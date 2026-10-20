Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, argentinos Top 100, serán las dos primeras siembras en el Challenger de Lima 2026

Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli serán los dos Top 100 que competirán en el Challenger de Lima 2026. Crédito: ATP Tour.

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Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli encabezarán el cuadro principal del Challenger de Lima 2026, certamen de categoría 75 que reunirá a jugadores de 11 países entre el 8 y el 15 de noviembre en las canchas de arcilla del Club Terrazas de Miraflores. Los argentinos, ambos instalados en el Top 100 del ranking de la ATP, partirán como las dos principales siembras.

El torneo tendrá una sola edición esta temporada en la capital peruana. La jornada de clasificación está prevista para el domingo 8 de noviembre, mientras que el cuadro principal comenzará el lunes 9 y concluirá una semana después, con la final programada para el domingo 15.

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Burruchaga llega como número 62 del mundo, con 869 puntos, una posición que lo coloca al frente de la lista de participantes. El argentino, de 24 años, se ha mantenido durante el año en la zona de acceso a torneos ATP y Challenger de mayor exigencia. Su actualidad, sin embargo, incluye una pausa por molestias en el codo, situación que lo dejó fuera de competencia en las últimas semanas.

El segundo favorito será Camilo Ugo Carabelli, quien ascendió dos puestos en la actualización del ranking del 19 de octubre y se instaló en el lugar 75, con 770 unidades. El tenista de Buenos Aires forma parte de la nutrida presencia argentina entre los 100 mejores del escalafón mundial y su presencia eleva el corte de ingreso del torneo limeño.

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Camilo Ugo Carabelli viene de competir en el Masters 1000 de Shanghái, donde cayó a manos del canadiense Feliz Auger-Aliassime en segunda ronda. Crédito: REUTERS/Tyrone Siu

La nómina también incluye a jugadores que se mantienen cerca de esa franja, como el portugués Henrique Rocha, el brasileño Thiago Seyboth Wild, el boliviano Hugo Dellien y el argentino Francisco Comesaña. A ellos se suman el italiano Marco Cecchinato, ex semifinalista de Roland Garros, y el chileno Tomás Barrios Vera, campeón de la última edición del certamen.

Por el lado peruano, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno ingresaron de manera directa al cuadro principal. Varillas, ubicado en el puesto 204, volverá a competir ante el público local, mientras que Bueno, número 199, buscará sostener su posición entre los 200 mejores del circuito. Ningún peruano gana el Challenger de Lima desde 2021.

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La lista completa de los tenistas en el Challenger de Lima 2026

La relación inicial contempla a 21 jugadores con acceso directo, además del colombiano Miguel Tobón, quien figura con un cupo para tenistas de nueva generación. Aún faltan definir las invitaciones de la organización y los lugares que se resolverán en la clasificación.

Román Burruchaga, Argentina, 62° Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 75° Henrique Rocha, Portugal, 105° Thiago Seyboth Wild, Brasil, 111° Gustavo Heide, Brasil, 114° Hugo Dellien, Bolivia, 118° Francisco Comesaña, Argentina, 130° Max Alcalá Gurri, España, 132° Nicolás Sánchez Izquierdo, España, 154° Tomás Barrios Vera, Chile, 155° Elmer Møller, Dinamarca, 163° Marco Cecchinato, Italia, 164° Juan Carlos Prado Ángelo, Bolivia, 177° Guido Iván Justo, Argentina, 184° João Lucas Reis da Silva, Brasil, 188° Lautaro Midón, Argentina, 189° Facundo Mena, Argentina, 198° Gonzalo Bueno, Perú, 199° Tristan Boyer, Estados Unidos, 200° Juan Pablo Varillas, Perú, 204° Miguel Tobón, Colombia, 466°

Challenger de Lima compartió la lista de los 21 tenistas con acceso directo. Crédito: Instagram Igma Events.

Entradas a la venta

Las entradas están disponibles en Ticketmaster con preventa Visa hasta el 31 de octubre. Para las jornadas de lunes a jueves, los boletos cuestan S/ 76 en Oriente, S/ 98 en Sur y S/ 130 en Preferencial Sur, zona que incluye ingreso al salón VIP.

El viernes, los precios serán S/ 98, S/ 130 y S/ 173, respectivamente. Para el sábado, las tarifas ascienden a S/ 108 en Oriente, S/ 152 en Sur y S/ 195 en Preferencial Sur. La final del domingo tendrá valores de S/ 130, S/ 195 y S/ 238.

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