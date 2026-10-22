Liga Peruana de Vóley Masculino alista cambios importantes: fecha de inicio en 2027, temporada más larga y otras novedades

El presidente de la Federación Peruana de Vóley confirma novedades para la competencia masculina y señala que ya no se jugará este año, sino el próximo. (Video: Movistar Deportes)

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La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino tendrá modificaciones importantes en su calendario. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), confirmó que la próxima temporada ya no se disputará a finales de año, como venía ocurriendo, sino que ahora la competencia comenzará en el segundo mes del 2027 y tendrá una extensión mayor.

En una entrevista con ‘Movistar Deportes’, el dirigente adelantó que la organización se encontraba cerca de cerrar los detalles de la próxima edición. “Hoy tenemos una reunión final, pero primero la novedad es que ya no va a empezar este año, sino va a empezar en el mes de febrero y va a durar tres meses”, señaló.

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El anuncio supone un cambio en la planificación del campeonato masculino, que tradicionalmente concentraba sus partidos en un periodo inferior a dos meses. Con el nuevo calendario, los clubes tendrán más tiempo para competir y los jugadores podrán acumular mayor rodaje durante la temporada.

Una temporada más larga para el vóley masculino

Gino Vegas explicó que la ampliación de la duración ya está definida y responde a conversaciones previas entre la Federación y las instituciones participantes. La intención es establecer una competencia con mayor continuidad y construir una estructura que pueda consolidarse con el paso de los años.

“Ya está confirmado que serán tres meses. Tuvimos un par de reuniones un tiempo atrás con los clubes”, afirmó el presidente de la FPV.

La Liga Peruana de Vóley Masculina alista cambios importantes y comenzará en febrero del 2027. Crédito: FPV

El dirigente también remarcó que uno de los objetivos es que los equipos masculinos tengan más oportunidades de desarrollar su nivel a través de la competencia. “La idea es que los clubes puedan tener mucho más rodaje en el vóley masculino y tratar de lograr que la liga masculina también tenga un camino, un derrotero parecido a lo que tiene hoy la liga femenina”, explicó.

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La decisión modifica un calendario que, en la temporada anterior, se extendió del 24 de octubre al 14 de diciembre. En ese periodo, los equipos disputaron el torneo en menos de dos meses, una ventana relativamente corta para sostener el ritmo competitivo y planificar el trabajo deportivo a largo plazo.

Con el inicio previsto para febrero y una duración de tres meses, la organización apunta a distribuir la actividad durante un periodo más amplio. La fecha exacta de estreno y los demás detalles del formato deberán conocerse una vez que concluyan las coordinaciones entre la Federación y los clubes.

¿La Liga Masculina será transmitida por televisión?

Otro de los temas pendientes es la transmisión de los partidos. A diferencia de la competición femenina, que cuenta con mayor exposición mediática, la liga masculina ha dependido principalmente de las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley para acercar sus encuentros al público.

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Regatas fue campeón de la última edición de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Crédito: FPV

En meses anteriores, trascendió que la FPV mantenía conversaciones con TV Perú para explorar la posibilidad de transmitir el campeonato mediante señal abierta. Un eventual acuerdo permitiría ampliar el alcance del torneo y dar mayor visibilidad a los clubes y jugadores, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su concreción.

Consultado sobre la posibilidad de que los encuentros sean televisados, Vegas evitó adelantar detalles y dejó claro que las gestiones siguen abiertas. “Todavía no podemos adelantar nada. Estamos viendo posibilidades y, si hay que hacer alguna buena noticia, en su momento la haremos pública nosotros de todas maneras”, indicó a Movistar Deportes.

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Por tanto, la transmisión televisiva continúa siendo un asunto por resolver. Hasta que la Federación anuncie una decisión, no se puede dar por cerrado un acuerdo con TV Perú ni asegurar qué señal o plataforma tendrá los derechos de emisión.