o flores artificiales. La medida apunta a evitar que los cementerios se conviertan en puntos de proliferación del mosquito durante una fecha de alta afluencia de visitantes.

Maqueta de un mosquito negro con rayas blancas sobre una tapa plástica blanca, con una piscina de lona azul al fondo
Una maqueta del mosquito Aedes aegypti acompaña las advertencias sanitarias sobre los riesgos de acumular agua en recipientes ante el aumento de contagios de dengue. (Foto: EsSalud)

Un florero puede elevar el riesgo de dengue en los cementerios

La presencia de recipientes con agua en las tumbas preocupa a las autoridades sanitarias por su potencial para acumular larvas del zancudo. EsSalud sostuvo que un solo florero puede originar miles de nuevos mosquitos en pocos días si no se elimina el agua estancada.

El riesgo adquiere mayor relevancia ante el aumento de temperaturas y la posible llegada del fenómeno El Niño. Las lluvias, sumadas a depósitos sin protección, favorecen la expansión de criaderos en viviendas, patios, cementerios y otros espacios abiertos.

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El doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, pidió a los visitantes modificar la forma en que llevan flores a los nichos. “Ante la llegada del Fenómeno El Niño y el aumento de temperaturas, debemos cerrar el paso al zancudo”, señaló.

Arena húmeda permite conservar flores sin dejar agua expuesta

La institución planteó como primera alternativa reemplazar completamente el agua de los floreros por arena limpia y húmeda. Esta opción permite que las flores naturales se mantengan por varios días sin dejar una superficie líquida disponible para el mosquito.

Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa
Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa

La segunda recomendación es usar arreglos artificiales de plástico o tela. Al no necesitar agua, estos adornos evitan la formación de criaderos y reducen el riesgo de reproducción del Aedes aegypti dentro de los cementerios.

Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda o arreglos artificiales frena al 100 % la reproducción del dengue en los cementerios”, afirmó Neciosup. El llamado también alcanza a quienes colocan recipientes con flores en viviendas o negocios durante estas fechas.

Qué medidas tomar durante la visita al cementerio

EsSalud recomendó acudir a los camposantos con repelente y ropa ligera que cubra la mayor parte del cuerpo, como prendas de manga larga. El uso de sombrero también ayuda a reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación.

Una mujer con sombrero carga a la espalda un bulto con girasoles y otras flores envueltas en una manta, rodeada de puestos de flores
Una mujer traslada flores en un mercado antes del Día de Todos los Santos, fecha en la que EsSalud recomienda evitar recipientes con agua para prevenir el dengue. (Foto: EsSalud)

La institución pidió prestar atención a síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolores musculares o sarpullido. Ante estas señales, la recomendación es evitar la automedicación y acudir al establecimiento de salud más cercano.

Los asegurados pueden recibir orientación gratuita a través de la Línea 107, disponible desde cualquier operador.

Perú supera los 83 mil casos de dengue y La Libertad lidera los contagios

La advertencia llega mientras el Perú registra más de 83 mil casos de dengue hasta el 28 de octubre de 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Salud. Los contagios aumentaron durante las últimas cuatro semanas, con una subida de más de 54 % en el norte del país.

La Libertad encabeza la estadística nacional con más de 16 mil infecciones. Las autoridades vinculan el crecimiento de casos a la acumulación de agua y a las condiciones climáticas que facilitan la presencia del mosquito transmisor.

El Minsa inició el 5 de agosto una campaña de vacunación para personas de 10 a 20 años en ocho regiones. La estrategia requiere dos dosis con tres meses de separación y el registro de la segunda aplicación comenzará el 5 de noviembre.

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