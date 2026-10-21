Cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 no serán transmitidos de forma gratuita: nuevo canal TV online

La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Durante las últimas temporadas, la Liga Femenina Perú tuvo partidos de acceso gratuito, una alternativa que facilitó el seguimiento del campeonato y amplió su llegada entre los aficionados. La difusión abierta fue parte de la búsqueda de mayor visibilidad para la competencia local y sus protagonistas.

Esa modalidad cambiará en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los seguidores que quieran ver los dos encuentros de eliminación deberán contratar un servicio de pago, una decisión que ya motivó críticas en redes sociales. La organización solo informó la programación y la señal para esta fase, por lo que aún no hay certezas sobre la transmisión de las semifinales.

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Nuevo canal TV online para ver la Liga Femenina Perú 2026

Los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina serán transmitidos por Bicolor+ Premium, señal incluida en la plataforma TV360 by Bitel. La disponibilidad de los partidos en este sistema marca una modificación respecto de buena parte de la temporada, cuando los aficionados podían ver los encuentros sin pagar una suscripción.

Para acceder al contenido, la plataforma solicita un pago de S/ 6,99. El proceso de registro se realiza mediante el envío de la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones difundidas para los usuarios interesados.

Programación y canal TV de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina Perú 2026. Crédito: X Liga Femenina.

La modalidad no contempla, por ahora, un pago convencional por banca en línea o billeteras digitales. Tampoco se precisaron otras vías de suscripción para quienes no sean clientes de Bitel o residan fuera de Perú.

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La medida se aplicará en una instancia que definirá a los dos equipos que acompañarán a Alianza Lima y Universitario de Deportes en las semifinales. Ambos clubes lograron su clasificación directa luego de ocupar los primeros lugares de la fase regular.

Inconformidad en los aficionados

El anuncio generó cuestionamientos de usuarios que seguían habitualmente el torneo. Los comentarios publicados en redes sociales apuntaron a que el cambio de acceso puede afectar la difusión de la competencia y reducir el número de personas que acompañen los partidos.

“Nadie va a ver esos partidos por el bendito canal ese”, comentó el usuario Carlos.arturo.u.83. Por su parte, un usuario escribió: “¿ASÍ PRETENDEN QUE EL FUTBOL FEMENINO PERUANO CREZCA?”.

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Usuarios mostraron su descontento por el cambio de la casa televisiva de la Liga Femenina Perú. Crédito: Captura Instagram.

Otro usuario, gab.silva95, sostuvo: “Estaba bien por el canal de bicolor por gusto lo cambian, así quieren que el fútbol femenino crezca”. Nancy.tle8 planteó una dificultad adicional para el público que vive fuera del país: “¿Dónde podremos ver los que vivimos en el extranjero? Bitel no tiene esa opción para nosotros ni pagando”.

Las reacciones reflejan la preocupación de los aficionados por la accesibilidad de los partidos en el tramo decisivo del campeonato. Hasta ahora, la Federación Peruana de Fútbol no comunicó cuál será la señal de las semifinales ni si habrá una alternativa de acceso abierto.

Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Melgar enfrentará a Carlos A. Mannucci el sábado 24 de octubre, desde las 14:00 horas de Perú. El conjunto arequipeño será local por haber terminado en una posición superior durante la fase regular del Clausura.

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El partido se disputará en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) aprobó el plan de seguridad para el encuentro y autorizó un aforo de 1.000 espectadores en la tribuna Occidente.

Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: día, hora y canal TV de los duelos. Crédito: RRSS clubes.

El ganador de esta llave se medirá con Universitario de Deportes en las semifinales. Las ‘cremas’ finalizaron segundas en la tabla y tendrán la ventaja de definir como locales una serie que se jugará a ida y vuelta.

En la otra eliminatoria, Sporting Cristal recibirá a Atlético Andahuaylas el domingo 25 de octubre, a las 15:15 horas, en el estadio Alberto Gallardo. El vencedor será rival de Alianza Lima, que terminó como líder de la fase regular y también accedió de forma directa a la siguiente ronda.

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