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“El papa León XIV tiene que escuchar lo que está ocurriendo”: esposa de peruano desaparecido en guerra de Rusia implora por ayuda para recuperar al padre de sus hijos

En diálogo con Infobae Perú, la mujer narró qperdió contacto con su pareja 45 días después de que viajara al extranjero para enlistarse en las fuerzas de ese país. “Que nos ayude a recuperar a mi esposo”, pidió al sumo pontífice

“Que el papa León XIV nos ayude a recuperar a mi esposo de la guerra en Rusia”, implora mujer desde Chiclayo.
“Que el papa León XIV nos ayude a recuperar a mi esposo de la guerra en Rusia”, implora mujer desde Chiclayo.
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Desde Chiclayo, Lambayeque, una mujer de 45 años, identificada como E. C., busca a su esposo, quien viajó a Rusia el 14 de abril para incorporarse a la guerra contra Ucrania. Madre de tres hijos —dos mayores de edad y una menor—, le ruega al papa León XIV que interceda para conocer el paradero de su pareja y lograr su retorno.

En diálogo con Infobae Perú, explicó que la última comunicación con su cónyuge, de iniciales E. O. P., ocurrió 45 días después de que él dejara el país. Desde entonces, los mensajes que le enviaba por WhatsApp no obtuvieron respuesta. Además, desde hace dos semanas, la cuenta dejó de mostrar fotografía e información visible, por lo que presume que fue desactivada.

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“Yo sí le pido al Papa que, por favor, nos ayude. De repente, puede interceder con el presidente de Rusia. Que eleve la voz de mi familia, como máxima autoridad de la Iglesia católica, y me ayude a recuperar a mi esposo. Se lo pedimos yo, sus hijos, sus hermanos y su madre, que es una mujer mayor”, expresó E. C.

Exmilitar viajó a Rusia tras recibir una propuesta de antiguos compañeros

E. O. P. trabajaba en el sector de la seguridad en Chiclayo y tenía experiencia previa en el Ejército peruano. Según su esposa, también participó en el conflicto de Irak hace varios años. La propuesta para viajar a Rusia llegó a través de antiguos compañeros con quienes mantenía comunicación.

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E. C. aseguró que su esposo sabía que viajaría para enlistarse en las fuerzas rusas. En un inicio, le ofrecieron una permanencia de tres meses en el campo de batalla y un mes de descanso, bajo un contrato de seis meses y con un pago aproximado de USD 2.900 mensuales. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a Rusia. “Allá le hicieron firmar por un año. Lo engañaron”, afirmó.

La mujer conserva documentos, fotografías, videos, una placa y una copia del contrato que su esposo le remitió. No obstante, desconoce quién fue la persona que lo contactó en Lima antes de que abordara su vuelo.

“Lo contactaron desde Lima. Fue mi error no preguntar mejor quién era su amigo o quiénes lo iban a llevar. Yo le pedía que no se fuera, pero, como tenía experiencia, dijo que todo iba a estar bien. Por decirlo así, salió de acá un martes hacia Lima y el miércoles ya estaba viajando a Rusia”, lamentó.

Durante las primeras semanas en Rusia, E. O. P. logró comunicarse desde su base militar mediante fotos y videos. Las llamadas, relató su esposa, duraban como máximo un minuto. Después de un mes y medio, el contacto se interrumpió. “Yo tengo mucha fe de volver a saber de él. Dentro de mi corazón hay una esperanza”, manifestó E. C.

“Que el papa León XIV nos ayude a recuperar a mi esposo de la guerra en Rusia”, implora mujer desde Chiclayo.
“Que el papa León XIV nos ayude a recuperar a mi esposo de la guerra en Rusia”, implora mujer desde Chiclayo.

Familia busca respuestas mientras la hija menor recibe terapia psicológica

E. C. mantiene su identidad en reserva debido a que la madre de su esposo aún desconoce que su hijo partió hacia Rusia. La mujer señaló que intenta obtener información junto con sus cuñados y contactar a familiares de otros peruanos que atraviesan una situación similar.

“Mi cuñado llamó por teléfono a la Embajada de Rusia en Perú, pero simplemente le dijeron que tenía que esperar o que teníamos que viajar hasta allá para tener más información sobre su paradero. Pero es difícil para nosotros. Estuve sin trabajo y tenía que cuidar a mi hija pequeña”, relató a este medio.

“Pero igual voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber dónde está mi esposo”, agregó.

Asimismo, reveló que la hija menor de la pareja, quien tenía una relación cercana con su padre, recibe atención psicológica desde que percibió la ausencia de su figura paterna. “Ella es la que más sufre. Está con terapia”, contó la madre.

Pedido al papa León XIV desde Chiclayo

E. C. acudió a la diócesis de Chiclayo con la intención de solicitar una audiencia o entregar su pedido ante la llegada del pontífice. No logró concretar la reunión, pero aseguró que buscará espacios para exponer el caso ante medios extranjeros.

“Yo le pido de corazón al papa León que nos ayude, por favor, que nos ayude a recuperar a nuestro familiar y que pueda regresar con nosotros. Voy a tratar de colarme, pero el Papa tiene que escuchar lo que está ocurriendo, no solo con mi esposo, sino con todos los peruanos que están en la guerra, algunos de ellos bajo engaño. Yo sé que él sabe todo esto, pero quiero que lo escuche de una madre, una hija, una hermana y una esposa”, aseveró.

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