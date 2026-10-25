Cinco peruanos dirán presente en el Challenger de Guayaquil 2026: Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno disputarán el cuadro principal

Numerosa presencia peruana en el Challenger de Guayaquil 2026. Crédito: Difusión.

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El tenis peruano tendrá cinco representantes en el Challenger Ciudad de Guayaquil 2026, certamen de categoría 75 que se disputará sobre arcilla en Ecuador. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno partirán en el cuadro principal de individuales, mientras Alessandro Rubini y Arklon Huertas del Pino intentarán superar la fase clasificatoria.

La presencia peruana también se extenderá a la modalidad de dobles. Huertas del Pino formará una dupla íntegramente nacional con Alexander Merino, mientras Bueno compartirá cancha con el argentino Álex Barrena, quien será su primer adversario en el cuadro de singles.

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Peruanos en el cuadro principal

Gonzalo Bueno abrirá su participación ante Álex Barrena en un cruce que pondrá frente a frente a dos tenistas que, además, unirán fuerzas en el cuadro de dobles. El peruano buscará avanzar en un torneo importante para sumar puntos en el ranking y cerrar con regularidad su calendario sobre polvo de ladrillo.

Si supera al argentino, Bueno podría enfrentarse en los octavos de final con Carlos María Zárate o con un jugador que acceda desde la clasificación. El cuadro le ofrece una ruta inicial sin cabezas de serie de las posiciones más altas, aunque deberá superar partidos exigentes desde su debut.

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Cuadro principal de individuales del Challenger 75 de Guayaquil 2026. Crédito: Tenis al Máximo.

En la parte inferior de esa zona aparecerá Juan Pablo Varillas, quien se medirá con el mexicano Rodrigo Pacheco. El duelo reunirá a dos jugadores con experiencia en torneos Challenger y se perfila como uno de los encuentros de mayor atención para el público peruano.

Varillas, ubicado entre los nombres confirmados para el cuadro principal, tendrá un posible cruce de segunda ronda ante Nicolás Jarry o Hugo Dellien. El chileno ingresó con una invitación de la organización y vuelve al circuito en Guayaquil, mientras que el boliviano figura entre los principales sembrados del torneo.

El peruano llega a Ecuador con la necesidad de recuperar terreno en el ranking. La gira sudamericana sobre arcilla representa una oportunidad para sumar victorias antes del cierre de temporada, en una superficie donde ha conseguido varios de sus mejores resultados profesionales.

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Peruanos en la clasificación

Alessandro Rubini recibió una invitación para disputar la fase previa y enfrentará al argentino Lucio Ratti, segunda siembra de la clasificación. El partido está programado para el tercer turno de la cancha principal del Guayaquil Tenis Club.

Alessandro Rubini se convierte en el segundo peruano en la actualidad en ingresar al Top 100 del ranking junior de la ITF. Crédito: Instagram Alessandro Rubini.

El reto será exigente para el tenista peruano, que buscará una plaza en el cuadro principal ante un rival con una mejor ubicación en el ranking. En caso de imponerse, Rubini se medirá con el ganador de la llave entre el argentino Mateo Del Pino y el brasileño Wilson Leite.

La clasificación comenzará antes del cuadro principal y entregará los últimos cupos para la competencia. Cada jugador deberá ganar dos partidos para acceder a la llave central, que iniciará el lunes 26 de octubre.

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Por su parte, Arklon Huertas del Pino jugará ante el italiano Lorenzo Claverie en la cancha Raúl Viver, desde las 10:00 horas. El peruano parte como décima siembra en la ‘qualy’ y tendrá una oportunidad para superar la primera ronda.

Si avanza, Huertas del Pino enfrentará al vencedor del partido entre el neerlandés Ryan Nijboer y el argentino Mariano Kestelboim. El peruano tendrá actividad en dos modalidades, por lo que buscará administrar su esfuerzo durante los primeros días del torneo.

Arklon Huertas del Pino durante la serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay. Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Peruanos en dobles

Bueno hará pareja con Barrena en una combinación que tendrá un desafío particular: ambos serán rivales en individuales antes de compartir el mismo lado de la cancha. La dupla peruano-argentina debutará frente a los brasileños Pedro Boscardin Dias y João Reis da Silva.

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En la parte alta del cuadro, Huertas del Pino y Alexander Merino integrarán la pareja netamente peruana. Su primer desafío será ante el ecuatoriano Diego Hidalgo y Mariano Kestelboim, quienes parten como primeros preclasificados de la modalidad.

Hidalgo llega como referente local y con experiencia en dobles, por lo que el cruce representará una prueba de nivel para los peruanos. La participación de Merino completa la delegación nacional en Guayaquil, donde Perú tendrá presencia en individuales, clasificación y dobles.