Perú

Cusco: más de 1.100 títulos de propiedad llegan a familias e instituciones de las 13 provincias

La entrega comenzó en Taray, en la provincia de Calca, y alcanzará a más de 4.500 pobladores. Entre los beneficiarios también figuran ocho instituciones educativas, un centro de salud y una comisaría

Una mujer con chaleco rojo entrega una carpeta abierta con documentos a otra mujer frente a la puerta de madera de una casa de adobe
Cecilia Castro, directora ejecutiva de Cofopri, entrega un título de propiedad a una vecina en el ingreso de su vivienda en Taray, provincia de Calca. (Cofopri)
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Familias de las 13 provincias de Cusco comenzaron a recibir sus títulos de propiedad como parte de una nueva intervención que busca cerrar procesos pendientes de regularización de viviendas y terrenos destinados a servicios públicos.

La primera jornada se realizó en Taray, provincia de Calca, donde brigadas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) acudieron hasta los domicilios de algunos beneficiarios. Según la entidad, entre ellos hay familias que esperaron más de 30 años para obtener el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

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La intervención beneficiará a más de 4.500 pobladores de la región y continuará de manera progresiva en las demás provincias cusqueñas hasta completar los documentos previstos.

“Son 1.127 títulos de propiedad que representan seguridad jurídica, tranquilidad y nuevas oportunidades para miles de personas”, señaló Cecilia Castro, directora ejecutiva de Cofopri, durante el inicio de la entrega en Taray.

Hombres y mujeres sentados al aire libre sostienen carpetas rojas con documentos oficiales y pancartas de papel manuscritas
Pobladores de la región de Cusco muestran las carpetas de sus títulos de propiedad durante una jornada de formalización predial organizada por Cofopri. (Cofopri)

Colegios, salud y seguridad también reciben respaldo legal

La jornada no comprende únicamente viviendas particulares. Parte de los títulos corresponde a terrenos utilizados para brindar servicios públicos en diferentes localidades de Cusco.

La Gerencia Regional de Educación recibió documentación vinculada con ocho instituciones educativas y otros predios destinados al sector, lo que permite regularizar jurídicamente los espacios donde funcionan estos servicios.

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En Paruro, se otorgó además el título correspondiente al centro de salud de Accha, mientras que en Urubamba se formalizó el terreno de la comisaría de Anccoto. Una representante de la Policía Nacional recibió el documento de esta última dependencia.

Dos policías, dos mujeres y un hombre sostienen una carpeta abierta con un documento frente a un cartel institucional y una mesa
Autoridades de Cofopri y de la Policía Nacional presentan un título de propiedad durante una ceremonia de formalización predial en Taray, Cusco. (Cofopri)

La regularización de terrenos públicos resulta relevante porque permite a las entidades acreditar legalmente la disponibilidad de los espacios que ocupan, condición que puede ser necesaria al momento de gestionar obras de mejoramiento, ampliaciones u otros proyectos de inversión.

“Un predio formalizado es una base jurídica importante para que las instituciones puedan gestionar las mejoras, ampliaciones y proyectos de inversión para mejorar los servicios que requiere la población”, sostuvo Castro.

Una brecha que todavía persiste

La entrega se produce en medio de una brecha de formalización que continúa siendo amplia en el país. Cofopri señaló este año que más de dos millones de predios urbanos permanecen pendientes de formalización a nivel nacional, escenario que ha motivado cambios normativos y nuevas campañas de empadronamiento para incorporar posesiones informales al proceso de titulación.

Un hombre con gorra y suéter rojo sostiene una carpeta roja de Cofopri y levanta el pulgar en una plaza frente a edificaciones y montañas
Un poblador sostiene su título de propiedad otorgado por Cofopri durante la jornada de formalización predial en la región de Cusco. (Cofopri)

Cusco también ha concentrado distintas intervenciones durante los últimos meses. En abril de 2026, más de 700 familias de la región recibieron 713 títulos, con entregas en Calca y otras provincias como Paucartambo, Espinar, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo, Cusco y Urubamba.

A ello se suma el proceso iniciado este año en Chumbivilcas, donde aproximadamente 6.758 lotes distribuidos en 43 posesiones informales fueron incorporados a una intervención conjunta entre Cofopri y la municipalidad provincial para avanzar hacia su regularización.

El Compendio Estadístico de Cusco elaborado por el INEI muestra, además, que durante 2024 se formalizaron 627 lotes ubicados en asentamientos humanos de la región, frente a 1.539 registrados un año antes. La cifra da cuenta de que el proceso de titulación mantiene avances, aunque con variaciones importantes de un año a otro.

Un grupo de personas sostiene carpetas rojas y carteles de bienvenida en una calle de tierra flanqueada por muros de adobe
Pobladores del distrito de Taray, en Cusco, exhiben los títulos de propiedad otorgados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. (Cofopri)

Familias que esperaron décadas

Para los hogares incluidos en la nueva entrega, el título permite poner fin a situaciones de posesión prolongadas durante años sin un documento definitivo que reconozca jurídicamente la propiedad.

El proceso iniciado en Taray continuará ahora en otros puntos de Cusco hasta completar los 1.127 títulos programados. La intervención alcanza tanto a viviendas familiares como a terrenos ocupados por colegios, establecimientos de salud y dependencias policiales, ampliando el alcance de la regularización más allá del ámbito residencial.

En algunos casos, el documento llega después de tres décadas de espera, cerrando un proceso que comenzó mucho antes de la jornada de entrega y que todavía permanece pendiente para miles de familias en distintas zonas del país.

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