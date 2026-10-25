Perú

Resultados del Gana Diario de este sábado 24 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
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La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, compartió los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: sábado 24 de octubre de 2026

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Número del sorteo: 4744

Resultados: 09,19,29,31,25

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

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