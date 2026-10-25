Michael Hoyos lamentó derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC, pero lanzó advertencia: “Todo está equiparado”

Michael Hoyos lamentó derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC, pero lanzó advertencia.

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Sporting Cristal cosechó una dura derrota en su visita a Cusco FC en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este traspié hizo que los ‘celestes’ pierdan el liderato del segundo certamen doméstico del año, que ahora quedó en posesión de Sport Huancayo.

Justamente, Michael Hoyos reconoció que el elenco ‘rimense’ tuvo un comienzo favorable, pero explicó que el primer tanto de los ‘dorados’ modificó el desarrollo del encuentro. “Arrancamos bien el partido, pero después del gol de ellos nos caímos un poco. Tuvimos alguna que otra ahí para empatar. Estás ahí, cerca del 1-1, y al finalizar el primer tiempo se encuentran con el segundo gol, que hace todo más cuesta arriba”, declaró para L1 MAX.

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El atacante argentino remarcó que el rival aprovechó su condición de local y el conocimiento de las particularidades del escenario. “En el segundo tiempo, el equipo salió a buscarlo más arriba, a querer empatar el partido, pero ellos también juegan bien: están en su cancha, en su altura y la conocen muy bien”, sostuvo.

Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

El futbolista de 35 años hizo autocrítica y planteó que la derrota debe quedar atrás con rapidez. “Hoy (el sábado) se quedan con el triunfo y a nosotros nos toca corregir cosas. Quedan fechas por delante, así que hay que descansar, trabajar bien y preparar el próximo partido”, indicó.

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Michael Hoyos sobre Alianza Lima y la disputa por el Torneo Clausura 2026

El siguiente reto de Sporting Cristal será ante Alianza Lima, un compromiso que Michael Hoyos definió como una final de cara a lo que resta del Torneo Clausura. “Sabíamos que todo está muy equiparado y muy cerca, hay muchos equipos peleando arriba y nosotros nunca dimos por sentado que esto ya estaba cerrado”, manifestó.

El experimentado artillero puso el foco en la obligación de hacerse fuerte en el estadio Alberto Gallardo. Para los ‘bajopontinos’, el choque con los ‘blanquiazules’ será una oportunidad para recuperar confianza tras un partido en el que no encontró respuestas ofensivas suficientes. “El jueves tenemos una final y hay que ganarla sí o sí”, expresó. “Quedan cuatro partidos por delante y ahora nos toca de local hacer un gran partido contra Alianza Lima”, agregó.

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Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 en el último partido que sostuvieron por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. - créditos: Liga 1

La competencia de Michael Hoyos con Hernán Barcos en Sporting Cristal

La actuación de Michael Hoyos ante Cusco FC volvió a poner en primer plano la competencia ofensiva con Hernán Barcos. El ‘Pirata’ ingresó por Hoyos al inicio del segundo tiempo y se presenta como una alternativa para Roberto Mosquera en la referencia de ataque.

La decisión técnica adquirió relevancia porque Barcos venía de una actuación destacada en el triunfo frente a Comerciantes Unidos, donde anotó dos goles y compartió el protagonismo ofensivo con Luis Iberico, también autor de un doblete.

Hoyos había sostenido la titularidad en la visita al Cusco, acompañado por ‘Luiki’ y con Santiago González y Maxloren Castro en labores de generación. La falta de remates y situaciones claras durante sus minutos en cancha abrió un escenario de evaluación para el siguiente duelo.

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El resultado en Cusco obliga a que Sporting Cristal encuentre soluciones rápidas. La competencia interna será uno de los elementos que el DT peruano deberá administrar para encarar la definición sin margen para nuevas pérdidas.

Michael Hoyos acumula 5 goles y 3 asistencias en 17 partidos jugados con Sporting Cristal entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. - créditos: Sporting Cristal

El fixture que le queda a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal afrontará cuatro compromisos para cerrar su participación en el Torneo Clausura. El primero será ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo el jueves 29 de octubre a las 15:30 horas.

Luego, el cuadro ‘celeste’ volverá a jugar en su casa frente a FC Cajamarca. Ese encuentro está previsto para el lunes 2 de noviembre y será otra ocasión para sumar ante su público.

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La penúltima jornada llevará a los ‘cerveceros’ a Tarma para enfrentar a ADT el sábado 7. Finalmente, el calendario concluirá con un duelo como local ante Cienciano el sábado 14 de noviembre.