Golazo y doblete de Hernán Barcos tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos necesitó pocos minutos para convertirse en protagonista del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos , desarrollado este domingo 18 de octubre por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 . El ‘Pirata’ hizo gala de su jerarquía goleadora dentro del área y firmó un doblete que sentenció el triunfo del conjunto ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo.

Más Noticias

Doblete de Luis Iberico tras dos grandes definiciones en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 El delantero ‘celeste’ mostró su capacidad goleadora dentro del área y convirtió dos tantos fundamentales para poner en ventaja a su equipo en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos 4-2: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Con los dobletes de Luis Iberico y Hernán Barcos, el conjunto ‘cervecero’ venció a las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alberto Gallardo y vuelven a la punta del campeonato

Golazo de Hernán Barcos tras exquisito remate en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Clausura 2026 El ‘Pirata’ hizo gala de toda su calidad en el área rival y anotó el gol que permitió al conjunto ‘celeste’ ampliar la ventaja a 3-1 en el estadio Alberto Gallardo

Universitario vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina 2026 Las ‘leonas’ chocarán con el cuadro ecuatoriano en busca de su primer triunfo por el Grupo B para ilusionarse con los cuartos de final. Sigue las incidencias del cotejo