Metropolitano: Denuncian que trabajador de la ATU encerró a pasajeros en los servicios higiénicos de Estación Central

Un grupo de usuarios del Metro se encuentran en una situación tensa frente a puertas cerradas, discutiendo con personal de seguridad y agentes policiales. Descubre los detalles de este inusual altercado. - X @unchasqui

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El pasado viernes 30 de octubre, el corredor principal de la Estación Central del Metropolitano fue escenario de una gresca que, según testigos, involucró a un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con los relatos de los presentes y los videos difundidos en redes sociales, un colaborador de la ATU cerró la puerta de uno de los servicios higiénicos de la terminal y dejó atrapadas a varias personas en el interior.

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“Malcriado eres. Yo te he visto y te has c#$%&@ de risa”, le reclamaron los usuarios luego de que el trabajador abrió la entrada corrediza para permitirles salir. Se desconoce cuánto tiempo permanecieron encerrados.

En medio de los reclamos, se produjo un conato de bronca después de que uno de los presentes empujó al colaborador. Los manoteos no pasaron a mayores porque un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino para controlar la situación.

“El hombre se puso a reír con la ‘travesura’. Cuando lo confrontan se muestra faltoso y prepotente. Esos filtros para contratar están pésimos, ATU”, fue uno de los comentarios publicados en la plataforma X, antes conocida como Twitter, tras la difusión del video de lo ocurrido en el Metropolitano.

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Denuncian que trabajador de la ATU encerró a pasajeros en los servicios higiénicos del Metropolitano.

Pronunciamiento de la ATU

Mientras el video se viralizaba, la ATU se pronunció a través de sus canales oficiales. La entidad señaló que rechaza “categóricamente” cualquier acto de violencia, tanto por parte de sus colaboradores como de los usuarios del servicio. Además, informó que separó de forma preventiva al trabajador involucrado mientras se investigan los hechos.

“El viernes 30 de octubre, debido a una falla en la red principal de agua, se suspendió temporalmente el funcionamiento de los servicios higiénicos. Durante este periodo se produjo un incidente entre un trabajador de la ATU y usuarios que ingresaron a dichos ambientes pese a la restricción de acceso”, se lee en el comunicado.

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“La ATU rechaza categóricamente actos de violencia, venga de donde venga, y precisa que los hechos se encuentran en investigación. Como medida preventiva, el trabajador involucrado ha sido separado de sus labores mientras se determinan responsabilidades y sanción que corresponda”, continúa el pronunciamiento.

Por último, la entidad lamentó los inconvenientes y reafirmó su “compromiso con la seguridad, el respeto y la adecuada atención de todos los usuarios del transporte público”.