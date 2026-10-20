Taylor Fricano fue anunciada en Grecia tras dejar Alianza Lima: “Estoy ansiosa por conocer a mis nuevas compañeras”

Taylor Fricano había sido anunciada como refuerzo estelar de Alianza Lima para la temporada 2026/27, pero se terminó yendo del club antes de debutar. Crédito: AL Vóley

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Taylor Fricano ya tiene nuevo destino en el vóley europeo. Tras su salida de Alianza Lima, la voleibolista estadounidense fue anunciada oficialmente como refuerzo del A.O. Thiras de Grecia, equipo que confirmó su incorporación para afrontar la Liga de Voleibol Femenino 2026/2027. A sus 31 años, la deportista iniciará una nueva etapa profesional en Santorini, donde buscará aportar su experiencia y capacidad ofensiva.

“La directiva del A.O. Thiras se complace en anunciar el inicio de su colaboración con la deportista estadounidense Taylor Fricano”, señaló la institución en la publicación con la que dio la bienvenida a su nueva integrante. El club también informó que la jugadora ya se encuentra en la isla griega para incorporarse a los trabajos del plantel.

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En sus primeras declaraciones como voleibolista del equipo, Fricano manifestó su entusiasmo por afrontar este desafío. “Estoy emocionada de formar parte del A.O. Thiras. He oído lo competitivo que es el campeonato griego y estoy ansiosa por conocer a mis nuevas compañeras”, expresó.

La estadounidense también se mostró optimista respecto a los objetivos colectivos de la próxima temporada. “Creo que tenemos todo lo necesario para triunfar. ¡Vamos con todo!”, añadió en el mensaje difundido por su nuevo club.

Uno de los aspectos que destaca de esta incorporación es que Fricano compartirá equipo con la peruana Yadhira Anchante. La armadora nacional también forma parte del A.O. Thiras, por lo que ambas voleibolistas coincidirán en el plantel que competirá en la próxima temporada del torneo griego.

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El A.O. Thiras hizo oficial la incorporación de Taylor Fricano. Crédito: Instagram

Taylor Fricano compartirá equipo con Yadhira Anchante

Uno de los aspectos que destaca de esta incorporación es que Fricano compartirá equipo con la peruana Yadhira Anchante. La armadora nacional también forma parte del A.O. Thiras, por lo que ambas voleibolistas coincidirán en el plantel que competirá en la próxima temporada del torneo griego.

La presencia de Anchante añade un vínculo con el vóley peruano a esta nueva etapa de la estadounidense, quien viene de jugar en Alianza Lima. Fricano buscará aportar su experiencia y capacidad ofensiva a un equipo que apunta a competir en el campeonato nacional.

El A.O. Thiras resaltó precisamente las cualidades de su nueva contratación. Fricano nació el 4 de febrero de 1995 en Palatine, Illinois, mide 1,93 metros y se desempeña como diagonal u opuesta, posición desde la que destaca por su potencia en el ataque y su aporte en el bloqueo.

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“Cuenta con una amplia experiencia internacional, con participación en ligas de Europa, Corea del Sur y Estados Unidos, así como en competiciones europeas de la CEV. (...) La temporada pasada jugó en el Alianza Lima de Perú”, se lee en la publicación.

Yadhira Anchante y sus compañeras de A.O. Thiras celebrando un punto en la Copa de Grecia. Crédito: Instagram

La trayectoria internacional de Taylor Fricano

Antes de llegar a Grecia, la estadounidense construyó una carrera que la llevó por diferentes países de Europa, Asia y Norteamérica. Durante su etapa universitaria compitió con las universidades de Wisconsin y Carolina del Norte, antes de iniciar su recorrido profesional en el extranjero.

En Europa defendió las camisetas del Kralovo Pole Brno de República Checa; Sm’Aesch Pfeffingen y Kanti Schaffhausen de Suiza; Olimpia Teodora Ravenna de Italia; Béziers Volley y Terville-Florange OC de Francia; y CSO Voluntari de Rumania. También jugó en Corea del Sur para el Gwangju Pepper Savings Bank AI Peppers.

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“Con 560 puntos, se situó entre las máximas anotadoras de la V-League. En Estados Unidos también compitió en la Athletes Unlimited Pro League y en la Major League Volleyball, con el Columbus Fury. Entre sus logros más importantes se encuentran la conquista de la Copa de Suiza con el Kanti Schaffhausen, en la temporada 2020-2021, y la Supercopa de Rumania, en la temporada 2024-2025″, destacó el A.O. Thiras.

¿Qué pasó con Taylor Fricano en Alianza Lima?

La llegada de Fricano al vóley griego se produce después de su salida del cuadro ‘blanquiazul’. Alianza Lima anunció el 18 de octubre que había acordado con la jugadora la finalización de su vínculo contractual, justo antes del debut del equipo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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Alianza Lima tendrá que ajustar su planificación deportiva tras confirmar la salida de la opuesta estadounidense. (Alianza Lima)

Su desvinculación estuvo precedida por especulaciones sobre una lesión en los meniscos que habría condicionado su participación durante la pretemporada. Sin embargo, el comunicado de la institución victoriana no detalló los motivos de la separación y se limitó a informar que la decisión se tomó de mutuo acuerdo.

Fricano no llegó a disputar un partido oficial de la nueva temporada con el conjunto ‘íntimo’. Ahora, con su incorporación al A.O. Thiras, buscará retomar la actividad competitiva en Grecia y sumar un nuevo capítulo a su recorrido internacional.