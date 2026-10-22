¿Por qué Andrea San Martín quedará detenida 48 horas tras denuncia de su expareja?

Andrea San Martín permanece bajo custodia durante 48 horas en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunta violencia familiar.

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Andrea San Martín permanece detenida por 48 horas en la comisaría de Miraflores, luego de que su expareja, Juan Víctor Armando Sánchez Díaz, presentara una denuncia en su contra por presunta violencia física y psicológica contra la hija menor que ambos tienen en común. La medida responde a la figura de presunta flagrancia, aplicada por la Policía Nacional tras un episodio ocurrido el 20 de octubre.

La exchica reality e influencer acudió por voluntad propia a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, con la intención de esclarecer la situación y dar su versión de los hechos. Sin embargo, terminó detenida y fue trasladada esposada a distintas dependencias para las diligencias correspondientes, en un proceso que derivó en la apertura de una investigación fiscal.

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La detención responde a la figura de flagrancia tras una denuncia por violencia familiar

El oficio policial difundido por el programa ‘Arriba mi gente’, de Latina, precisa que la denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19:15 horas. El documento señala que San Martín fue intervenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar, con la menor como presunta agraviada.

Según el relato de Sánchez Díaz recogido en la denuncia, el episodio incluyó jaloneos entre madre e hija y el uso de palabras soeces durante una discusión doméstica. La versión de la influencer también quedó registrada en el documento: según explicó ante las autoridades, el conflicto se originó porque su hija quería comer golosinas y se negaba a ingerir los alimentos que le habían servido previamente.

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Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

Tras presentarse en la comisaría para colaborar con las diligencias, San Martín quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. El procedimiento la llevó primero a la sede de Santa Felicia, luego a Medicina Legal II de Lima Este y finalmente a la comisaría de Miraflores, donde permanecerá bajo custodia durante las 48 horas que contempla la ley para este tipo de intervenciones.

A su llegada a Medicina Legal, la influencer evitó referirse al contenido de la acusación. “Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró ante las cámaras que registraban su traslado. Horas más tarde, consultada sobre si tenía la conciencia tranquila, respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

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La Fiscalía de Familia abrió una investigación preliminar a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro inició una investigación preliminar contra la influencer. El caso quedó a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi, según informó el propio Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que se encuentra en proceso de recabar pruebas y testimonios para esclarecer los hechos denunciados y determinar las acciones legales que correspondan. Esa etapa incluye el contraste entre la versión de Sánchez Díaz, la manifestación de la propia San Martín y los resultados de las evaluaciones médico-legales practicadas durante las diligencias.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

Durante su traslado desde la comisaría de Santa Felicia, una reportera consultó a la influencer sobre la existencia de medidas de protección vinculadas con la menor. San Martín respondió de forma escueta: “Sí”, sin precisar el alcance de esa respuesta ni las disposiciones adoptadas por las autoridades. Los exámenes médico-legales forman parte de los procedimientos habituales en este tipo de investigaciones y permiten a la Fiscalía reunir elementos para definir la situación legal de los involucrados.

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Juan Víctor Sánchez relató el episodio que originó la denuncia

Sánchez Díaz también fue registrado dentro de la comisaría de Santa Felicia, donde conversó con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y firmó documentos ante los efectivos que intervenían en el caso. Cerca de las 23:00 horas del 21 de octubre, se retiró del lugar junto a su hija, sin ofrecer declaraciones a la prensa que aguardaba en los exteriores.

De acuerdo con el relato difundido por ‘Arriba mi gente’, el padre de la menor tomó conocimiento de los hechos a través de una videollamada realizada el mismo 20 de octubre. Durante esa comunicación, según indicó, notó a la niña llorando y con dificultades para hablar, lo que lo llevó a presentar la denuncia y solicitar que la menor fuera examinada por un médico legista.

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Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia y este es el detalle de su denuncia policial. YouTube. Q'Bochinche.

El programa también difundió que la niña le habría contado a su padre una serie de castigos aplicados tras el incidente, entre ellos la prohibición de asistir a una fiesta infantil y el retiro de algunos de sus objetos personales. El reporte mencionó, además, que esta no sería la primera vez que las hijas de San Martín exponen públicamente desacuerdos con su madre, en referencia a audios difundidos por Sánchez en 2021.

La expareja mantiene disputas judiciales previas relacionadas con la tenencia, el régimen de visitas y la pensión de alimentos de la menor, procesos que continuaban sin resolverse pese a audiencias de conciliación anteriores. San Martín anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para referirse al caso una vez que culminen las diligencias pendientes ante la Policía y la Fiscalía.

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