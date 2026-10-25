Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 25 de octubre de 2026

La plataforma de Osinergmin muestra valores desde S/ 23,29 para el diésel B5 y diferencias en los importes de los combustibles disponibles en estaciones de la capital

Tres surtidores con precios digitales en soles por galón bajo la marquesina de una estación con letreros de Facilito y Osinergmin.
Varios surtidores en una estación de Lima presentan precios de combustibles entre 23,29 y 27,99 soles por galón bajo la supervisión de Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los conductores que abastezcan sus vehículos en Lima pueden encontrar diferencias de hasta S/ 4,70 por galón en el diésel B5 S-50 UV, según los precios declarados por los establecimientos en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El precio del diésel B5 S-50 UV parte desde S/ 23,29 por galón en una estación de Carabayllo y llega a S/ 27,99 en otros grifos de la capital. Esa distancia representa un gasto adicional de S/ 70,50 para un vehículo que cargue 15 galones, una diferencia que puede incidir en el presupuesto de transportistas, conductores de reparto y usuarios que recorren trayectos largos.

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La consulta previa permite revisar las tarifas de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. El sistema también informa la ubicación del local, los combustibles disponibles y su condición operativa antes de que el usuario se traslade hasta el establecimiento.

Una mano sostiene un teléfono móvil con una lista de precios frente al volante de un vehículo y los surtidores de una estación de servicio.
Un conductor consulta los precios de combustibles en Lima a través de una aplicación digital de Osinergmin frente a los surtidores de una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 presenta una brecha de S/ 4,70 por galón en Lima

Los precios más bajos para el diésel B5 S-50 UV aparecen en estaciones de distintos distritos. En Carabayllo, el valor inicial es de S/ 23,29 por galón; en Comas, de S/ 24,10; y en el Rímac, de S/ 24,94. Cada tarifa corresponde a un establecimiento puntual y no a un precio único para todo el distrito.

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La diferencia entre grifos responde a factores como la ubicación, el abastecimiento, los costos de transporte, las condiciones comerciales y las decisiones de cada operador. Por eso, una búsqueda por distrito sirve como referencia, aunque el conductor debe revisar el monto de cada estación antes de dirigirse al lugar.

El menor precio publicado tampoco asegura el gasto total más bajo. Un grifo distante puede requerir un recorrido adicional, consumo de combustible, tiempo en el tráfico y desvíos que reduzcan o eliminen el ahorro. La elección debe contemplar el precio por galón y la cercanía respecto de la ruta habitual.

Tres mangueras de combustible frente a medidores digitales en galones y metros cúbicos, junto a un mapa esquemático y un cartel de Osinergmin.
Un módulo de estación de servicio con información de Osinergmin ilustra la diferencia de medición entre galones para diésel y gasolina y metros cúbicos para gas natural vehicular en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium muestran diferencias de hasta S/ 4,90

El gasohol regular figura con precios de entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la consulta general. La distancia alcanza S/ 3 por galón. Para un vehículo que necesita 12 galones, la diferencia puede llegar a S/ 36, siempre que la estación más económica esté cerca y el traslado no implique un consumo extra.

Los valores de referencia disponibles para este combustible incluyen precios inferiores al mínimo general en algunos distritos de Lima. Las tarifas pueden modificarse según el abastecimiento y la actualización declarada por los grifos, por lo que la revisión debe realizarse antes de iniciar el recorrido.

  • Gasohol regular en la consulta general: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.
  • Gasohol regular en Villa El Salvador: desde S/ 20,09 por galón.
  • Gasohol regular en Los Olivos: desde S/ 20,48 por galón.
  • Gasohol regular en San Juan de Lurigancho: desde S/ 20,65 por galón.
  • Gasohol premium en la consulta general: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón.
  • Gasohol premium en Villa El Salvador: desde S/ 21,39 por galón.
  • Gasohol premium en San Miguel: desde S/ 21,99 por galón.
Surtidores con carteles de precios de diésel, vehículos en espera y una pantalla con el mapa y logotipos de Osinergmin y Facilito.
Una estación de servicio en Lima expone variaciones en el precio del diésel junto a la plataforma digital Facilito de Osinergmin para la consulta de tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium debe elegirse según las especificaciones del vehículo

El gasohol premium registra una brecha de S/ 4,90 por galón, mayor que la observada en el diésel B5. El producto se ofrece desde S/ 21,29 y puede alcanzar S/ 26,19 por galón, de acuerdo con los datos declarados en Facilito para los establecimientos de Lima.

Este combustible está destinado a vehículos cuyos fabricantes recomiendan o exigen un producto de mayor octanaje. La decisión de usar gasohol regular o premium debe responder a las características técnicas de cada unidad y a las indicaciones del manual del propietario, no solo a la diferencia de precio en el surtidor.

Facilito permite ordenar las estaciones por cercanía o por monto. Esa función puede resultar útil para conductores que trabajan en distintos puntos de la ciudad o que realizan recorridos frecuentes entre su vivienda, su centro laboral y otras zonas de Lima. Una diferencia de pocos céntimos puede tener efecto en el gasto mensual si el vehículo requiere abastecimientos constantes.

Surtidores de combustible de colores verde, rojo, azul y amarillo con pantallas digitales de precios bajo un cartel de Osinergmin.
Surtidores de GNV, GLP, diésel y gasolina muestran las tarifas vigentes en soles en una estación de servicio en Lima recomendada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP deben compararse según la unidad de venta

Los valores del GNV y del GLP vehicular requieren una revisión distinta a la de los gasoholes y el diésel. El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, mientras que el GLP, el diésel B5 y los gasoholes se despachan por galón. La comparación directa entre ambos tipos de combustible puede inducir a cálculos incorrectos.

El gasto de un vehículo convertido a GNV depende de la instalación, el rendimiento del motor, el kilometraje recorrido y la disponibilidad de estaciones en la ruta. En el caso del GLP, el conductor debe confirmar que el grifo cuente con ese producto y que figure como operativo antes de desplazarse hasta el local.

No todos los establecimientos venden de forma simultánea diésel, gasoholes, GNV y GLP. La oferta puede variar por distrito, horario, inventario y condiciones de operación. Por esa razón, el precio no debe ser el único criterio de búsqueda: la disponibilidad real del combustible es un dato necesario para evitar desplazamientos sin resultado.

Vista aérea de una avenida con vehículos en marcha y estaciones de servicio con carteles de precios y paneles publicitarios a los lados.
Estaciones de servicio exhiben paneles con precios de combustibles de Osinergmin y Facilito a lo largo de una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar en Facilito antes de cargar combustible

La plataforma de Osinergmin cuenta con filtros por departamento, provincia, distrito, tipo de combustible y distancia. Tras seleccionar los criterios, el sistema muestra el nombre del grifo, su dirección, los productos que comercializa, la tarifa declarada y su estado operativo.

Antes de dirigirse a una estación, el usuario puede verificar los siguientes datos:

  • Que el grifo aparezca como operativo.
  • Que el combustible requerido figure como disponible.
  • Que el precio corresponda al producto elegido.
  • Que la distancia no absorba el ahorro calculado.
  • Que la ruta no tenga tráfico intenso o desvíos prolongados.
  • Que el importe exhibido en el surtidor coincida con el valor declarado.
  • Que el vehículo utilice el tipo de combustible recomendado por el fabricante.
Una mano sostiene un teléfono móvil con la pantalla de la aplicación Facilito de Osinergmin que detalla tarifas de combustible.
La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio por galón o por metro cúbico constituye solo una parte del gasto de un vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, el estado de filtros e inyectores, la carga transportada y la forma de conducción también inciden en el consumo y en el costo final de cada recorrido.

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