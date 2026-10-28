Perú

Piques ilegales en la Vía Expresa Sur: un motociclista murió al impactar contra un bloque de concreto

El accidente mortal registrado en Surco vuelve a llamar la atención sobre una práctica denunciada en distintos puntos de Lima, especialmente en horas de la madrugada.

Reportaje periodístico sobre el fallecimiento de un joven de 20 años en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco. Cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de un grupo de motociclistas durante la madrugada, instante en el que uno de los conductores impactó contra un bloque de concreto divisorio de la vía. El suceso tuvo lugar a la altura de la urbanización San Roque, donde residentes de la zona señalaron la ocurrencia recurrente de siniestros viales.
Guardar

Un motociclista de 20 años falleció durante la madrugada tras perder el control de su vehículo y chocar contra un bloque de concreto que divide los carriles de la Vía Expresa Sur, en Lima. El joven, identificado como Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano, se desplazaba junto a otros cuatro motociclistas cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las imágenes y el reporte de ATV, el grupo circulaba a gran velocidad por esta vía rápida cuando uno de los conductores se desvió de su carril y terminó impactando violentamente contra el separador vial. La fuerza del choque provocó que el joven saliera despedido de la motocicleta y quedara tendido en medio de la pista.

PUBLICIDAD

Tras el accidente, tres de sus compañeros descendieron de sus vehículos para intentar auxiliarlo, mientras otro continuó su trayecto. Sin embargo, el motociclista ya había fallecido.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que terminó con la vida de Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano.

Vecinos de Surco denuncian accidentes recurrentes en la Vía Expresa Sur

El accidente generó preocupación entre los residentes de la urbanización San Roque, en Surco, quienes señalaron que no sería el primer siniestro registrado en esta vía. Los vecinos pidieron mayor prudencia a los conductores y reclamaron medidas para prevenir nuevos accidentes.

Captura de video nocturno con varias motocicletas en una vía, marcas gráficas rojas y el retrato de un joven en la esquina inferior izquierda
Una cámara de seguridad registra el tránsito de varias motocicletas en la Costa Verde junto al retrato de un joven vinculado a un accidente mortal. (ATV)

Una de las personas entrevistadas recordó que otra mujer también perdió la vida en el lugar tras ser atropellada. “Fue una señora también, una señora también falleció acá, la atropellaron. Entonces, es demasiada negligencia”, manifestó durante el reporte periodístico.

PUBLICIDAD

Los residentes cuestionaron las condiciones de seguridad en esta vía rápida y solicitaron una mayor presencia de las autoridades para evitar que se repitan hechos similares.

Piques ilegales en Lima: alertan sobre carreras durante la madrugada

Otro sector donde se han reportado estas competencias es la Costa Verde. En noviembre de 2025, la Policía Nacional intervino a cerca de 200 motociclistas en la bajada de la avenida Huaylas, en Chorrillos, por participar en piques ilegales. Durante el operativo se detectaron infracciones relacionadas con el estacionamiento y el incumplimiento de las normas de seguridad vial.

En San Martín de Porres, los vecinos denunciaron en octubre de 2026 que grupos numerosos de motociclistas y conductores se reúnen en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Olivos para realizar carreras durante las madrugadas de los fines de semana. Según los testimonios recogidos por RPP, las concentraciones generan ruidos molestos y dificultan la intervención de las autoridades.

Las advertencias también alcanzan a otros sectores de la capital. Un reportaje de El Comercio, publicado en marzo de 2024, documentó reuniones de vehículos deportivos en San Isidro y recorridos a alta velocidad por distintas avenidas hasta llegar al circuito de playas de la Costa Verde. La investigación describió bloqueos parciales de carriles y maniobras que ponían en riesgo a otros conductores.

Además, el reporte periodístico advirtió sobre la ausencia de patrulleros y agentes de serenazgo durante estas concentraciones, por lo que se solicitó reforzar la vigilancia en las vías donde se realizan estas carreras clandestinas.

¿Qué peligros representan las carreras clandestinas?

Los piques ilegales exponen tanto a los participantes como a las personas que transitan por las vías donde se realizan. Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Choques contra separadores viales y otros vehículos: perder el control a alta velocidad puede provocar impactos fatales, como ocurrió en la Vía Expresa Sur.
  • Atropellos: peatones y otros usuarios de la vía pueden quedar expuestos a vehículos que realizan maniobras temerarias.
  • Obstrucción del tránsito: las concentraciones pueden ocupar carriles e impedir el desplazamiento normal de otros vehículos.
  • Falta de condiciones de seguridad: algunas intervenciones policiales han detectado motocicletas sin elementos de seguridad exigidos por la normativa y otras infracciones de tránsito.

La reiteración de estas denuncias ha motivado pedidos vecinales para reforzar los patrullajes nocturnos y realizar operativos preventivos.

Temas Relacionados

piques ilegalesSurcoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senamhi activa alerta roja por temperaturas de hasta 38 °C en varias regiones del Perú

La escasa nubosidad al mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), lo que incrementará los riesgos para las personas expuestas directamente al sol

Senamhi activa alerta roja por temperaturas de hasta 38 °C en varias regiones del Perú

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué pasa si hay triunfo, empate o derrota en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026?

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘cerveceros’ este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, este duelo definirá el futuro de abos equipos en la competición. ¿quién quedará fuera de carrera?

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué pasa si hay triunfo, empate o derrota en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026?

Señor de los Milagros EN VIVO HOY: sigue el cuarto recorrido, las calles por donde pasa y los desvíos de este 28 de octubre

La imagen del Cristo Moreno recorrerá el Centro de Lima y Breña en una jornada que incluirá homenajes en dos hospitales y cambios temporales en el Metropolitano y los corredores. Sigue aquí el avance de la procesión

Señor de los Milagros EN VIVO HOY: sigue el cuarto recorrido, las calles por donde pasa y los desvíos de este 28 de octubre

Universidad peruana lleva agentes de IA a sus cursos: 850 docentes ya están certificados y busca llegar a 4.000

La Universidad César Vallejo fue reconocida por Google por su adopción de Gemini en el ámbito educativo. La institución utiliza agentes de IA en evaluación y reforzamiento y anuncia una nueva actualización curricular ante los cambios tecnológicos

Universidad peruana lleva agentes de IA a sus cursos: 850 docentes ya están certificados y busca llegar a 4.000

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

La central dominicana aseguró que aún no tuvo contacto con la entrenadora peruana, aunque destacó su admiración por la líder del club de Comas, quien se sumará este domingo

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

ENTRETENIMIENTO

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Maria Pía Copello y su madre revelan la razón por la que son devotas del Señor de los Milagros

Laura Bozzo sigue internada: ¿cuál es el actual estado de salud de la conductora?

DEPORTES

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y se rinde ante Ángela Leyva: “El roce internacional se siente”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Ángela Leyva celebra su primer triunfo oficial con AEK Atenas: brilló con 10 puntos en la Challenge Cup

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”