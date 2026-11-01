Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 1 de noviembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el último reporte incorporado a su registro corresponde a un sismo de magnitud 3,6 ocurrido frente a la costa de Áncash. El movimiento tuvo lugar el sábado 31 de octubre a las 06:44, según el Centro Sismológico Nacional (Censis).

El evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su epicentro se ubicó a 73 kilómetros al oeste de Samanco, en la provincia del Santa. La intensidad fue de nivel II-III en esa localidad, de acuerdo con el reporte sísmico oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0761.

El IGP mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones. Los informes iniciales pueden modificarse luego de una revisión técnica que incorpore nuevas señales registradas por los equipos de monitoreo.