Perú

Señor de los Milagros HOY: dónde está la imagen y por qué calles avanza la procesión este 28 de octubre

El anda del Cristo Moreno salió a las seis de la mañana de este miércoles del Santuario de Las Nazarenas para completar una de las cinco salidas previstas este año por el Cercado de Lima y Breña

Multitud reunida en una avenida frente al anda con la imagen del Señor de los Milagros y un estrado con un sacerdote vestido de morado
Una multitud acompaña el anda del Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido procesional por las calles del centro de Lima. (Paula Elizalde - Infobae Perú)
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La imagen del Señor de los Milagros cumple este miércoles 28 de octubre su cuarto y penúltimo recorrido procesional de 2026 por las calles de la capital. A las 10 de la mañana, el anda del Cristo Moreno se encontraba en la cuadra 3 de la avenida Nicolás de Piérola, conocida también como ex La Colmena, luego de avanzar por la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

La salida se produjo a las 6 de la mañana desde el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica. Desde temprano, cientos de fieles se concentraron en los exteriores del templo para presenciar la celebración litúrgica y acompañar el inicio del desplazamiento de la imagen religiosa.

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El recorrido reúne a miembros de la hermandad, cargadores, sahumadoras, cantoras y devotos. El anda avanzó por la avenida Tacna y pasaron por zonas comerciales del Centro de Lima, entre ellas los locales de Tottus y Sodimac, antes de llegar a la avenida Nicolás de Piérola.

Hombres de espaldas con trajes oscuros y manos sobre los hombros frente a un estandarte con la imagen del Señor de los Milagros
Miembros de la hermandad permanecen formados frente a la imagen del Señor de los Milagros durante el cuarto recorrido procesional en el Cercado de Lima. (Paula Elizalde - Infobae Perú)

Pasará por hospitales

Durante esta jornada, el Cristo Moreno recorrerá vías del Cercado de Lima y Breña. El itinerario incluye dos paradas en establecimientos de salud situados en la avenida Alfonso Ugarte.

La imagen llegará primero a la altura del Hospital San Bartolomé. Luego se dirigirá al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se prevé un homenaje de pacientes, familiares y personal de salud.

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Tras esa visita, las andas retomarán la avenida Alfonso Ugarte para continuar el trayecto hacia Breña. La procesión forma parte de las cinco salidas programadas para este año.

Los horarios de paso por cada punto son referenciales, ya que dependen del ritmo de avance de las andas, de las pausas previstas y de los homenajes que se realicen durante el recorrido.

Dos mujeres con camisetas moradas y estampados religiosos permanecen de pie en medio de una multitud en una calle urbana
Devotas con camisetas moradas del Señor de los Milagros esperan el paso de la procesión junto a otros asistentes en las calles del Cercado de Lima. (Paula Elizalde - Infobae Perú)

Las calles que recorrerá el Señor de los Milagros hoy, 28 de octubre

El cuarto recorrido de la imagen comienza y termina en el Santuario de Las Nazarenas. Después de la salida por la avenida Tacna, el trayecto continuará por la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

La ruta oficial contempla las siguientes vías:

  • Santuario de Las Nazarenas
  • avenida Tacna
  • avenida Nicolás de Piérola
  • jirón Cañete
  • avenida Alfonso Ugarte
  • avenida Venezuela
  • jirón Varela
  • avenida Bolivia
  • avenida Garcilaso de la Vega
  • avenida Tacna, con retorno al Santuario de Las Nazarenas

Luego de pasar por los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza, la imagen seguirá por la avenida Venezuela, el jirón Varela y la avenida Bolivia. El recorrido continuará por la avenida Garcilaso de la Vega y tomará nuevamente la avenida Tacna antes del regreso al templo de Las Nazarenas.

La imagen del Señor de los Milagros realiza su recorrido procesional por la avenida Tacna, en el centro histórico de Lima. Cientos de personas acompañan el anda adornada con arreglos florales amarillos mientras registran el desplazamiento con teléfonos móviles y avanzan junto a miembros de la hermandad vestidos con hábitos morados. Paula Elizalde - Infobae

Cierres progresivos y transporte

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que aplicará cierres progresivos en las vías comprendidas dentro del recorrido procesional. Las restricciones no se mantendrán durante toda la jornada en cada calle, sino que se desplazarán conforme avance la imagen y los tramos quedarán liberados después de su paso.

La medida comenzó desde antes de las 6 de la mañana de este miércoles, según constantó Infobae, y puede extenderse por varias horas más.

Entre las vías consideradas como alternativas para el transporte público figuran Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se contemplan los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los conductores que circulen por el Centro de Lima o Breña deberán tomar en cuenta que las condiciones del tránsito cambiarán durante el día de acuerdo con la ubicación de la procesión. Según reportes recientes de taxistas, el tráfico vehicular se intensificó en las vías aledañas.

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