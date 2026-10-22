Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

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Andrea San Martín permanece detenida mientras la Fiscalía y la Policía realizan diligencias tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez Díaz, padre de su segunda hija, por una presunta agresión física y psicológica contra la menor. El caso, que se conoció públicamente el jueves 22 de octubre, motivó la intervención de las autoridades y el traslado de la influencer a Medicina Legal.

La denuncia está vinculada con hechos que, según la versión expuesta por Juan Víctor Sánchez ante la Policía, habrían ocurrido entre la noche del 20 de octubre y la madrugada del 21 de octubre. El parte policial consigna presuntos jaloneos, una lesión en la pierna de la niña y expresiones que habrían sido dirigidas hacia ella durante discusiones familiares.

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Andrea San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su versión y colaborar con las investigaciones. Sin embargo, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia, de acuerdo con la información difundida por ‘Arriba mi gente’. Posteriormente, fue trasladada a Medicina Legal de Lima Este y, durante la madrugada del 22 de octubre, a la comisaría de Miraflores.

La videollamada que alertó a Juan Víctor Sánchez

De acuerdo con el documento policial leído en el programa digital ‘Q’Bochinche’, Juan Víctor Armando Sánchez Díaz sostuvo una videollamada a través del teléfono celular de Andrea San Martín Pilares. Durante la comunicación, según su manifestación, se encontraba presente la hija menor de ambos.

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El padre afirmó que observó a la niña llorando y con dificultades para hablar. Según lo consignado en el parte, Andrea San Martín habría manifestado que estaba molesta porque la menor quería comer chizitos.

La versión expuesta por Sánchez señala que la niña le habría contado que su madre la estaba jalando del brazo en dirección a su habitación. Siempre según el parte policial, la menor habría indicado que, al ser soltada, cayó al suelo.

El documento también recoge que la niña le mostró a su padre un moretón en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Según la manifestación atribuida a la menor, esa lesión se habría producido a consecuencia del presunto jaloneo.

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“Su hija le habría comentado a Juan Víctor que su madre no le habría permitido asistir al cumpleaños de unas amigas del colegio. Que le habría retirado un dispositivo electrónico denominado Alexa, así como sus juguetes y peluches, y que tampoco le permitiría asistir a una actividad escolar (kermés)”, se señala en el documento difundido.

Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

Los hechos reportados entre la noche y la madrugada

La cronología presentada por Juan Víctor ubica un primer episodio durante la noche anterior a la denuncia. Según su versión, la discusión se habría originado porque la niña quería comer chizitos.

Kurt Villavicencio resumió el contenido del parte policial durante la transmisión de Q’Bochinche.

“La noche anterior ella quería comer los chisitos. Supuestamente, Andrea no le permitió comer los chisitos y luego la jaloneó, la llevó hacia el cuarto y al soltarla, la niña cae y se hace moretón en la pierna izquierda, en la parte de abajo de la rodilla”, comentó.

Según el padre, la menor realizó una segunda videollamada minutos después. Durante esa comunicación, habría expresado que no deseaba tener esa familia y habría calificado a su madre como conflictiva y problemática.

La denuncia también incluye un supuesto nuevo incidente ocurrido a las 5.30 de la mañana del 21 de octubre. Juan Víctor afirmó que acudió a la institución educativa de su hija para conocer su situación y que la menor le habría contado que fue jaloneada nuevamente.

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De acuerdo con el parte, la niña habría indicado que Andrea San Martín le dijo palabras soeces porque se demoraba en levantarse y cambiarse de ropa para ir al colegio. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por el padre y deberán ser contrastadas durante las diligencias policiales y fiscales.

Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia y este es el detalle de su denuncia policial. YouTube. Q'Bochinche.

La denuncia en la comisaría de Santa Felicia

Juan Víctor Sánchez acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, el 21 de octubre para presentar la denuncia. El oficio policial difundido por ‘Arriba mi gente’ registra a Andrea San Martín en calidad de detenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

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El documento menciona la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar, en agravio de una menor de edad. La investigación busca determinar qué ocurrió y reunir los elementos necesarios para esclarecer la denuncia.

Las imágenes emitidas por el programa mostraron a Juan Víctor Sánchez dentro de la dependencia policial. El padre de la menor fue registrado mientras conversaba con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y realizaba coordinaciones con agentes de la Policía.

Cerca de las 23.00, Sánchez salió de la comisaría junto con su hija. No ofreció declaraciones a los medios que se encontraban en los exteriores. En las imágenes difundidas se le observa llevando una maleta al retirarse del lugar.

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El episodio volvió a colocar en la televisión el conflicto que Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez mantienen desde hace tiempo. La expareja ha protagonizado desacuerdos públicos y procesos relacionados con la crianza de su hija, el régimen de visitas y la pensión de alimentos.

La Policía Nacional detuvo a Andrea San Martín en la comisaría de Santa Felicia tras la denuncia de Juan Víctor Sánchez por presunta agresión contra su menor hija.

Andrea San Martín acudió a la dependencia policial

Andrea San Martín se presentó en la comisaría de Santa Felicia luego de tomar conocimiento de la denuncia. La influencer habría acudido con la intención de esclarecer la situación y brindar su versión de los hechos.

Sin embargo, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. La intervención derivó en su salida de la sede policial junto con su abogado, Wilmer Arica, y efectivos que la trasladaron hacia Medicina Legal II de Lima Este.

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Las cámaras registraron a Andrea durante ese traslado. La influencer evitó responder preguntas sobre la denuncia y señaló que primero debía concluir las diligencias que le correspondían antes de dar una explicación pública.

“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró antes de ingresar a Medicina Legal.

Durante el traslado, una reportera le consultó por las medidas de protección vinculadas con su hija. Andrea San Martín se limitó a responder: “Sí”, sin ofrecer detalles sobre la medida ni sobre las acciones adoptadas por las autoridades.

Andrea San Martín desciende de un vehículo durante una cobertura nocturna sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.

El traslado a Medicina Legal y la detención en Miraflores

Andrea San Martín llegó a la sede de Medicina Legal de Lima Este esposada y visiblemente afectada, según las imágenes difundidas. Los exámenes médico-legales forman parte de los procedimientos que se realizan en investigaciones por presuntos casos de violencia familiar.

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Luego de cumplir con esa diligencia, la influencer volvió a dirigirse brevemente a los medios. Reiteró que brindará una conferencia de prensa cuando complete los procedimientos pendientes.

Una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija menor. “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”, respondió Andrea San Martín.

Cerca de las 4.00 del jueves 22 de octubre, la influencer fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde permanecía detenida hasta la tarde de ese día, según el reporte de Arriba mi gente.

De acuerdo con la información difundida, San Martín cumpliría una detención preliminar de 48 horas mientras continúan las investigaciones. En paralelo, las autoridades deberán evaluar los testimonios, los exámenes médico-legales y los demás elementos que se incorporen al caso.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro también inició una investigación preliminar. El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi.

“Fiscalía inició investigación preliminar por presunta agresión en agravio de una menor de edad. Se recaban pruebas y testimonios para esclarecer los hechos”, informó la institución.

La Fiscalía inició una investigación preliminar por la presunta agresión en agravio de una menor de edad. X: @FiscaliaPeru