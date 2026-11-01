Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 1 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó sobre un movimiento de magnitud 3,6 registrado frente a Áncash el sábado 31 de octubre. El epicentro estuvo a 73 kilómetros al oeste de Samanco

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el último reporte incorporado a su registro corresponde a un sismo de magnitud 3,6 ocurrido frente a la costa de Áncash. El movimiento tuvo lugar el sábado 31 de octubre a las 06:44, según el Centro Sismológico Nacional (Censis).

El evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su epicentro se ubicó a 73 kilómetros al oeste de Samanco, en la provincia del Santa. La intensidad fue de nivel II-III en esa localidad, de acuerdo con el reporte sísmico oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0761.

El IGP mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones. Los informes iniciales pueden modificarse luego de una revisión técnica que incorpore nuevas señales registradas por los equipos de monitoreo.

Fotografía satelital de Perú con límites internos en blanco, un punto rojo en la región central y el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa satelital del territorio peruano señala con un punto rojo la región de Áncash junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:13 hsHoy

El IGP registró un sismo de magnitud 3,6 a 73 kilómetros al oeste de Samanco

El reporte oficial indicó que el movimiento ocurrió a las 06:44:02 del 31 de octubre. Las coordenadas difundidas por el organismo fueron latitud -9,51 y longitud -79,11, en un punto situado mar adentro frente a la región Áncash.

Pantallas de monitoreo con sismogramas, un mapa costero con círculos concéntricos, logotipos y las manos de una persona sobre un panel de control.
Las pantallas del Centro Sismológico Nacional presentan los datos técnicos y el epicentro de un sismo de magnitud 3,6 detectado a 73 kilómetros al oeste de Samanco, en Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad II-III señala que el temblor pudo ser percibido levemente por parte de la población en Samanco. Este nivel no implica necesariamente daños materiales, aunque cada evento requiere evaluación según su profundidad, la distancia respecto de las zonas pobladas y las condiciones del terreno.

  • Fecha y hora local: 31 de octubre de 2026, 06:44:02
  • Magnitud: 3,6
  • Profundidad: 35 kilómetros
  • Intensidad: II-III en Samanco
  • Referencia: 73 kilómetros al oeste de Samanco, Santa - Áncash
  • Código del reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0761
Costa marina con una estación que lleva la sigla IGP y una representación de ondas concéntricas con un círculo rojo en el agua.
Una estación del Instituto Geofísico del Perú se sitúa en la costa de Áncash frente a la zona de un epicentro sísmico en el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para conocer los datos confirmados de cada movimiento telúrico. Las primeras estimaciones de magnitud, profundidad y ubicación pueden variar después del procesamiento de información adicional.

06:14 hsHoy

Entre enero y septiembre se registraron 703 sismos en el territorio peruano y el borde occidental

Los boletines mensuales publicados por el Censis registraron 703 sismos entre enero y septiembre de 2026, con epicentros tanto en el borde occidental del país como en su territorio continental. La cifra muestra la actividad monitoreada por el organismo, aunque no todos los eventos fueron percibidos por la población.

Mapa en relieve de Perú con dos marcadores rojos, un monitor sísmico, una regla, una brújula y carpetas con logotipos.
Un mapa en relieve de Perú señala epicentros sísmicos en las regiones del sur junto a material institucional del IGP y de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio fue el mes con mayor cantidad de movimientos registrados, con 115. Le siguieron agosto, con 107, y mayo, con 83. En septiembre, el Censis informó 82 eventos; en junio, 75; en marzo, 69; en abril, 62; en enero, 57; en febrero, 53.

  • Enero: 57 sismos
  • Febrero: 53 sismos
  • Marzo: 69 sismos
  • Abril: 62 sismos
  • Mayo: 83 sismos
  • Junio: 75 sismos
  • Julio: 115 sismos
  • Agosto: 107 sismos
  • Septiembre: 82 sismos
Tres personas con cascos blancos y uniformes militares remueven escombros de una estructura colapsada bajo un cielo azul con montañas
Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

La información disponible en los boletines mensuales permite identificar los meses con mayor número de eventos, pero no sustituye una clasificación anual específica de los sismos de mayor magnitud. El IGP publica los parámetros técnicos de cada movimiento tras analizar las señales recogidas por su red de vigilancia.

05:55 hsHoy

Las familias deben reconocer las zonas seguras y preparar rutas de evacuación antes de una emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja que cada familia identifique previamente los lugares de menor riesgo dentro de viviendas, oficinas, colegios y centros de trabajo. Esas áreas deben encontrarse lejos de ventanas, mamparas, repisas, bibliotecas, estanterías y objetos que puedan desprenderse durante un movimiento.

Sala de control con pantallas que exhiben un mapa de Perú, gráficos de ondas sísmicas, computadoras y los logotipos de IGP e INDECI.
Las pantallas del centro de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú presentan datos y sismogramas de un evento registrado en Limatambo, Cusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación también debe incluir rutas de evacuación, salidas accesibles y un punto de encuentro fuera de la estructura. Cada integrante del hogar debe saber qué hacer, a dónde dirigirse y cómo asistir a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares que requieren medicación permanente.

  • Identificar zonas seguras dentro de cada ambiente.
  • Mantener libres los pasadizos, puertas y escaleras.
  • Definir un punto de reunión fuera de la vivienda o edificio.
  • Practicar simulacros con todos los integrantes de la familia.
  • Considerar necesidades de movilidad, salud y asistencia especial.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe quedar en un sitio de fácil acceso. Indeci recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos personales, abrigo, productos de higiene, copias de documentos, cargador portátil y dinero en efectivo.

05:29 hsHoy

Durante un sismo se debe evitar correr hacia puertas, escaleras o patios

Si ocurre un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma y ubicarse en una zona segura. Cuando no sea posible salir de inmediato, corresponde proteger la cabeza y el cuello, alejarse de objetos que puedan caer y buscar resguardo junto a elementos estructurales resistentes.

Cuatro personas de espaldas caminan hacia una puerta junto a un mapa de evacuación y una mesa con mochilas, botellas y linterna.
Una familia en Perú camina hacia la salida de su vivienda con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se debe correr mientras el suelo permanece en movimiento. Tampoco se aconseja usar ascensores, porque un corte eléctrico o una falla del sistema puede dejar a las personas atrapadas. La evacuación debe comenzar una vez que termine el sismo y realizarse sin empujones ni retornos innecesarios.

  • Proteger la cabeza y el cuello.
  • Alejarse de vidrios, muebles altos y objetos suspendidos.
  • No utilizar ascensores.
  • No correr hacia las salidas durante el movimiento.
  • Evacuar de manera ordenada después del sismo.
  • No regresar al inmueble para recoger pertenencias.
Mochila abierta con agua, radio, linterna y botiquín sobre una mesa, frente a cuatro personas que caminan hacia la salida.
Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de evacuar, se debe evitar permanecer junto a fachadas, muros, postes, cables eléctricos o estructuras con daños visibles. También corresponde verificar si hay personas heridas, revisar posibles fugas de gas o daños eléctricos y pedir ayuda cuando sea necesario. Los Bomberos atienden emergencias en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.

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