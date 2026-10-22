Perú

Más de 90 puentes en estado crítico en Perú: el MTC alerta sobre los riesgos ante la llegada del fenómeno El Niño

El ministro José Angello Tangherlini señaló que la evaluación de Ositran detectó distintos grados de vulnerabilidad en la red vial nacional, sin precisar la ubicación ni la severidad de las estructuras identificadas

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que más de 90 puentes se encuentran en estado crítico a nivel nacional ante el fenómeno El Niño. Tangherlini precisó que los trabajos de recuperación dependen de un crédito suplementario en trámite y anunció la disponibilidad de puentes modulares para atender emergencias en la red vial del país. Fuente: Exitosa Noticias
Guardar

Más de 90 puentes se encuentran en estado crítico en distintas regiones del país ante la proximidad del fenómeno El Niño, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El ministro José Angello Tangherlini brindó la cifra durante declaraciones ofrecidas desde el Callao, donde precisó que el diagnóstico fue elaborado con información del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

El titular del sector explicó que la cartera cuenta con un registro de la infraestructura vial vulnerable y que la atención de estos puentes dependerá de la aprobación de un crédito suplementario que se encuentra en trámite en el Congreso de la República. Entre las obras priorizadas figura la reconstrucción del puente Chancay, estructura que colapsó el año pasado y que hasta la fecha no había sido repuesta.

PUBLICIDAD

Tangherlini también detalló que el MTC contará con 77 puentes modulares disponibles para ser desplazados a zonas de emergencia antes de que finalice el año. De ese total, 20 unidades ya fueron trasladadas hacia la zona norte del país, la más expuesta a los efectos de las lluvias intensas asociadas a El Niño.

Dos fotografías muestran un puente metálico caído con un camión y un puente de concreto dañado con un autobús y varias personas
Dos puentes afectados y vehículos siniestrados en ríos ilustran el estado de la infraestructura vial vulnerable en diversas regiones de Perú ante el fenómeno El Niño. (Composición: Infobae Perú)

El diagnóstico de Ositran marca la hoja de ruta del ministerio

El ministro indicó que el número de puentes en estado crítico supera los 90 en todo el territorio nacional, aunque no detalló la ubicación específica de cada estructura ni los niveles de severidad identificados en el diagnóstico. Según explicó, la evaluación realizada por Ositran clasifica a estos puentes en “diferentes niveles” de vulnerabilidad frente al fenómeno climático.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos un diagnóstico que ha sido facilitado por Ositran, que es el ente regulador, donde tenemos en estado crítico, en diferentes niveles, obviamente, por encima de noventa puentes”, señaló el funcionario en declaraciones a Exitosa.

Un puente metálico colapsado sobre un río con dos camiones de carga atrapados entre la estructura inclinada y el agua
El puente Pampatama colapsó sobre el río Chalhuanca en Apurímac tras el paso simultáneo de dos volquetes que quedaron atrapados en la estructura. (Foto: Facebook / Willakuy)

El ministro afirmó que estas estructuras requieren atención especial debido al riesgo que representan para la transitabilidad en caso de que se registren crecidas de ríos o deslizamientos durante la temporada de lluvias. La intervención sobre estos puentes, según indicó, se financiará con los recursos que se liberen tras la aprobación del crédito suplementario pendiente en el Legislativo.

El puente Chancay, entre las obras priorizadas por el sector

Tangherlini mencionó de manera específica la situación del puente Chancay, una estructura que colapsó durante el año anterior y que permaneció sin reposición hasta la actualidad. El ministro indicó que ya se asignó el presupuesto correspondiente para ejecutar esta intervención, aunque no precisó un cronograma de obra ni el monto exacto destinado a los trabajos.

La mención de este caso particular ilustra el tipo de infraestructura que el ministerio busca atender con los fondos adicionales en trámite. El colapso de puentes durante fenómenos climáticos extremos suele interrumpir la conectividad de localidades que dependen de una sola vía de acceso, lo que afecta el transporte de personas y mercancías.

Imagen BKF3EHU3YBBRBJAIQ4S2VSZXGQ

El funcionario no detalló si existen otros puentes con colapsos similares pendientes de reconstrucción, aunque la referencia al caso de Chancay sugiere que forma parte de un conjunto más amplio de estructuras dañadas en eventos climáticos previos.

Veinte puentes modulares ya fueron desplazados hacia el norte del país

Respecto a la capacidad de respuesta ante emergencias, el ministro explicó que los puentes modulares son estructuras prefabricadas que se instalan de manera rápida cuando ocurre el colapso o la afectación de un puente existente, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en la red vial nacional en el menor tiempo posible.

“Cuando ocurra una emergencia, los puentes van a ser desplazados de manera rápida y colocados para poder restablecer la transitabilidad en la vía nacional”, indicó Tangherlini.

Puente de metal sobre un cauce de tierra rodeado de cañas y vegetación, junto a un camino no asfaltado y una motocicleta estacionada
Un pequeño puente y un canal con vegetación cruzan la zona agrícola de Tamboinga, en Pachacámac, donde los vecinos reclaman obras ante posibles huaicos. (Captura: Latina Noticias)

El ministro precisó que, hasta el momento, 20 puentes modulares fueron trasladados hacia la zona norte del país, la región que históricamente concentra los mayores impactos del fenómeno El Niño por el incremento del caudal de los ríos. El MTC prevé completar la distribución de las 77 unidades modulares en todo el territorio nacional antes de que termine el presente año.

La estrategia del ministerio combina así dos frentes: la reconstrucción de puentes permanentes dañados o en riesgo con fondos del crédito suplementario, y el despliegue de infraestructura modular temporal para responder con rapidez ante eventuales colapsos durante la temporada de lluvias.

Temas Relacionados

MTCOsitránFenómeno El Niñoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los distritos de Lima con los precios más bajos por metro cuadrado, según el Banco Central de Reserva del Perú

El reporte del primer trimestre de 2026 también permite comparar cuánto costaría adquirir un departamento de 70 m² en distintas zonas de la capital y qué otros factores conviene evaluar antes de realizar la compra

Estos son los distritos de Lima con los precios más bajos por metro cuadrado, según el Banco Central de Reserva del Perú

El drama de los incendios forestales en Perú: bomberos usan sus cascos para trasladar agua y combatir el fuego en Apurímac

Sin mangueras ni mochilas aspersoras suficientes, los voluntarios organizaron una “Bomberotón” para reunir fondos y conseguir equipamiento adecuado

El drama de los incendios forestales en Perú: bomberos usan sus cascos para trasladar agua y combatir el fuego en Apurímac

El Niño pone a Piura bajo agua, mientras el Gobierno Regional gastó más de S/ 300 mil en celebraciones y actividades

El Ejecutivo regional de Luis Neyra había ejecutado el 62,3 % de los S/ 54,2 millones destinados a reducir riesgos y atender emergencias por desastres, según un informe de Willax

El Niño pone a Piura bajo agua, mientras el Gobierno Regional gastó más de S/ 300 mil en celebraciones y actividades

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

El abogado José Chuman consideró poco probable que la influencer pierda la tenencia de su hija menor tras la denuncia presentada por su expareja.

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

La FPV prepara una nueva etapa para el torneo de varones, con cambios que buscan fortalecer su desarrollo y darle mayor continuidad

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

Jorge Nieto anuncia posibles sanciones a senadores de su partido que “rompieron la disciplina” al apoyar facultades de Fujimori

Embajador Bernie Navarro responde a pedido de diputada de Buen Gobierno sobre finaciamiento de USAID: “No regresará”

El 18 de diciembre inicia el juicio a Roberto Sánchez: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

Diputados de oposición evalúan llevar al TC la delegación de facultades por modificaciones del Senado

ENTRETENIMIENTO

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

Christian Domínguez cuestiona la denuncia contra Andrea San Martín y recibe una fuerte réplica de Rosario Sasieta: “No se corrige pegando”

¿Por qué Andrea San Martín quedará detenida 48 horas tras denuncia de su expareja?

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

Fiscalía de Familia inició investigación preliminar contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

El motivo del fracaso del español José Mari Bakero cuando dirigió al Juan Aurich: “No se dio cuenta dónde estaba”

El peculiar pedido que recibió Universitario en la misa por el Señor de los Milagros en Las Nazarenas: “Ustedes pongan de su parte”

Piero Magallanes ignora la posibilidad de trasladarse a Alianza Lima o Universitario: “Tuve conversación con Sport Huancayo sobre posible renovación”

Universitario cierra una nueva Copa Libertadores Femenina para el olvido: cero puntos por cuarta vez en su historia