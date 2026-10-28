León XIV: Así será la ambulancia aérea que atenderá al pontífice en caso de emergencia

Cobertura informativa desde el Grupo Aéreo Nº 8 donde integrantes de la Fuerza Aérea del Perú exhiben las aeronaves destinadas al traslado y la atención del sumo pontífice durante su visita al país. El reporte detalla la cabina médica equipada del avión ambulancia Beechcraft King Air 360 y presenta un helicóptero MI-17 asignado para las rutas de transporte aéreo.

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará cerca de 10 aeronaves para acompañar al papa durante su visita a Perú, con una ambulancia aérea Beechcraft 360C King Air y un helicóptero MI-17 destinados tanto a eventuales emergencias médicas como a los traslados hacia zonas de difícil acceso.

Marco Muñoz, director de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, afirmó en América Noticias que el operativo mantendrá en alerta al personal, los sistemas de armas y las aeronaves de la institución.

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El helicóptero MI-17 trasladará al sumo pontífice desde Chiclayo hacia Cajamarca y Santa Cruz. El capitán Francesco Onetto, piloto asignado a ese vuelo, indicó que la aeronave de origen ruso puede transportar hasta 24 pasajeros.

La Fuerza Aérea cuenta actualmente con dos aeronaves Beechcraft King Air, según explicó Muñoz. Cada una puede trasladar a dos pacientes junto con personal médico a bordo y dispone de equipamiento certificado para evacuaciones aeromédicas, emergencias y urgencias.

Beechcraft King Air 360C. (Foto: defensa.com)

El avión ambulancia fue adquirido hace un año y la institución lo presentó como parte del dispositivo previsto para la visita papal. La unidad incluye una camilla Spectrum, espacio para dos balones de oxígeno, conexión eléctrica y un sistema de protección.

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La ambulancia aérea al servicio del papa y su comitiva

Muñoz señaló que la King Air 360 seguirá el recorrido completo del pontífice, que también habrá helicópteros en Chiclayo, Pucallpa, Cusco y las demás ciudades incluidas en la visita, y que la aeronave estará disponible para el papa y las personas que lo acompañen si se produce una emergencia.

“Dios no quiera que ocurra una emergencia o alguien necesite una emergencia, pero si lo requieren, estamos acá”, dijo Muñoz al medio televisivo. Añadió que la Fuerza Aérea pondrá a disposición “un medio que pueda atender al papa y a su personal”.

La comitiva papal estará integrada por entre 60 y 70 personas, entre secretarios, personal del Vaticano y periodistas. El avión ambulancia podrá asistir a cualquiera de los integrantes de ese grupo que requiera atención durante los desplazamientos.

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Helicóptero MI-17. (Foto: Defensa.com)

Los traslados del MI-17 a poblaciones de difícil acceso

Onetto explicó que el helicóptero permitirá llegar a localidades donde el acceso por avión o por tierra puede resultar limitado.

“Llevar al santísimo padre a los lugares más alejados, a poblaciones que quizás son de difícil acceso por vía aérea con un avión o de repente de difícil acceso vía terrestre, y que nosotros con el helicóptero podamos llegar, para ellos es sumamente gratificante”, afirmó Onetto.

El capitán dijo que la asignación representa una experiencia de servicio para los integrantes de la Fuerza Aérea. “Hemos tenido la suerte de que nos han programado para ese vuelo”, señaló.

Perú será el tramo más largo de la gira latinoamericana

La estancia peruana se extenderá durante seis días, del 11 al 16 de noviembre. Durante ese periodo, el pontífice tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de Santa Cruz de Succhabamba.

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El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)

El viaje representará un reencuentro con el país donde León XIV desarrolló más de dos décadas de labor pastoral. Durante ese periodo, pasó de desempeñarse como misionero a ocupar el cargo de obispo de Chiclayo y adoptó la nacionalidad peruana.

Entre las actividades previstas en Lima figura una misa multitudinaria el 16 de noviembre. Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, anunció en conferencia de prensa que pronto comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas para participar en la celebración.

La organización mantiene así los preparativos de las actividades religiosas y de los traslados programados, con medidas específicas de asistencia médica para los recorridos que requieren mayores precauciones.

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