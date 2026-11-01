Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el domingo 1 de noviembre de 2026

Un surtidor de combustible en Lima presenta tarifas referenciales de la plataforma Facilito de Osinergmin junto a una mano que toma la manguera de diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diésel B5 S-50 UV presenta una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón en Lima para el domingo 1 de noviembre, según los precios declarados por los grifos en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La brecha puede llevar a una variación de S/ 68,10 en una carga de 15 galones.

La fecha corresponde al domingo 1 de noviembre de 2026, que sucede al sábado 31 de octubre de 2026. Los valores consignados por las estaciones de servicio pueden modificarse durante el día, por lo que los conductores deben revisar la información antes de dirigirse a un local.

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Una estación de servicio en Lima exhibe tarifas de diversos combustibles junto a un tótem informativo de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite ubicar grifos y revisar los combustibles disponibles

La plataforma Facilito reúne los precios declarados por los establecimientos de venta de combustibles y permite consultar su ubicación, sus horarios y su condición operativa. También muestra qué productos ofrece cada estación, un dato relevante para quienes buscan diésel, gasohol, Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El sistema funciona como una referencia previa a la compra. Las tarifas no responden a un precio único para toda Lima, debido a que cada grifo comunica sus propios montos. Dos estaciones cercanas pueden exhibir precios distintos para el mismo combustible, incluso dentro de un mismo distrito.

Comparar importes declarados por los grifos.

Ubicar estaciones de servicio cercanas.

Verificar que el local aparezca como operativo.

Confirmar la oferta de diésel, gasohol, GNV o GLP.

Revisar el precio en el surtidor antes del pago.

Un mapa de Lima Metropolitana junto a boquillas de combustible y una tableta ilustra el funcionamiento de la plataforma de Osinergmin para ubicar estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 puede costar entre S/ 351,75 y S/ 419,85 por 15 galones

El diésel B5 S-50 UV se encuentra entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los registros generales revisados. La diferencia de S/ 4,54 puede representar un gasto mayor para propietarios de camionetas, vehículos de carga, buses y otras unidades que requieren abastecimientos frecuentes.

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Un conductor que carga 15 galones puede pagar desde S/ 351,75 hasta S/ 419,85, según el establecimiento elegido. La separación entre ambos extremos alcanza S/ 68,10 por una sola carga, aunque el ahorro potencial debe calcularse junto con el costo de llegar hasta el grifo que ofrece la tarifa más baja.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón.

Brecha máxima: S/ 4,54 por galón.

Carga de 15 galones: entre S/ 351,75 y S/ 419,85.

Diferencia en 15 galones: hasta S/ 68,10.

Un conductor evalúa una ruta alternativa frente a una estación con información del aplicativo Facilito de Osinergmin para calcular el gasto total de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo, Comas y Rímac registran referencias menores para el diésel

Algunas estaciones ubicadas en el norte y el centro de la capital declararon precios por debajo del rango general. En Carabayllo, el diésel B5 apareció desde S/ 23,29 por galón. En Comas, la tarifa mínima revisada fue de S/ 24,10.

En el Rímac, el mismo combustible registró una referencia desde S/ 24,94 por galón. Estos montos corresponden a establecimientos puntuales, por lo que pueden modificarse antes de que el conductor llegue al lugar. Facilito ofrece datos sobre la dirección y la distancia aproximada, elementos que ayudan a estimar si el desplazamiento mantiene el ahorro esperado.

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Carabayllo: desde S/ 23,29 por galón.

Comas: desde S/ 24,10 por galón.

Rímac: desde S/ 24,94 por galón.

Verificación final: el importe válido es el que figure en el surtidor.

Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tiene una brecha de S/ 3 por galón

El gasohol regular figura desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón en las referencias generales disponibles. La distancia entre ambos precios es de S/ 3 por galón y puede convertirse en un ahorro de S/ 36 para un vehículo que requiere 12 galones.

Las menores tarifas revisadas se concentraron en distintos distritos. En Villa El Salvador, el producto fue consignado desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, apareció desde S/ 20,48; mientras que en San Juan de Lurigancho se informó un monto mínimo de S/ 20,65.

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.

Diferencia por galón: S/ 3.

Ahorro posible en 12 galones: S/ 36.

Menor referencia revisada: S/ 20,09 por galón en Villa El Salvador.

Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium presenta una diferencia de hasta S/ 4,90 por galón

El gasohol premium muestra una distancia mayor entre las tarifas declaradas por las estaciones de servicio. Los valores van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, una diferencia de S/ 4,90 para el mismo producto.

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La carga de 12 galones puede representar un desembolso de S/ 255,48 en el punto más bajo y de S/ 314,28 en el más alto. La diferencia llega a S/ 58,80, aunque el resultado depende de la distancia, el tiempo de viaje y el combustible que se consuma para acceder al local elegido.

En Villa El Salvador se registraron referencias desde S/ 21,39 por galón para este combustible. En San Miguel, uno de los menores precios informados fue de S/ 21,99. Los conductores deben confirmar la tarifa vigente antes de iniciar la carga.

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón.

Diferencia máxima: S/ 4,90 por galón.

Costo de 12 galones: entre S/ 255,48 y S/ 314,28.

Variación por carga: hasta S/ 58,80.

Una persona abastece de combustible a un vehículo frente a una pantalla de Petroperú que marca los precios del gasohol 95 y del diésel en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

Los usuarios de GNV deben tomar en cuenta que este combustible se despacha por metro cúbico. Esa unidad de medida impide compararlo de forma directa con el diésel, la gasolina o los gasoholes, que se venden por galón. Facilito permite filtrar los establecimientos que cuentan con este servicio.

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El GLP vehicular, por su parte, se comercializa por galón. Antes de salir, los conductores deben confirmar que la estación dispone del combustible apropiado para su vehículo. Algunas estaciones venden gasolina, gasohol y diésel; otras suman GLP o GNV, mientras que ciertos locales ofrecen una variedad limitada.

Confirmar que el establecimiento esté operativo.

Revisar la disponibilidad del producto requerido.

Verificar que el vehículo admita el combustible elegido.

Contrastar el valor de la plataforma con el surtidor.

Actualizar la búsqueda si transcurrieron varias horas.

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del vehículo también influye en el gasto destinado al combustible

El precio por galón o metro cúbico constituye una parte del presupuesto de transporte. El consumo puede aumentar por problemas en el motor, presión inadecuada de los neumáticos, filtros o inyectores sin mantenimiento, exceso de carga y una conducción que exige aceleraciones o frenadas constantes.

La consulta de precios antes de abastecerse permite comparar opciones cercanas y evaluar si conviene cambiar el punto habitual de compra. Esta diferencia puede tener mayor incidencia en unidades con tanques amplios, vehículos que recorren largas distancias y conductores que utilizan el automóvil como herramienta de trabajo.

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