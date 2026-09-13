Sergio Peña marcó de penal en la liga serbia: ¿Se pone en la mira de la Selección Peruana?

El buen momento del ex Alianza Lima en la liga serbia suma argumentos de cara a futuras convocatorias, gracias a su regularidad, sus cifras ofensivas y el protagonismo que ha recuperado (Mozzart)

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El mediocampista peruano Sergio Peña volvió a marcar con la camiseta del OFK Beograd en la novena fecha de la Superliga de Serbia, pero su tanto no alcanzó para sumar: el conjunto visitante perdió 3-1 frente al Radnicki Nis y se quedó estancado en la décima posición del certamen con nueve unidades.

El volante estuvo en cancha los 90 minutos y fue el único autor del gol de su equipo, al transformar con precisión un tiro penal en el inicio del complemento. La derrota fue un golpe para las aspiraciones del club en la tabla, aunque el desempeño individual del peruano continuó en alza.

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Sobre el partido

Sergio Peña apareció en el inicio del segundo tiempo para convertir de penal y darle vida al OFK Beograd ante Radnicki Nis, aunque el local reaccionó y terminó imponiéndose por 3-1. (OFK Beograd)

El encuentro se jugó en condición de local para el Radnicki Nis y la apertura del marcador llegó a los 31 minutos, cuando el delantero ghanés Ibrahim Mustapha encontró la red para poner el 1-0. El OFK Beograd no logró responder antes del descanso y se fue al vestuario en desventaja.

Al regreso de los vestuarios, Peña tomó el protagonismo. A los 52 minutos, el árbitro señaló el punto penal a favor del conjunto visitante y el mediocampista no perdonó: definió con calma y empató las acciones en 1-1. El gol encendió las esperanzas del equipo, pero la reacción duró poco. A los 61 minutos, el austriaco Luka Izderic volvió a poner en ventaja al Radnicki Nis con el 2-1, y a los 80 el bielorruso Aleksandr Shestyuk cerró la cuenta con el 3-1 definitivo. El OFK Beograd no tuvo respuesta ante ninguno de los dos tantos y terminó encajando una derrota que complica su posición en el campeonato.

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Con el resultado, el Radnicki Nis alcanzó las ocho unidades y se ubicó en la undécima posición, mientras que el OFK Beograd se mantuvo décimo con nueve puntos.

El aporte de Peña en la temporada

La regularidad de Sergio Peña continúa creciendo en Serbia. El volante suma nueve partidos, siete como titular, además de dos goles y una asistencia con la camiseta del OFK Beograd. (OFK Beograd)

La actuación ante el Radnicki Nis se inscribe dentro de una campaña sólida del volante nacional en la Superliga de Serbia. En lo que va del torneo, Peña acumuló nueve participaciones, con siete de ellas como titular. En ese tramo, el ex Alianza Lima convirtió dos goles y repartió una asistencia, números que lo posicionan como uno de los futbolistas más activos de su equipo en términos de producción ofensiva.

El tanto ante el Radnicki Nis, sin embargo, marcó un antecedente particular: fue la primera vez en la temporada que el peruano participó directamente en un gol y su equipo no logró llevarse los tres puntos. En las ocasiones anteriores en que Peña había anotado o asistido, el OFK Beograd había sumado. Esta vez, la falta de solidez defensiva del conjunto frustró el aporte del mediocampista.

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La mudanza desde la segunda división del fútbol turco hacia la Superliga de Serbia le permitió al jugador recuperar minutos de calidad y volver a competir en un entorno más exigente. Ese salto se refleja en sus estadísticas: mayor regularidad como titular y participación directa en jugadas de gol, algo que no había podido sostener en su etapa anterior.

La mira puesta en la Selección Peruana

El rendimiento de Sergio Peña en Serbia vuelve a ponerlo en el radar de la Selección Peruana. El volante recuperó regularidad y suma participación ofensiva antes de los próximos amistosos. (Selección Peruana)

El nivel que viene exhibiendo Peña en el fútbol serbio podría tener consecuencias en el plano seleccionado. La Selección Peruana tiene programados próximos compromisos amistosos ante Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, y el rendimiento del volante en el exterior es un factor que los cuerpos técnicos suelen considerar al momento de definir nóminas.

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El paso por una liga más competitiva que la segunda categoría turca le devolvió visibilidad al jugador. Sus actuaciones constantes, la regularidad como titular y los registros ofensivos que acumula semana a semana lo colocan en una posición favorable para volver al radar del seleccionado nacional. Si mantiene este nivel en las próximas fechas del torneo serbio, su nombre podría aparecer entre los convocados para la siguiente ventana de partidos de la bicolor.

Por ahora, el foco está puesto en revertir la racha del OFK Beograd, que con nueve puntos en nueve fechas necesita mejorar sus resultados para alejarse de la zona baja de la tabla. Peña hace su parte; el resto del equipo todavía no lo acompaña.

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