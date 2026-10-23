José Letelier valora la victoria de Alianza Lima sobre Talleres en el primer amistoso: “Enfrentamos a un rival importante”

Alianza Lima venció por 1-0 a Talleres en amistoso disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Crédito: Alianza Lima Femenino.

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Alianza Lima venció 1-0 a Talleres de Córdoba en el primer amistoso de la serie y José Letelier valoró el ensayo como una medida para evaluar alternativas dentro del plantel y recuperar ritmo tras el receso de la Liga Femenina. Birka Ruíz marcó el único tanto en el estadio Hugo Sotil, en Villa El Salvador.

El técnico chileno sostuvo que el resultado quedó en segundo plano frente a las exigencias que planteó el conjunto argentino. El partido sirvió para que varias futbolistas con escasa participación en los últimos encuentros sumaran minutos, una necesidad para un equipo que tendrá actividad decisiva en el Torneo Clausura.

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“Todo es positivo, más allá del resultado. Talleres es un equipo intenso, como suele ocurrir en su cultura deportiva: disputa cada balón y no da ninguna jugada por perdida”, afirmó José Letelier tras el encuentro a las cámaras de ’Vamos Grone’. El entrenador consideró que el inicio expuso dificultades de Alianza Lima para sostener la posesión, aunque destacó el valor competitivo de la prueba.

La lectura del cuerpo técnico apunta a la falta de continuidad después de las interrupciones del calendario. Alianza Lima clasificó de forma directa a las semifinales del Clausura y, mientras espera rival, buscó en Talleres un oponente que elevara el ritmo de juego.

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El director técnico ’blanquiazul’ se refirió al rendimiento de sus dirigidas luego del primer encuentro amistoso que disputaron sus dirigidas frente a la ’T’. Crédito: Instagram Vamos Grone.

Letelier remarcó que las características del rival explicaron parte de las dificultades de sus dirigidas. “Nos costó al inicio, pero el partido también permitió observar a jugadoras que no venían sumando minutos. Desde todo punto de vista, fue una experiencia útil para el equipo y creo que el sábado tendremos un buen encuentro”, señaló.

El amistoso forma parte de una agenda más amplia entre ambos clubes. Alianza Lima y Talleres anunciaron un convenio de cooperación orientado a las divisiones menores y la preparación de los cuerpos técnicos, con la posibilidad de futuros intercambios de futbolistas y profesionales. El primer duelo de la gira de las argentinas se jugó a puertas cerradas; el segundo tendrá público en Matute.

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Por otro lado, El regreso de Heidy Padilla fue destacado por Letelier. La futbolista volvió a tener minutos después de una lesión que la dejó fuera de competencia durante gran parte de la temporada. Su presencia amplía las opciones del plantel, aunque el entrenador evitó plantear expectativas inmediatas sobre su rendimiento.

“Su regreso es muy valioso. Heidy es una jugadora importante para el club y, lamentablemente, sufrió una lesión que la mantuvo fuera de la competencia durante gran parte del año”, explicó el técnico. La jugadora ingresó en el primer amistoso junto con otras suplentes, en un paso hacia su retorno gradual a la competencia.

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Heidy Padilla sumó minutos en el amistoso entre Alianza Lima y Talleres. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Letelier proyectó su vuelta de forma paulatina. “Esperamos que el próximo año pueda completar su reintegración competitiva y aportar lo que el equipo espera de ella”, indicó. La cautela responde a una realidad habitual después de lesiones prolongadas: recuperar minutos no implica de inmediato recuperar la regularidad ni la intensidad necesarias para partidos de mayor exigencia.

Aspectos por mejorar para el próximo partido ante Talleres

El técnico identificó el primer pase tras recuperar el balón como uno de los puntos a corregir. Alianza lograba cortar los avances de Talleres, pero perdía rápido la posesión y volvía a quedar expuesto a la presión rival.

“Recuperábamos el balón, pero lo perdíamos rápido. La intensidad del rival influyó, porque es un ritmo que no siempre encontramos en nuestra liga. Talleres presentó tres o cuatro jugadoras seleccionadas, lo que confirma que enfrentamos a un rival importante”, analizó el estratega chileno.

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El entrenador también subrayó el desarrollo del fútbol femenino argentino. Argentina disputó los Mundiales de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023, mientras Talleres llevó a Lima un plantel con futbolistas vinculadas a convocatorias de selecciones. “En este tipo de encuentros, la exigencia y la competitividad son altas”, sostuvo.

Alianza Lima y Talleres, instituciones cercanas en el fútbol femenino. Crédito: X Alianza Lima.

¿Cuándo jugarán el segundo partido?

El segundo duelo entre Alianza Lima y Talleres se disputará el sábado 24 de octubre, a las 13:00, en el estadio Alejandro Villanueva. Inicialmente estaba previsto para las 15:00, pero el club peruano adelantó el horario por factores externos, según informó en un comunicado.

Solo estará habilitada la tribuna Occidente para el público y las entradas se venden a través de Joinnus. El encuentro será transmitido por Nativa TV y sus plataformas.

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