Piques ilegales en la Vía Expresa Sur: un motociclista murió al impactar contra un bloque de concreto

Reportaje periodístico sobre el fallecimiento de un joven de 20 años en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco. Cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de un grupo de motociclistas durante la madrugada, instante en el que uno de los conductores impactó contra un bloque de concreto divisorio de la vía. El suceso tuvo lugar a la altura de la urbanización San Roque, donde residentes de la zona señalaron la ocurrencia recurrente de siniestros viales.

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Un motociclista de 20 años falleció durante la madrugada tras perder el control de su vehículo y chocar contra un bloque de concreto que divide los carriles de la Vía Expresa Sur, en Lima. El joven, identificado como Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano, se desplazaba junto a otros cuatro motociclistas cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las imágenes y el reporte de ATV, el grupo circulaba a gran velocidad por esta vía rápida cuando uno de los conductores se desvió de su carril y terminó impactando violentamente contra el separador vial. La fuerza del choque provocó que el joven saliera despedido de la motocicleta y quedara tendido en medio de la pista.

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Tras el accidente, tres de sus compañeros descendieron de sus vehículos para intentar auxiliarlo, mientras otro continuó su trayecto. Sin embargo, el motociclista ya había fallecido.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que terminó con la vida de Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano.

Vecinos de Surco denuncian accidentes recurrentes en la Vía Expresa Sur

El accidente generó preocupación entre los residentes de la urbanización San Roque, en Surco, quienes señalaron que no sería el primer siniestro registrado en esta vía. Los vecinos pidieron mayor prudencia a los conductores y reclamaron medidas para prevenir nuevos accidentes.

Una cámara de seguridad registra el tránsito de varias motocicletas en la Costa Verde junto al retrato de un joven vinculado a un accidente mortal. (ATV)

Una de las personas entrevistadas recordó que otra mujer también perdió la vida en el lugar tras ser atropellada. “Fue una señora también, una señora también falleció acá, la atropellaron. Entonces, es demasiada negligencia”, manifestó durante el reporte periodístico.

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Los residentes cuestionaron las condiciones de seguridad en esta vía rápida y solicitaron una mayor presencia de las autoridades para evitar que se repitan hechos similares.

Piques ilegales en Lima: alertan sobre carreras durante la madrugada

Otro sector donde se han reportado estas competencias es la Costa Verde. En noviembre de 2025, la Policía Nacional intervino a cerca de 200 motociclistas en la bajada de la avenida Huaylas, en Chorrillos, por participar en piques ilegales. Durante el operativo se detectaron infracciones relacionadas con el estacionamiento y el incumplimiento de las normas de seguridad vial.

En San Martín de Porres, los vecinos denunciaron en octubre de 2026 que grupos numerosos de motociclistas y conductores se reúnen en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Olivos para realizar carreras durante las madrugadas de los fines de semana. Según los testimonios recogidos por RPP, las concentraciones generan ruidos molestos y dificultan la intervención de las autoridades.

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Las advertencias también alcanzan a otros sectores de la capital. Un reportaje de El Comercio, publicado en marzo de 2024, documentó reuniones de vehículos deportivos en San Isidro y recorridos a alta velocidad por distintas avenidas hasta llegar al circuito de playas de la Costa Verde. La investigación describió bloqueos parciales de carriles y maniobras que ponían en riesgo a otros conductores.

Además, el reporte periodístico advirtió sobre la ausencia de patrulleros y agentes de serenazgo durante estas concentraciones, por lo que se solicitó reforzar la vigilancia en las vías donde se realizan estas carreras clandestinas.

¿Qué peligros representan las carreras clandestinas?

Los piques ilegales exponen tanto a los participantes como a las personas que transitan por las vías donde se realizan. Entre los principales riesgos se encuentran:

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Choques contra separadores viales y otros vehículos: perder el control a alta velocidad puede provocar impactos fatales, como ocurrió en la Vía Expresa Sur.

Atropellos: peatones y otros usuarios de la vía pueden quedar expuestos a vehículos que realizan maniobras temerarias.

Obstrucción del tránsito: las concentraciones pueden ocupar carriles e impedir el desplazamiento normal de otros vehículos.

Falta de condiciones de seguridad: algunas intervenciones policiales han detectado motocicletas sin elementos de seguridad exigidos por la normativa y otras infracciones de tránsito.

La reiteración de estas denuncias ha motivado pedidos vecinales para reforzar los patrullajes nocturnos y realizar operativos preventivos.