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Gustavo Roverano asume funciones como nuevo entrenador del Juan Aurich para encarar recta final de Liga 3: “Estamos listos”

El estratega uruguayo-peruano retorna al ‘ciclón’ en un momento capital. La presencia de Edwin Oviedo en la presidencia lo motivó a firmar un nuevo contrato. “Cuando uno no pensaba en esta oportunidad, apareció”, indicó

Gustavo Roverano firmó contrato con el Ciclón del Norte para afrontar tramo decisivo por el ascenso en Liga 3. - Crédito: Juan Aurich
Gustavo Roverano firmó contrato con el Ciclón del Norte para afrontar tramo decisivo por el ascenso en Liga 3. - Crédito: Juan Aurich
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Juan Aurich cuenta con una inmejorable oportunidad para retornar a la división de plata. Para que el sueño se mantenga intacto, las autoridades han oficializado la contratación de Gustavo Roverano, un viejo conocido de la casa.

Gustavo Roverano se suma al Ciclón en el momento donde cada batalla cuenta. Su experiencia y liderazgo llegan para afrontar juntos esta fase final. Un solo vestuario, una sola hinchada y un sueño que nos une: EL ASCENSO. ¡Vamos, Aurich! Que el Ciclón sople más fuerte que nunca”, comunicó la institución.

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Gustavo Roverano ofreciendo su primera charla técnica con presencia de Edwin Oviedo. - Crédito: Juan Aurich
Gustavo Roverano ofreciendo su primera charla técnica con presencia de Edwin Oviedo. - Crédito: Juan Aurich

La ‘Máscara’ regresa al equipo símbolo de Chiclayo después de que en marzo del presente año presentara su renuncia por los serios problemas de infraestructura del club, aunque ahora con el retorno de Edwin Oviedo a la presidencia confía que haya un cambio sustancial.

En diálogo con radio Ovación, Roverano habló de su nueva etapa en el Aurich: “Salió esta oportunidad. Cuando uno no pensaba en esta situación, apareció, y acá estamos listos. Me estoy adhiriendo ya al cuerpo técnico que había porque estaba el preparador físico argentino, Facundo, y Gino Reyes que es el preparador de arqueros, y yo me traje a Marcelo Cigüeñas”.

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El uruguayo-peruano tendrá un estreno inmediato con Juventud Cautivo, al que espera superar. “Mañana debutamos en esta siguiente fase que es otra fase de eliminación, de 4 equipos clasifican 2. Mañana nos toca un equipo también duro como son todos en esta liga. Esperemos iniciar con el pie derecho”, sumó Gustavo.

Juan Aurich completó una primera fase competitiva en la Liga 3 2026: acabó tercero del Grupo A, con 26 puntos, ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. Tras un inicio invicto, sostuvo su clasificación a la fase final.

Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich.
Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich.

Aurich, de la brillantez a la oscuridad

Juan Aurich es considerado uno de los clubes más tradicionales del Perú y un símbolo del norte. Cuenta con una amplia historia futbolística que data del siglo pasado, aunque su notoriedad creció exponencialmente hace más de una década con la asunción de Edwin Oviedo a la presidencia.

El empresario azucarero apostó muy fuerte por el ‘Ciclón del Norte’ al dotarlo de profesionales de primer nivel desde la zona técnica hasta el plantel. De ahí que el equipo diera un salto de calidad en las posteriores campañas, siendo la del 2011 más que inolvidable.

En aquella temporada, Juan Aurich acabó en el primer lugar de la clasificación general, lo que le dio derecho a definir el título nacional con el segundo mejor ubicado que fue Alianza Lima. El primer partido, desarrollado en Chiclayo, acabó a favor de los capitalinos por 2-1.

Anotaron Joazhiño Arroé y Jorge Bazán, aunque hubo un descuento local de Ysrael Zúñiga que sirvió para que los norteños llegasen con vida al desquite. En esa llave, contra todo pronóstico, se impusieron con una solitaria diana del ‘Cachete’. Para decidir al campeón se organizó un tercer lance, en el que Aurich ganó por definición de penales y levantó su primer título profesional.

Luis Tejada falleció el último domingo 28 de enero a raíz de un infarto.
Luis Tejada, histórico ídolo de Juan Aurich - Crédito: Andina

En los años posteriores, la escuadra chiclayana se asentó en zona noble de ediciones ligueras hasta que en el periodo 2014 volvió a realizar una campaña encomiable con paradero a una nueva final, la cual no pudo coronarse con éxito por la tenacidad de Sporting Cristal.

Con la salida de Edwin Oviedo del directorio, Juan Aurich entró en una caída libre inobjetable que acabó en un doloroso descenso en el 2017 y en adelante la crisis se hizo cada más grande hasta la consumación de la pérdida de la categoría a Liga 3.

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