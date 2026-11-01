1 y 2 de noviembre: ¿Cuál es la diferencia entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos en Perú?

Un calendario ilustra la coincidencia del feriado del 1 de noviembre con el domingo en Perú, una fecha que no se traslada al lunes y mantiene reglas específicas de compensación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 1 y 2 de noviembre concentran una de las tradiciones de recuerdo más extendidas en Perú, aunque cada jornada tiene un sentido religioso distinto. El Día de Todos los Santos honra a quienes la Iglesia Católica considera que alcanzaron la santidad, mientras que el Día de los Fieles Difuntos se dedica a las personas fallecidas. En la práctica, ambas fechas suelen formar parte de una misma celebración familiar y comunitaria.

El Día de Todos los Santos se conmemora el 1 de noviembre. Dentro del calendario católico, la fecha recuerda a los santos, mártires y beatos reconocidos por la Iglesia, además de quienes no fueron canonizados, pero son considerados parte de la comunidad de los santos. La celebración tiene un carácter religioso y se expresa mediante misas, oraciones y visitas a los camposantos.

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En el país, el 1 de noviembre es feriado nacional con descanso remunerado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral recuerda que quien trabaje durante ese día debe recibir un descanso sustitutorio o una compensación económica conforme a la legislación laboral. El 2 de noviembre, en cambio, no figura como feriado nacional, aunque algunas municipalidades pueden disponer medidas locales para facilitar las actividades tradicionales.

Una estatua y una pintura ilustran a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya canonización cumple 300 años en el marco del Año Toribiano. (Infobae Perú/Difusión)

El 2 de noviembre se reserva para recordar a familiares y seres queridos fallecidos

El Día de los Fieles Difuntos, conocido de manera popular como Día de los Muertos, se celebra el 2 de noviembre. La conmemoración está dirigida a los familiares, amigos y miembros de cada comunidad que murieron. En la doctrina católica, también es una fecha de oración por las almas de los difuntos, en particular por aquellas que, según esa creencia, aún esperan alcanzar la plenitud espiritual.

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La diferencia entre ambas jornadas radica, por lo tanto, en el destinatario del homenaje. El 1 de noviembre se dedica a los santos y a quienes ya se encuentran en el cielo según la tradición cristiana. El día siguiente convoca el recuerdo de los muertos y las oraciones de los vivos por ellos. La cercanía de las fechas explica que, en muchos hogares, cementerios y parroquias, las actividades se extiendan durante los dos días.

La celebración de los Fieles Difuntos se incorporó al calendario cristiano durante la Edad Media. La tradición atribuye al abad Odilón de Cluny la instauración de una jornada de plegarias por los muertos hacia fines del siglo X. Con el paso del tiempo, la práctica se extendió por la Iglesia occidental y quedó fijada el 2 de noviembre, inmediatamente después de la solemnidad de Todos los Santos.

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Una familia andina acondiciona una tumba con flores, velas y una tantawawa tradicional durante la conmemoración de Todos los Santos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tradiciones andinas unieron el calendario católico con el culto a los ancestros

En las regiones andinas del Perú, la separación litúrgica entre ambas fechas suele perder nitidez. El 1 y el 2 de noviembre se viven como un período de encuentro simbólico con los antepasados. Las familias limpian tumbas, llevan flores, rezan, comparten alimentos y evocan historias de quienes murieron. En algunos lugares también hay música, rezadores y reuniones junto a los nichos o mausoleos.

Estas prácticas se relacionan con una memoria anterior a la llegada de los españoles. El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala registró que noviembre era el Aya Marqay Quilla, una expresión que puede traducirse como el mes de llevar o recordar a los difuntos. Según su relato, los pueblos andinos realizaban rituales para honrar a sus muertos, con alimentos, bebidas, cantos y recorridos ceremoniales.

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La expansión del catolicismo durante el período colonial superpuso las fechas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos con expresiones de veneración a los ancestros que ya existían en los Andes. De esa convivencia surgieron costumbres que permanecen vigentes, aunque varían según cada región. La visita al cementerio no representa únicamente una práctica religiosa: también constituye un acto familiar de memoria y continuidad entre generaciones.

Una composición dividida compara el homenaje litúrgico del Día de Todos los Santos con las ofrendas tradicionales del Día de los Fieles Difuntos en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tantawawas y las mesas de ofrendas forman parte de la celebración peruana

Uno de los elementos más visibles de estas fechas son las tantawawas, panes elaborados con formas humanas, animales o figuras decorativas. El término combina las voces quechuas t’anta, pan, y wawa, niño. En Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Puno y otras zonas del país, estos panes se preparan para compartirlos con familiares, padrinos y visitantes, además de incluirlos en las mesas dedicadas a los difuntos.

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Las ofrendas pueden incorporar frutas, dulces, bebidas, flores, velas y platos que eran del gusto de la persona recordada. En ciertas localidades, las familias preparan una mesa en casa antes de acudir al cementerio. La disposición de los objetos expresa una forma de homenaje y, para quienes participan de la tradición, una manera de recibir simbólicamente a las almas durante esos días.

Una mesa de ofrendas en una vivienda andina peruana reúne panes tradicionales como la tantawawa, frutas, velas y un plato de comida casera para recordar a familiares fallecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, hablar de Todos los Santos y del Día de los Difuntos en Perú exige distinguir el significado religioso de cada fecha, pero también reconocer su vínculo en las prácticas populares. El 1 de noviembre conserva su carácter de feriado nacional y homenaje a los santos; el 2 se enfoca en los fallecidos. Entre ambos días, las familias renuevan ritos que combinan catolicismo, memoria familiar y herencia andina.

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