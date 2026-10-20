Los 10 jugadores de Universitario que terminan contrato este 2026: ¿Quiénes se van o se quedan?

Los 10 jugadores de Universitario que terminan contrato este 2026.

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Universitario recuperó terreno con el triunfo ante Alianza Atlético, aunque la temporada 2026 ha presentado dificultades para el vigente tricampeón. El equipo quedó lejos de la pelea por el Torneo Apertura, registró resultados irregulares, algunos refuerzos no rindieron como se esperaba y atravesó varios cambios de entrenador.

Ante ese escenario, la directiva encabezada por Franco Velazco ya proyecta la próxima temporada con la intención de evitar errores. La renovación del plantel aparece como uno de los temas a resolver, debido a que varios futbolistas finalizan contrato al término de la campaña.

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Los 'cremas' golearon 4-1 a los 'churres' en Trujillo por la jornada 12 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Los 10 jugadores que terminan contrato con Universitario

Según la plataforma Transfermarkt, 10 jugadores de Universitario de Deportes finalizan contrato durante 2026. No obstante, tres casos requieren una precisión, ya que se encuentran a préstamo: Bryan Reyna, cedido por Belgrano; Héctor Fértoli, procedente de Racing; y Jorge Gutiérrez, de Deportivo La Guaira. Los tres contratos incluyen una opción de compra.

Los otros siete futbolistas que terminan su vínculo con la ‘U’ al final de la temporada son José Rivera, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Caín Fara, Aldo Corzo y Miguel Vargas.

Tres jugadores terminan su préstamo, mientras que siete finalizan su vínculo con Universitario para el 2026. Créditos: Momento Deportivo.

¿Quiénes se van o se quedan?

Hasta el momento, Universitario de Deportes solo ha mostrado interés en renovar a dos jugadores: Caín Fara y José Rivera. En el caso del ‘Tunche’, el club buscó extender su vínculo a mitad de temporada, cuando Alianza Lima y Sporting Cristal mostraron interés por ficharlo.

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Sobre los otros ocho futbolistas, todavía no hay mayor información respecto a su futuro. No obstante, podrían producirse salidas entre quienes tuvieron pocas oportunidades durante el último tramo de la campaña, como el panameño Jorge Gutiérrez y el arquero Miguel Vargas, quien busca consolidarse como titular y sumar minutos.

La situación de Jairo Concha también permanece abierta. El mediocampista espera una propuesta del exterior para cumplir su objetivo de emigrar a los 27 años, luego de consolidarse en Universitario y de ser convocado con regularidad a la selección peruana.

Horacio Calcaterra y Aldo Corzo, dos referentes del plantel, tendrían opciones de continuar. Ambos se encuentran cerca del retiro y, por su participación en el tricampeonato, podrían disputar una última temporada con la ‘U’ en 2027.

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El volante podría emigrar al extranjero y se iría de Universitario para el Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

Próximo partido de Universitario

Mientras tanto, Universitario se alista para recibir a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

El equipo dirigido por Fabián Bustos buscará hacerse fuerte ante su público para sumar tres puntos en un tramo decisivo del campeonato. Los hinchas podrán seguir el compromiso a través de L1 MAX, señal encargada de transmitir los partidos de la Liga 1, y por la plataforma digital L1 Play.

Juan Pablo II llegará al Monumental luego de vencer 2-0 a Sport Boys con goles de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas. El conjunto de Chongoyape intentará mantener ese impulso y sumar fuera de casa ante el vigente tricampeón.

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Universitario afrontará este encuentro con la obligación de sumar. Los ‘cremas’ se encuentran a un punto de los líderes y necesitan ganar para intentar alcanzar el primer lugar o mantenerse cerca de la cima, a falta de cuatro fechas para el final de esta segunda fase.