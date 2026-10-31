Perú

Cae presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0 en el Callao, banda que estaría involucrada en extorsiones a transportistas

Agentes del Grecco realizaron la intervención en el pasaje La Perla, donde incautaron municiones, cartuchos explosivos y cerca de un kilo de cannabis

Operativo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) en el Callao, donde se intervino una vivienda en el pasaje La Perla. Durante la acción policial fue detenido Ángelo José del Carmen Ordinola, señalado como presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0. Fuente: TV Perú Noticias
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Un operativo policial en una vivienda del Callao terminó con la detención de Ángelo José del Carmen Ordinola, señalado como el presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0. En el inmueble, agentes del Grecco hallaron municiones, cartuchos explosivos y cerca de un kilo de cannabis.

La organización es investigada por presuntamente extorsionar a comerciantes informales de mercados del Primer Puerto y exigir pagos a conductores de combis de distintas empresas de transporte.

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La intervención ocurrió en el interior B del pasaje La Perla, en la primera cuadra del jirón Cusco. El detenido afronta pesquisas por presuntos delitos contra la seguridad pública, fabricación de materiales peligrosos y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Un hombre con camiseta negra es sujetado por policías con uniforme táctico frente a una camioneta en una calle
Agentes policiales con equipamiento táctico custodian a un hombre en una vía pública frente a un vehículo estacionado. (Captura: TV Perú Noticias)

Operativo terminó con la captura del presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0

La operación del Grupo Especial contra el Crimen Organizado se ejecutó de forma sorpresiva en una vivienda del Callao. El caso fue difundido por TV Perú Noticias, que informó sobre la captura del presunto líder de la organización.

Según la información policial, Los Chukis de Siberia 2.0 es investigada por delitos vinculados con la fabricación o posesión de materiales peligrosos, explosivos, armas y municiones. Las pesquisas deberán determinar el nivel de participación de cada uno de los involucrados y el origen de los objetos hallados.

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La detención de Ordinola no implica una responsabilidad penal definitiva. Su situación jurídica dependerá de las diligencias que realicen la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, además de las decisiones que adopte el Poder Judicial.

Agentes policiales con uniformes negros, cascos, pasamontañas y fusiles forman una fila frente a la entrada de un pasaje en una fachada urbana
Efectivos policiales con indumentaria táctica y armas de fuego se posicionan frente al Pasaje Perla durante una intervención en el Callao. (Captura: TV Perú Noticias)

Municiones, cartuchos explosivos y cannabis fueron hallados en el inmueble

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron municiones de diferentes calibres y cartuchos explosivos, elementos que serán sometidos a peritajes para establecer sus características y una eventual relación con otros hechos delictivos.

También se incautó cerca de un kilo de cannabis sativa. La investigación deberá precisar si la droga estaba destinada al consumo, la comercialización u otra actividad ilícita atribuida a la presunta organización criminal.

El hallazgo de material explosivo y municiones forma parte de los elementos que sustentan la investigación por delitos contra la seguridad pública. Las autoridades no informaron si se encontraron armas de fuego durante la intervención ni si existen más personas identificadas como integrantes de la banda.

Manos que abren un bolso pequeño con balas en su interior y sostienen un cilindro envuelto en plástico negro sobre una mesa
Agentes policiales incautan municiones y cartuchos explosivos durante la detención del presunto cabecilla de Los Chukis de Siberia 2.0 en el Callao. (Composición: Infobae Perú)

La banda es investigada por extorsiones a comerciantes y transportistas

De acuerdo con la Policía, la organización presuntamente exigía pagos a comerciantes informales instalados cerca de mercados del Primer Puerto. La modalidad también incluía el cobro de cupos a conductores de combis de distintas empresas de transporte que operan en el Callao.

La captura ocurre en un contexto de ataques y amenazas contra trabajadores del transporte público. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 164 atentados contra transportistas entre enero y el 27 de octubre de 2026, con 93 personas fallecidas y 124 heridas en Lima Metropolitana.

El fiscal superior Jorge Chávez, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, señaló que estas redes utilizan billeteras digitales como Yape y Plin, además de cobros directos en paraderos. Según su estimación, cada organización dedicada a estas actividades podría movilizar entre S/ 3 millones y S/ 4 millones.

Los ataques contra conductores también alcanzaron al Callao

El 29 de octubre, dos conductores fueron atacados a balazos en distintos puntos del Callao. Uno de los hechos ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde sujetos armados dispararon contra una cúster de la empresa JD.

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El conductor Edson Ramos, de 42 años, recibió dos impactos de bala y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Familiares indicaron que la empresa habría recibido amenazas extorsivas y que presuntamente efectuaba pagos a una organización criminal.

Ese mismo día, un colectivero fue atacado en la avenida Colonial, en Bellavista, por dos personas que se desplazaban en motocicleta. El hecho ocurrió luego de la difusión de un presunto comunicado atribuido a la organización Callao Unido, que exigía S/ 10 por unidad a los conductores.

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