Nuevo atentado contra un bus de la empresa ‘El triángulo’: Atacan a balazos a chofer en San Juan de Miraflores

Nuevo atentado contra la empresa 'El Triangulo' en San Juan de Miraflores. Chofer e la unidad ya fue enviado al hospital María Auxiliadora.

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Un conductor de la empresa Lipetsa, conocida como El Triángulo, fue baleado la noche del sábado 24 de octubre, durante un nuevo atentado contra un bus de transporte público en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió en la avenida Héroes del Cenepa, mientras la unidad circulaba con pasajeros.

Tras los disparos, el chofer recibió auxilio y fue trasladado al hospital María Auxiliadora. Hasta el momento, no se ha difundido un parte oficial sobre su estado de salud ni se conocen las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para identificar al responsable y determinar el móvil del hecho. La investigación deberá establecer si el atentado guarda relación con amenazas, cobros extorsivos u otro tipo de delito contra la empresa o sus trabajadores.

Nuevo atentado contra la empresa 'El Triangulo' en San Juan de Miraflores. Chofer e la unidad ya fue enviado al hospital María Auxiliadora.

Los antecedentes de extorsión contra ‘El triángulo’

Lipetsa cubre la ruta 2804, que une San Martín de Porres, en Lima Norte, con Villa El Salvador, en Lima Sur. La compañía reanudó sus operaciones tras una paralización ocurrida a inicios de octubre, luego del asesinato de uno de sus conductores.

El viernes 2 de octubre, Juan Burgos Imán fue asesinado a balazos mientras trabajaba en Villa El Salvador. El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente Las Brisas.

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Peritos de criminalística hallaron 11 casquillos de bala en la escena. Al día siguiente, los trabajadores de El Triángulo suspendieron la circulación de sus unidades en señal de protesta y ante la preocupación por su seguridad. Una de las líneas de investigación consideró un posible cobro de cupos, aunque el caso continúa bajo investigación.

Un autobús de la empresa Lipetsa permanece detenido junto a varios vehículos en San Juan de Miraflores tras un ataque con disparos contra el conductor.

Los ataques al transporte público se mantienen durante 2026

El nuevo atentado contra un conductor de Lipetsa ocurre en un contexto de ataques contra empresas y trabajadores del transporte público en Lima y Callao. Las organizaciones criminales suelen exigir pagos a cambio de no atacar unidades, conductores, cobradores o administradores.

El Ministerio Público informó que una investigación contra la presunta organización criminal Los Alcaeda identificó a 83 choferes extorsionados en rutas del Callao y el Cercado de Lima. A la red también se le atribuyen cuatro asesinatos de transportistas que se habrían negado a pagar las cuotas exigidas.

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En otro caso, una empresa de transporte de Lima Norte denunció que los extorsionadores exigían S/ 20.000 como pago inicial y S/ 10 semanales por cada unidad. La investigación fiscal señaló que uno de sus conductores sufrió un ataque armado en Comas en julio.

Las autoridades han realizado operativos contra redes dedicadas a este delito, pero los atentados contra vehículos de transporte continúan en distintos puntos de Lima Metropolitana. La PNP deberá determinar si el ataque contra la unidad de El Triángulo forma parte de una amenaza previa o de una nueva acción criminal contra la empresa.

Un grupo de personas y varios vehículos se congregan junto a un autobús tras el ataque armado contra el conductor en San Juan de Miraflores.

Lima Este lidera denuncias por extorsión y La Libertad ocupa el segundo lugar

El reporte sitúa a Lima Este como el distrito fiscal con más denuncias por este delito en la capital. La zona incluye sectores donde las empresas de transporte han sufrido atentados y amenazas. Uno de los casos expuestos es el de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, cuyo patio de maniobras permanece bajo vigilancia policial tras hechos que afectaron a sus trabajadores.

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La presencia de policías dentro y fuera de las instalaciones revela el nivel de riesgo que enfrentan las compañías de transporte. Una vecina consultada por el medio describió la incertidumbre que existe entre los usuarios.

“A veces ya da miedo salir a la calle porque ya no sabes si vas a regresar o no, porque en cualquier momento, hasta en los buses. O sea, ya una no está libre de nada”, afirmó.

Fuera de Lima, La Libertad ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias por extorsión, con 1.625 casos durante el primer semestre. Desde 2022 hasta la fecha, esa jurisdicción acumuló 13.518 denuncias, según las cifras mencionadas en el informe.

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