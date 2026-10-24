Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 24 de octubre de 2026

Una estación de servicio en Lima expone variaciones en el precio del diésel junto a la plataforma digital Facilito de Osinergmin para la consulta de tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que carguen combustible este sábado 24 de octubre podrán encontrar diferencias de hasta S/ 4,70 por galón en el diésel B5 S-50 UV entre estaciones de servicio de Lima. Los valores declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran que una misma carga puede tener costos distintos según el distrito y el establecimiento elegido.

El diésel B5 S-50 UV parte desde S/ 23,29 por galón en un grifo de Carabayllo y alcanza los S/ 27,99 en otros puntos de Lima. Para una compra de 15 galones, la distancia entre ambos precios puede representar S/ 70,50 de diferencia. La variación tiene mayor impacto en vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros y automóviles que recorren trayectos extensos.

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La plataforma Facilito permite consultar los precios declarados de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. También informa la dirección del establecimiento, la condición operativa y los combustibles que cada grifo tiene disponibles antes de que el conductor inicie el recorrido.

Un usuario consulta en un teléfono inteligente los precios de los combustibles en Lima mediante la plataforma Facilito de Osinergmin frente a una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 concentra la mayor brecha de precios en Lima

Los precios más bajos registrados para el diésel B5 S-50 UV se ubican en distintos sectores de la capital. En Carabayllo, el valor inicial es de S/ 23,29 por galón; en Comas, de S/ 24,10; y en el Rímac, de S/ 24,94. Estos montos corresponden a estaciones específicas y no fijan una tarifa única para cada distrito.

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Dentro de una misma zona pueden coexistir grifos con precios distintos por factores vinculados con el operador, la ubicación, los costos logísticos y las decisiones comerciales de cada establecimiento. Por esa razón, una búsqueda por distrito resulta útil, aunque no reemplaza la revisión de las tarifas de cada local que figura en el mapa.

El precio más bajo tampoco garantiza el menor gasto total. Si una estación se encuentra lejos de la ruta habitual, el consumo necesario para llegar, el tráfico, los desvíos y el tiempo de traslado pueden reducir el ahorro calculado. La comparación debe incluir el valor del surtidor y la distancia real que el vehículo deberá recorrer.

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Un conductor evalúa una ruta alternativa frente a una estación con información del aplicativo Facilito de Osinergmin para calcular el gasto total de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium también presentan diferencias por galón

El gasohol regular figura en la consulta general con precios que van desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón. La brecha es de S/ 3. Una unidad que requiere 12 galones puede ahorrar hasta S/ 36 si encuentra una alternativa cercana con una tarifa menor y si el traslado no genera un consumo adicional que elimine esa diferencia.

En algunos distritos, la plataforma muestra valores iniciales por debajo del mínimo de la consulta general. En Villa El Salvador, el gasohol regular parte desde S/ 20,09 por galón; en Los Olivos, desde S/ 20,48; y en San Juan de Lurigancho, desde S/ 20,65. Las tarifas pueden variar durante el día, por lo que conviene verificar la información antes de salir.

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El gasohol premium, por su parte, se ubica entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón. La distancia de S/ 4,90 por galón supera incluso la brecha observada en el diésel B5. Este combustible está destinado a vehículos cuyos fabricantes indican el uso de un producto de mayor octanaje, por lo que no corresponde reemplazarlo por otro sin revisar primero las especificaciones de la unidad.

Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y San Miguel aparecen entre las referencias para gasohol premium

Las referencias de precios por distrito muestran gasohol premium desde S/ 21,39 por galón en Villa El Salvador y desde S/ 21,99 en San Miguel. Facilito permite ordenar los resultados por monto o cercanía, una opción que ayuda a identificar estaciones con precios competitivos dentro de una distancia razonable.

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La búsqueda previa puede ser relevante para quienes realizan recorridos diarios por distintos distritos de Lima. Un conductor que se desplaza por trabajo puede evaluar los grifos próximos a su vivienda, su centro laboral o sus rutas habituales, en lugar de dirigirse a una estación distante solo por una diferencia de algunos céntimos.

Los valores publicados corresponden a declaraciones realizadas por los establecimientos ante Osinergmin. El precio final debe verificarse en el surtidor antes de efectuar la compra. Si existe una diferencia entre el monto informado en la plataforma y el que aparece en el grifo, el usuario puede registrar los datos del local y comunicarse con las autoridades competentes.

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Una estación de servicio en Lima exhibe precios de combustibles junto a los distintivos institucionales de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una comparación según su unidad de venta

La revisión de precios exige considerar que los combustibles no se comercializan bajo la misma unidad de medida. El GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el diésel B5, los gasoholes y el GLP vehicular se despachan por galón. Por ello, una comparación directa entre el precio del gas natural y los combustibles líquidos puede llevar a conclusiones equivocadas.

El gasto de un vehículo que utiliza GNV depende de la conversión instalada, el rendimiento del motor, el kilometraje y la disponibilidad de estaciones en el trayecto. En el caso del GLP, también es necesario confirmar que el grifo elegido cuente con ese producto y que su condición operativa permita el abastecimiento al momento de la llegada.

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No todas las estaciones venden GNV, GLP, diésel y gasoholes de manera simultánea. La oferta puede cambiar según el distrito, el abastecimiento, el horario y las decisiones de cada operador. Por ese motivo, la consulta no debe limitarse al precio: también debe incluir la disponibilidad del producto que requiere cada vehículo.

Un surtidor de combustible marca un precio de 16.89 para el diésel B5 junto a las tarifas de otros carburantes en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite revisar el precio, la ubicación y el estado de cada grifo

Antes de iniciar el trayecto, los usuarios pueden revisar algunos datos básicos en la plataforma de Osinergmin:

Que el grifo figure como operativo.

Que el combustible requerido aparezca como disponible.

Que el precio corresponda al producto seleccionado.

Que la distancia no absorba el ahorro previsto.

Que el valor del surtidor coincida con el monto declarado.

Que la ruta no incluya tráfico intenso o desvíos prolongados.

Facilito cuenta con filtros por departamento, provincia, distrito, combustible y distancia. Tras elegir los criterios, el sistema muestra el nombre de la estación, su ubicación, los productos comercializados, el precio declarado y el estado operativo. La actualización previa a la salida puede evitar recorridos innecesarios hacia locales sin el combustible buscado.

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Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio por galón o por metro cúbico representa solo una parte del gasto mensual de un vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, el estado de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción también inciden en el consumo. Comparar tarifas cercanas y mantener la unidad en condiciones adecuadas permite calcular el costo de abastecimiento con más elementos que el valor exhibido en el surtidor.