Más de 90 puentes en estado crítico en Perú: el MTC alerta sobre los riesgos ante la llegada del fenómeno El Niño

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que más de 90 puentes se encuentran en estado crítico a nivel nacional ante el fenómeno El Niño. Tangherlini precisó que los trabajos de recuperación dependen de un crédito suplementario en trámite y anunció la disponibilidad de puentes modulares para atender emergencias en la red vial del país. Fuente: Exitosa Noticias

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Más de 90 puentes se encuentran en estado crítico en distintas regiones del país ante la proximidad del fenómeno El Niño, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El ministro José Angello Tangherlini brindó la cifra durante declaraciones ofrecidas desde el Callao, donde precisó que el diagnóstico fue elaborado con información del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

El titular del sector explicó que la cartera cuenta con un registro de la infraestructura vial vulnerable y que la atención de estos puentes dependerá de la aprobación de un crédito suplementario que se encuentra en trámite en el Congreso de la República. Entre las obras priorizadas figura la reconstrucción del puente Chancay, estructura que colapsó el año pasado y que hasta la fecha no había sido repuesta.

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Tangherlini también detalló que el MTC contará con 77 puentes modulares disponibles para ser desplazados a zonas de emergencia antes de que finalice el año. De ese total, 20 unidades ya fueron trasladadas hacia la zona norte del país, la más expuesta a los efectos de las lluvias intensas asociadas a El Niño.

Dos puentes afectados y vehículos siniestrados en ríos ilustran el estado de la infraestructura vial vulnerable en diversas regiones de Perú ante el fenómeno El Niño. (Composición: Infobae Perú)

El diagnóstico de Ositran marca la hoja de ruta del ministerio

El ministro indicó que el número de puentes en estado crítico supera los 90 en todo el territorio nacional, aunque no detalló la ubicación específica de cada estructura ni los niveles de severidad identificados en el diagnóstico. Según explicó, la evaluación realizada por Ositran clasifica a estos puentes en “diferentes niveles” de vulnerabilidad frente al fenómeno climático.

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“Nosotros tenemos un diagnóstico que ha sido facilitado por Ositran, que es el ente regulador, donde tenemos en estado crítico, en diferentes niveles, obviamente, por encima de noventa puentes”, señaló el funcionario en declaraciones a Exitosa.

El puente Pampatama colapsó sobre el río Chalhuanca en Apurímac tras el paso simultáneo de dos volquetes que quedaron atrapados en la estructura. (Foto: Facebook / Willakuy)

El ministro afirmó que estas estructuras requieren atención especial debido al riesgo que representan para la transitabilidad en caso de que se registren crecidas de ríos o deslizamientos durante la temporada de lluvias. La intervención sobre estos puentes, según indicó, se financiará con los recursos que se liberen tras la aprobación del crédito suplementario pendiente en el Legislativo.

El puente Chancay, entre las obras priorizadas por el sector

Tangherlini mencionó de manera específica la situación del puente Chancay, una estructura que colapsó durante el año anterior y que permaneció sin reposición hasta la actualidad. El ministro indicó que ya se asignó el presupuesto correspondiente para ejecutar esta intervención, aunque no precisó un cronograma de obra ni el monto exacto destinado a los trabajos.

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La mención de este caso particular ilustra el tipo de infraestructura que el ministerio busca atender con los fondos adicionales en trámite. El colapso de puentes durante fenómenos climáticos extremos suele interrumpir la conectividad de localidades que dependen de una sola vía de acceso, lo que afecta el transporte de personas y mercancías.

El funcionario no detalló si existen otros puentes con colapsos similares pendientes de reconstrucción, aunque la referencia al caso de Chancay sugiere que forma parte de un conjunto más amplio de estructuras dañadas en eventos climáticos previos.

Veinte puentes modulares ya fueron desplazados hacia el norte del país

Respecto a la capacidad de respuesta ante emergencias, el ministro explicó que los puentes modulares son estructuras prefabricadas que se instalan de manera rápida cuando ocurre el colapso o la afectación de un puente existente, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en la red vial nacional en el menor tiempo posible.

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“Cuando ocurra una emergencia, los puentes van a ser desplazados de manera rápida y colocados para poder restablecer la transitabilidad en la vía nacional”, indicó Tangherlini.

Un pequeño puente y un canal con vegetación cruzan la zona agrícola de Tamboinga, en Pachacámac, donde los vecinos reclaman obras ante posibles huaicos. (Captura: Latina Noticias)

El ministro precisó que, hasta el momento, 20 puentes modulares fueron trasladados hacia la zona norte del país, la región que históricamente concentra los mayores impactos del fenómeno El Niño por el incremento del caudal de los ríos. El MTC prevé completar la distribución de las 77 unidades modulares en todo el territorio nacional antes de que termine el presente año.

La estrategia del ministerio combina así dos frentes: la reconstrucción de puentes permanentes dañados o en riesgo con fondos del crédito suplementario, y el despliegue de infraestructura modular temporal para responder con rapidez ante eventuales colapsos durante la temporada de lluvias.

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