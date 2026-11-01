Qué se conmemora el 1 de noviembre en Perú: Descubre por qué la fecha está ligada a la salud infantil

Una composición conmemorativa reúne símbolos religiosos, médicos y policiales vinculados a las efemérides peruanas del 1 de noviembre sobre un tejido andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 1 de noviembre reúne en Perú una celebración religiosa, dos hitos vinculados con la seguridad y la salud infantil, y el recuerdo de Yma Súmac, cantante peruana que alcanzó reconocimiento internacional. La jornada coincide con el Día de Todos los Santos y con los aniversarios de la inauguración de la Escuela de la Guardia Civil y Policía, en 1922, y del Hospital del Niño, en 1929.

La fecha articula historias distintas que permanecen en la memoria institucional y cultural del país. La tradición católica recuerda a santos y mártires, mientras que las efemérides nacionales remiten a la formación de cuerpos de seguridad y a la atención especializada para niños y adolescentes.

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También se cumplen 18 años de la muerte de Yma Súmac, nacida como Zoila Augusta Chávarri del Castillo. Su carrera combinó repertorios andinos, arreglos orquestales y géneros populares que la llevaron a escenarios de Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética.

Una calle peatonal en Lima conecta las fachadas de una academia policial fundada en 1922 y del Instituto Nacional de Salud del Niño establecido en 1929. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de Todos los Santos incluye a quienes no fueron canonizados

El Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre en la Iglesia latina. La solemnidad honra a los santos, mártires y fieles que, de acuerdo con la tradición cristiana, alcanzaron la vida eterna. La conmemoración incluye a las figuras reconocidas formalmente por la Iglesia y también a quienes no pasaron por un proceso de canonización.

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La festividad tiene antecedentes en la Iglesia primitiva. Las primeras comunidades cristianas establecieron días para recordar a los mártires muertos por su fe. Con el tiempo, esas celebraciones locales dieron paso a una fecha común que reunió a los santos conocidos y desconocidos.

En las iglesias de rito bizantino, la conmemoración tiene lugar el primer domingo después de Pentecostés. La Iglesia latina consolidó la fecha del 1 de noviembre durante la Edad Media. El papa Gregorio III dedicó una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos y, décadas después, Gregorio IV extendió la celebración a una parte más amplia de la cristiandad occidental.

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Una ilustración reúne al papa León XIV con Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres entre pergaminos y libros de registros bautismales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha fue elegida en una época de mayor llegada de peregrinos a Roma

El traslado de la solemnidad al 1 de noviembre tuvo también una explicación práctica. La fecha coincidía con la etapa posterior a las cosechas, cuando Roma contaba con mayor disponibilidad de alimentos para atender a los peregrinos que acudían a las celebraciones religiosas.

La jornada se diferencia del Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre. Mientras el primer día está destinado a venerar a los santos y a quienes se consideran parte de la comunión de los santos, el segundo se dedica al recuerdo y la oración por las personas fallecidas.

En Perú, la fecha suele estar vinculada con misas, visitas a templos y actividades de devoción. Para numerosas familias, el inicio de noviembre abre también un periodo de recuerdo de familiares fallecidos, una práctica que adquiere mayor presencia al día siguiente en cementerios y espacios religiosos.

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La Escuela de la Guardia Civil y Policía fue inaugurada en Lima en 1922

El 1 de noviembre de 1922 fue inaugurada en Lima la Escuela de la Guardia Civil y Policía. La institución se creó para preparar a los integrantes de los cuerpos encargados de las funciones de vigilancia, seguridad pública e investigación de delitos.

Su origen se encuentra en un Decreto Supremo firmado el 3 de julio de 1922. La norma dispuso la creación de la Escuela de Policía de la República en el contexto de una reforma que buscó ordenar la formación de los servicios policiales y dotarlos de una preparación diferenciada.

El proyecto tomó como modelo a la Guardia Civil española. La institución debía formar personal para el Cuerpo de la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad o de Orden Público y el Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Cada una de esas áreas cumplía tareas específicas dentro del sistema de seguridad de la época.

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Agentes de la Policía y personal de Migraciones de Perú realizan una inspección en la recepción de un hospedaje.

Las clases comenzaron el 4 de noviembre y la primera promoción egresó en 1923

La escuela empezó sus actividades el 4 de noviembre de 1922, pocos días después de la ceremonia de inauguración. Entre sus primeros alumnos hubo oficiales del Ejército, aspirantes del área de investigación y miembros de tropa que recibirían instrucción para asumir funciones policiales.

El lema asociado a la escuela fue “El honor es su divisa”, una frase que expresó el énfasis institucional en la disciplina y la conducta de sus integrantes. La primera promoción de guardias civiles concluyó su formación en 1923.

A partir de esa experiencia, la enseñanza policial atravesó cambios de nombre, organización y estructura. La inauguración de 1922 permanece como uno de los antecedentes de la profesionalización de los cuerpos responsables del orden público en el país.

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El Hospital del Niño abrió sus puertas en Lima en 1929

Siete años después de la inauguración de la escuela policial, la capital fue escenario de otro hecho relacionado con un servicio público. El 1 de noviembre de 1929 se inauguró el Hospital del Niño, establecimiento que con los años se convirtió en una referencia para la atención pediátrica en Perú.

La creación de este centro respondió a la necesidad de contar con servicios enfocados en enfermedades y tratamientos para niños y adolescentes. Su actividad permitió concentrar especialidades médicas, atención hospitalaria y formación de profesionales vinculados con la salud infantil.

El hospital amplió gradualmente su infraestructura y sus áreas de trabajo. A lo largo de su trayectoria atendió casos de distinta complejidad y desarrolló servicios especializados que lo ubicaron entre las instituciones centrales de la pediatría peruana.

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Hospital del Niño de Breña. (Foto: Agencia Andina)

El Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta con una sede de alta complejidad en San Borja

En 1983, el Hospital del Niño adoptó el nombre de Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). El cambio reflejó la ampliación de sus funciones asistenciales, docentes y de investigación en el campo de la salud de niños y adolescentes.

La institución mantuvo su sede histórica en Breña y, en 2013, incorporó una sede en San Borja. Este establecimiento está orientado a procedimientos de alta complejidad, con atención para pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas, unidades de cuidados intensivos y tratamientos especializados.

La incorporación de tecnologías de comunicación permitió además el desarrollo de herramientas de telemedicina. Ese recurso facilita el contacto entre especialistas y establecimientos ubicados en otras regiones, con el objetivo de apoyar diagnósticos, seguimientos y derivaciones de pacientes.

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Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. (Foto: Agencia Andina)

Yma Súmac murió el 1 de noviembre de 2008 tras una carrera internacional

El 1 de noviembre de 2008 murió en Los Ángeles, Estados Unidos, Yma Súmac, una de las voces peruanas con mayor proyección fuera del país durante el siglo XX. La cantante tenía 86 años cuando falleció, luego de una trayectoria que incluyó discos, películas, presentaciones teatrales y giras internacionales.

Yma Sumac. (Foto: Captura)

Zoila Augusta Chávarri del Castillo nació en 1922 y adoptó el nombre artístico Yma Súmac, expresión vinculada con el quechua. Desde sus primeras presentaciones construyó un repertorio basado en referencias de la música peruana, al que sumó arreglos propios de la industria discográfica de Estados Unidos.

Su álbum Voice of the Xtabay, publicado en 1950, la posicionó en circuitos musicales internacionales. Durante la década de 1950 actuó en salas de concierto, participó en producciones cinematográficas y llegó a Broadway. Su propuesta incluyó composiciones andinas, jazz, mambo y otras influencias de la época.

Un día como hoy, en 1922, nació Yma Súmac, la soprano peruana que revolucionó la música internacional con su estilo único y su sorprendente capacidad vocal, logrando fama global. (Andina)

La cantante recibió una estrella en Hollywood y realizó una gira por la Unión Soviética

En 1960, Yma Súmac recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que la convirtió en la única artista peruana vinculada con ese espacio. Su registro vocal fue uno de los rasgos más difundidos de su carrera, junto con una imagen escénica inspirada en elementos andinos.

Yma Súmac es una de las voces más importantes del arte peruano en toda su historia. (Tom Kelley)

La intérprete realizó una extensa gira por la Unión Soviética a inicios de la década de 1960. Aquellas presentaciones formaron parte de un recorrido internacional que incluyó países de América, Europa y Asia, en un periodo de amplia circulación de artistas latinoamericanos en escenarios extranjeros.

Yma Sumac. Foto: Captura

Su discografía conserva trabajos como Legend of the Sun Virgin, Mambo! y Fuego del Ande. Las cifras sobre sus ventas discográficas varían según las fuentes, aunque su obra mantuvo presencia en reediciones, colecciones y producciones audiovisuales posteriores.

Yma Sumac, la representante del expresionismo y sonidos andinos en el mundo. Créditos: Embajada del Perú en España.

El 1 de noviembre concentra así una fecha religiosa de alcance mundial y tres recuerdos de la historia peruana: la inauguración de una escuela dedicada a la formación policial, la apertura de un centro pediátrico y la muerte de una artista cuya voz llevó referencias musicales del país a públicos de distintos continentes.