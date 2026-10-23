Agenda cultural en Lima del 23 al 30 de octubre: ferias, música criolla y propuestas de Halloween cierran el mes

La semana combina estrenos y reposiciones teatrales, exposiciones que exploran la memoria y el imaginario gótico, celebraciones por el Día de la Canción Criolla y propuestas gratuitas pensadas para las fechas de Halloween. Hay opciones para distintos públicos, desde familias hasta lectores y seguidores del cómic y el manga, distribuidas en diversos distritos de la capital.
Exposiciones
El umbral de los sueños
Martha Vargas y Joselito Sabogal presentan una muestra bipersonal de 14 obras que exploran la memoria, los recuerdos transformados por la pintura y los mundos oníricos. Vargas parte de experiencias de la infancia que se mezclan con la imaginación, mientras Sabogal construye personajes antropomorfos que habitan territorios atemporales entre la vigilia y la ensoñación.
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- LUGAR: Galería Índigo, Av. El Bosque 260, San Isidro
- HASTA CUÁNDO: 12 de noviembre
- HORARIOS: lunes a sábado, de 10:30 a.m. a 8:30 p.m.; domingos y feriados, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- ENTRADA: libre
Cartografía de las sombras
Bajo la curaduría de Pilar Martell, 25 artistas exploran la presencia de la literatura gótica en el arte contemporáneo. La muestra dialoga con los universos de Edgar Allan Poe, Mary Shelley y las hermanas Brontë a través de temas como el miedo, la muerte, el deseo y la memoria. El 31 de octubre se realizará una visita guiada junto a los artistas participantes como actividad de cierre.
- LUGAR: Galería Casa Pausa, Av. General Suárez 955, Miraflores
- HASTA CUÁNDO: 31 de octubre
- HORARIOS: lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Desde Adentro
Ricardo Inga Arizola presenta una muestra individual que reinterpreta el folclore y las culturas ancestrales del país desde una mirada personal y contemporánea. La iconografía incluye referencias a la fauna peruana, como el colibrí, el otorongo y el viringo, transformadas en símbolos que narran vivencias y emociones del artista.
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- LUGAR: Galería Casa Tambo, Jr. de la Unión 1066, Centro Histórico de Lima
- HASTA CUÁNDO: 29 de noviembre
- HORARIOS: lunes a domingo, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
- ENTRADA: libre
Teatro
Frankenstein
Adaptación teatral de la novela de Mary Shelley protagonizada por Bruno Odar, Matías Spitzer y Bianca Bazo, pensada para las celebraciones de Halloween. La historia sigue a Sofía, una niña que pide a su padre que le cuente el clásico libro de terror y da paso a un relato que combina humor y mensajes de aceptación y reconciliación.
- LUGAR: Nuevo Teatro Julieta, Pasaje Porta 132, Miraflores
- HASTA CUÁNDO: 1 de noviembre
- HORARIOS: sábados 24 y 31 de octubre, y domingos 25 de octubre y 1 de noviembre, a las 4:00 p.m.
- ENTRADA: desde S/ 45, en Joinnus y en boletería del teatro
Mañana, la muerte
Catalina, una joven de 27 años, recibe la visita de la Muerte, quien le anuncia que le queda exactamente un año de vida. A partir de ese encuentro enfrenta los sueños postergados y las decisiones que nunca tomó. La dramaturgia es de la mexicana Aline Lemus Bernal y la dirección, de Manuel Alegría, con Macarena Carrillo y Paulina Bazán en el elenco.
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- LUGAR: Teatro de Lucía, Calle Bellavista 512, Miraflores
- HASTA CUÁNDO: 28 de octubre
- HORARIOS: martes 27 y miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m.
- ENTRADA: Joinnus
2 de Ribeyro
Montaje que reúne dos farsas breves de Julio Ramón Ribeyro, El último cliente y Confusión en la prefectura, escritas en la década de 1960. A través del humor y el absurdo, ambas piezas retratan comportamientos y contradicciones sociales que, según la producción, siguen vigentes. Dirige Alberto Ísola, con Sandra Bernasconi, Javier Valdés y Roberto Ruiz en escena.
- LUGAR: Teatro de Lucía, Calle Bellavista 512, Miraflores
- HASTA CUÁNDO: 31 de octubre
- HORARIOS: jueves a sábado, 8:00 p.m.; domingos, 7:00 p.m.
- ENTRADA: desde S/ 25 (jubilados y estudiantes) y S/ 35 (general), en Joinnus
Tengo un Matri
Comedia interactiva que transforma una boda en una fiesta de la que el público forma parte. Diego y Lucía están listos para casarse, pero la lista de invitados desata enredos, conflictos y situaciones inesperadas a lo largo de la función. Escrita y dirigida por Mario Saldaña.
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- LUGAR: Centro de Convenciones Bianca, Barranco
- HORARIOS: martes 27 de octubre, 7:30 p.m.
- ENTRADA: Joinnus. Incluye una copa de champagne; consumo mínimo de S/ 40 por persona en el local
Señor de los Milagros
Obra escrita por Alfredo Bullard a partir de un caso real: una mujer dona joyas valoradas en tres millones de dólares al Monasterio de las Nazarenas y su hija solicita que se revierta la donación. El elenco reúne a estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), bajo la dirección de Malcolm Malca.
- LUGAR: Centro Cultural PUCP, Av. Camino Real 1075, San Isidro
- HASTA CUÁNDO: 26 de octubre
- HORARIOS: jueves 22, viernes 23, sábado 24 y lunes 26 de octubre, 8:00 p.m.; domingo 25 de octubre, 4:00 p.m. y 7:00 p.m.
- ENTRADA: desde S/ 35, en Joinnus y en boletería del Centro Cultural PUCP
La mujer de negro
Obra de suspenso en temporada en el Teatro Británico, recomendada para Halloween y dirigida a público desde los 12 años.
- LUGAR: Teatro Británico, Miraflores
- HORARIOS: jueves a sábado, 8:00 p.m.; domingos, 7:00 p.m.
Música y danza criolla
Por el Día de la Canción Criolla, el Británico organiza tres actividades gratuitas. Octubre Criollo ofrece un concierto el miércoles 28 de octubre a las 7:30 p.m. en Cultural Station, Miraflores. La Serenata Criolla se presenta el jueves 29 de octubre a las 7:30 p.m. en el Auditorio Los Jardines. Y Octubre Criollo: clase maestra, una sesión de danza criolla dirigida al público general desde los seis años, se realizará el sábado 31 de octubre a las 4:30 p.m. en Cultural Station.
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- ENTRADA: libre en las tres actividades
Cine y actividades de Halloween
El fantasma de Canterville
Función familiar recomendada desde los seis años, parte de la programación de Halloween del Británico.
- LUGAR: Cultural Station, Miraflores
- HORARIOS: viernes 23 de octubre, 7:30 p.m.
- ENTRADA: libre
Teatro Británico 360°
Recorrido por los espacios del Teatro Británico dirigido al público general desde los 12 años.
- LUGAR: Teatro Británico, Miraflores
- HORARIOS: sábado 31 de octubre, 3:30 p.m. y 5:00 p.m.
Literatura y charlas
Lanzamiento de Jerziobuk con Alonso Cueto
Jerziobuk, la primera plataforma peruana de audiolibros, realiza su lanzamiento oficial con la presentación del audiolibro Los años. Diario Personal, de Alonso Cueto, narrado por el propio autor. El catálogo inicial de la plataforma incluye clásicos de la literatura, ficción infantil y no ficción.
- LUGAR: Librería Sur, Av. Felipe Pardo y Aliaga 683, San Isidro
- HORARIOS: viernes 30 de octubre, 7:30 p.m.
Ferias y mercados
Mercadillo Medieval: “Brujas y Vikingos”
Quinta edición de la feria inspirada en la mitología nórdica y la cosmovisión vikinga, con montajes de lucha recreativa en la disciplina softcombat, exhibición de armas, vestimenta ancestral, artesanía escandinava y una zona dedicada al hidromiel. El público podrá presenciar demostraciones de tiro con arco y ballesta, además de segmentos teatrales con personajes de la mitología nórdica.
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- LUGAR: Concha Acústica del Campo de Marte, Jesús María
- HASTA CUÁNDO: 1 de noviembre
- HORARIOS: viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- ENTRADA: gratuita
Book Fest Perú
Encuentro de lectores y seguidores del cómic, el anime y el manga con once emprendimientos independientes y las ilustradoras peruanas Mina y Stef. La jornada incluye tres sorteos en vivo y una piñata de cierre.
- LUGAR: Librería Blanca Varela, calle Berlín 238, Miraflores
- HORARIOS: sábado 31 de octubre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- ENTRADA: gratuita
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