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Golazo y doblete de Hernán Barcos tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

El ‘Pirata’ volvió a demostrar toda su jerarquía goleadora y amplió su cuenta personal con una espectacular definición que contribuyó a la victoria del conjunto ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo

Mira la emocionante celebración de gol del equipo Cristal, con sus jugadores y aficionados en éxtasis. - L1 MAX
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Hernán Barcos necesitó pocos minutos para convertirse en protagonista del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, desarrollado este domingo 18 de octubre por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El ‘Pirata’ hizo gala de su jerarquía goleadora dentro del área y firmó un doblete que sentenció el triunfo del conjunto ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo.

El delantero argentino anota para los 'celestes'. - L1 MAX

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