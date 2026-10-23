Perú

Agenda cultural en Lima del 23 al 30 de octubre: ferias, música criolla y propuestas de Halloween cierran el mes

Una selección de obras teatrales, muestras de arte y celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween marca la programación de los últimos días de octubre

Composición de cuatro fotografías que muestran escenas teatrales con actores caracterizados en comedia, una boda, terror y drama
Cuatro montajes teatrales integran la oferta cultural de Lima con adaptaciones de clásicos, comedias y piezas contemporáneas.
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La semana combina estrenos y reposiciones teatrales, exposiciones que exploran la memoria y el imaginario gótico, celebraciones por el Día de la Canción Criolla y propuestas gratuitas pensadas para las fechas de Halloween. Hay opciones para distintos públicos, desde familias hasta lectores y seguidores del cómic y el manga, distribuidas en diversos distritos de la capital.

Exposiciones

El umbral de los sueños

Martha Vargas y Joselito Sabogal presentan una muestra bipersonal de 14 obras que exploran la memoria, los recuerdos transformados por la pintura y los mundos oníricos. Vargas parte de experiencias de la infancia que se mezclan con la imaginación, mientras Sabogal construye personajes antropomorfos que habitan territorios atemporales entre la vigilia y la ensoñación.

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  • LUGAR: Galería Índigo, Av. El Bosque 260, San Isidro
  • HASTA CUÁNDO: 12 de noviembre
  • HORARIOS: lunes a sábado, de 10:30 a.m. a 8:30 p.m.; domingos y feriados, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • ENTRADA: libre
Composición dividida que muestra a una mujer y a un hombre frente a sus cuadros; el hombre sostiene un pincel y una paleta de pintura
Los artistas plásticos peruanos Martha Vargas y Joselito Sabogal posan junto a sus pinturas para la exposición conjunta El umbral de los sueños.

Cartografía de las sombras

Bajo la curaduría de Pilar Martell, 25 artistas exploran la presencia de la literatura gótica en el arte contemporáneo. La muestra dialoga con los universos de Edgar Allan Poe, Mary Shelley y las hermanas Brontë a través de temas como el miedo, la muerte, el deseo y la memoria. El 31 de octubre se realizará una visita guiada junto a los artistas participantes como actividad de cierre.

  • LUGAR: Galería Casa Pausa, Av. General Suárez 955, Miraflores
  • HASTA CUÁNDO: 31 de octubre
  • HORARIOS: lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Pintura de una catedral gótica de noche rodeada de árboles secos y una mujer vestida de negro flotando en el agua
Una pintura de estilo gótico presenta a una mujer tendida sobre el agua frente a una catedral iluminada por la luna, como parte de la exposición Cartografía de las sombras en Lima.

Desde Adentro

Ricardo Inga Arizola presenta una muestra individual que reinterpreta el folclore y las culturas ancestrales del país desde una mirada personal y contemporánea. La iconografía incluye referencias a la fauna peruana, como el colibrí, el otorongo y el viringo, transformadas en símbolos que narran vivencias y emociones del artista.

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  • LUGAR: Galería Casa Tambo, Jr. de la Unión 1066, Centro Histórico de Lima
  • HASTA CUÁNDO: 29 de noviembre
  • HORARIOS: lunes a domingo, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • ENTRADA: libre
Un hombre con camisa de mezclilla sostiene una escultura pintada de un perro sin pelo, frente a cuadros coloridos y figuras sobre una mesa
El artista Ricardo Inga Arizola posa junto a esculturas y pinturas inspiradas en la fauna y el folclore peruanos para su exposición en la Galería Casa Tambo de Lima.

Teatro

Frankenstein

Adaptación teatral de la novela de Mary Shelley protagonizada por Bruno Odar, Matías Spitzer y Bianca Bazo, pensada para las celebraciones de Halloween. La historia sigue a Sofía, una niña que pide a su padre que le cuente el clásico libro de terror y da paso a un relato que combina humor y mensajes de aceptación y reconciliación.

  • LUGAR: Nuevo Teatro Julieta, Pasaje Porta 132, Miraflores
  • HASTA CUÁNDO: 1 de noviembre
  • HORARIOS: sábados 24 y 31 de octubre, y domingos 25 de octubre y 1 de noviembre, a las 4:00 p.m.
  • ENTRADA: desde S/ 45, en Joinnus y en boletería del teatro
Dos hombres con vestuario teatral y maquillaje junto a una niña con anteojos que sostiene un libro abierto ante un fondo gris con humo
Bruno Odar, Bianca Bazo y Matías Spitzer posan caracterizados para la versión teatral de la novela Frankenstein en el Nuevo Teatro Julieta de Miraflores.

Mañana, la muerte

Catalina, una joven de 27 años, recibe la visita de la Muerte, quien le anuncia que le queda exactamente un año de vida. A partir de ese encuentro enfrenta los sueños postergados y las decisiones que nunca tomó. La dramaturgia es de la mexicana Aline Lemus Bernal y la dirección, de Manuel Alegría, con Macarena Carrillo y Paulina Bazán en el elenco.

  • LUGAR: Teatro de Lucía, Calle Bellavista 512, Miraflores
  • HASTA CUÁNDO: 28 de octubre
  • HORARIOS: martes 27 y miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m.
  • ENTRADA: Joinnus
Dos mujeres posan sobre un fondo oscuro: una viste vestido rojo y collar de perlas, y la otra lleva una camisa multicolor y cabello teñido de rojo
Las actrices Paulina Bazán y Macarena Carrillo posan para la promoción de la obra Mañana, la muerte, presentada en el Teatro de Lucía en el distrito de Miraflores.

2 de Ribeyro

Montaje que reúne dos farsas breves de Julio Ramón Ribeyro, El último cliente y Confusión en la prefectura, escritas en la década de 1960. A través del humor y el absurdo, ambas piezas retratan comportamientos y contradicciones sociales que, según la producción, siguen vigentes. Dirige Alberto Ísola, con Sandra Bernasconi, Javier Valdés y Roberto Ruiz en escena.

  • LUGAR: Teatro de Lucía, Calle Bellavista 512, Miraflores
  • HASTA CUÁNDO: 31 de octubre
  • HORARIOS: jueves a sábado, 8:00 p.m.; domingos, 7:00 p.m.
  • ENTRADA: desde S/ 25 (jubilados y estudiantes) y S/ 35 (general), en Joinnus
Una mujer vestida de morado junto a dos hombres sentados ante una mesa con comida y un mapa de Perú en la pared
Los actores Sandra Bernasconi, Javier Valdés y Roberto Ruiz interpretan una escena de la obra 2 de Ribeyro, dirigida por Alberto Ísola en el Teatro de Lucía en Lima.

Tengo un Matri

Comedia interactiva que transforma una boda en una fiesta de la que el público forma parte. Diego y Lucía están listos para casarse, pero la lista de invitados desata enredos, conflictos y situaciones inesperadas a lo largo de la función. Escrita y dirigida por Mario Saldaña.

  • LUGAR: Centro de Convenciones Bianca, Barranco
  • HORARIOS: martes 27 de octubre, 7:30 p.m.
  • ENTRADA: Joinnus. Incluye una copa de champagne; consumo mínimo de S/ 40 por persona en el local
Un hombre con traje oscuro y una mujer con vestido de novia blanco sonríen abrazados en un escenario iluminado, rodeados por varias personas
Los protagonistas de la comedia teatral interactiva Tengo un Matri representan su boda durante una función en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Señor de los Milagros

Obra escrita por Alfredo Bullard a partir de un caso real: una mujer dona joyas valoradas en tres millones de dólares al Monasterio de las Nazarenas y su hija solicita que se revierta la donación. El elenco reúne a estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), bajo la dirección de Malcolm Malca.

  • LUGAR: Centro Cultural PUCP, Av. Camino Real 1075, San Isidro
  • HASTA CUÁNDO: 26 de octubre
  • HORARIOS: jueves 22, viernes 23, sábado 24 y lunes 26 de octubre, 8:00 p.m.; domingo 25 de octubre, 4:00 p.m. y 7:00 p.m.
  • ENTRADA: desde S/ 35, en Joinnus y en boletería del Centro Cultural PUCP
Cuatro personas sobre un escenario con vestimentas de monja, traje oscuro y vestido tradicional con abanico
El elenco de la obra Señor de los Milagros recrea en el Centro Cultural PUCP un litigio sobre la donación a un monasterio.

La mujer de negro

Obra de suspenso en temporada en el Teatro Británico, recomendada para Halloween y dirigida a público desde los 12 años.

  • LUGAR: Teatro Británico, Miraflores
  • HORARIOS: jueves a sábado, 8:00 p.m.; domingos, 7:00 p.m.
Dos hombres con vestimenta de época en un escenario teatral, uno sentado junto a un baúl y el otro en un taburete con un libro en las manos
Alberto Isola y Nicolás Galindo interpretan una escena de la obra de suspenso La mujer de negro en el escenario del Teatro Británico en el distrito de Miraflores.

Música y danza criolla

Por el Día de la Canción Criolla, el Británico organiza tres actividades gratuitas. Octubre Criollo ofrece un concierto el miércoles 28 de octubre a las 7:30 p.m. en Cultural Station, Miraflores. La Serenata Criolla se presenta el jueves 29 de octubre a las 7:30 p.m. en el Auditorio Los Jardines. Y Octubre Criollo: clase maestra, una sesión de danza criolla dirigida al público general desde los seis años, se realizará el sábado 31 de octubre a las 4:30 p.m. en Cultural Station.

  • ENTRADA: libre en las tres actividades
Mujer con vestido blanco y rojo, mantón bordado y flores en el cabello, que sostiene un sombrero de paja frente a un fondo iluminado
Una bailarina con vestuario tradicional ilustra las actividades programadas en Lima durante las celebraciones por el Día de la Canción Criolla.

Cine y actividades de Halloween

El fantasma de Canterville

Función familiar recomendada desde los seis años, parte de la programación de Halloween del Británico.

  • LUGAR: Cultural Station, Miraflores
  • HORARIOS: viernes 23 de octubre, 7:30 p.m.
  • ENTRADA: libre
Afiche con personajes animados, una joven pelirroja, su familia y un espectro flotante, con el título The Canterville Ghost
El afiche promocional de la película animada El fantasma de Canterville presenta a los personajes principales en el interior de una mansión iluminada con luz azul.

Teatro Británico 360°

Recorrido por los espacios del Teatro Británico dirigido al público general desde los 12 años.

  • LUGAR: Teatro Británico, Miraflores
  • HORARIOS: sábado 31 de octubre, 3:30 p.m. y 5:00 p.m.
Sala de teatro con butacas oscuras, paredes rojas, balcones laterales de madera y un escenario iluminado con decorado de interiores
La sala del Teatro Británico en Miraflores presenta el escenario acondicionado con una escenografía frente a las filas de butacas vacías.

Literatura y charlas

Lanzamiento de Jerziobuk con Alonso Cueto

Jerziobuk, la primera plataforma peruana de audiolibros, realiza su lanzamiento oficial con la presentación del audiolibro Los años. Diario Personal, de Alonso Cueto, narrado por el propio autor. El catálogo inicial de la plataforma incluye clásicos de la literatura, ficción infantil y no ficción.

  • LUGAR: Librería Sur, Av. Felipe Pardo y Aliaga 683, San Isidro
  • HORARIOS: viernes 30 de octubre, 7:30 p.m.
Cartel con la portada de un audiolibro, fecha, hora, sede y retratos de Alonso Cueto, Pablo Cotrina y Aldo Incio
Un afiche anuncia la presentación del audiolibro del escritor Alonso Cueto y el lanzamiento de la plataforma Jerziobuk en Lima.

Ferias y mercados

Mercadillo Medieval: “Brujas y Vikingos”

Quinta edición de la feria inspirada en la mitología nórdica y la cosmovisión vikinga, con montajes de lucha recreativa en la disciplina softcombat, exhibición de armas, vestimenta ancestral, artesanía escandinava y una zona dedicada al hidromiel. El público podrá presenciar demostraciones de tiro con arco y ballesta, además de segmentos teatrales con personajes de la mitología nórdica.

  • LUGAR: Concha Acústica del Campo de Marte, Jesús María
  • HASTA CUÁNDO: 1 de noviembre
  • HORARIOS: viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • ENTRADA: gratuita
Grupo de personas con vestimenta y cascos medievales que portan espadas, hachas, escudos de madera y un estandarte en una calle
Integrantes de la feria Mercadillo Medieval desfilan caracterizados con indumentaria nórdica y réplicas de armas tradicionales en Lima.

Book Fest Perú

Encuentro de lectores y seguidores del cómic, el anime y el manga con once emprendimientos independientes y las ilustradoras peruanas Mina y Stef. La jornada incluye tres sorteos en vivo y una piñata de cierre.

  • LUGAR: Librería Blanca Varela, calle Berlín 238, Miraflores
  • HORARIOS: sábado 31 de octubre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • ENTRADA: gratuita
Mosaico de cuatro fotos con puestos de venta de fundas de libros, pines, separadores artesanales y dos expositoras que miran a la cámara
Encuentro de lectores y seguidores del cómic, el anime y el manga con las ilustradoras peruanas Mina y Stef.

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