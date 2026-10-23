Perú

Productores de madera y bambú de seis regiones proyectan negocios por S/ 4,8 millones para el próximo año

Las ocho empresas participantes, provenientes de Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Huánuco, Piura y Amazonas, sostuvieron 50 reuniones comerciales en la feria del Serfor

Dos hombres sentados a una mesa muestran piezas de bambú a una mujer frente a una pantalla con la frase Rueda de negocios
Dos representantes del sector forestal presentan productos de bambú a una compradora durante una rueda de negocios de la Expo Forestal Perú 2026 en Lima. (Foto: Serfor)
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Ocho empresas productoras de madera y bambú de seis departamentos del país proyectan negocios por 4.818.000 soles para los próximos doce meses, luego de participar en la Expo Forestal Perú 2026, realizada los días 15 y 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento fue organizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Seis de esas empresas provienen de Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Huánuco, y se dedican a la elaboración de productos y madera aserrada de especies como tornillo, cedro, copaiba, teca y pino. Las otras dos tienen sede en Piura y Amazonas, y producen rollizos de bambú.

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La feria, denominada “Un nuevo motor de la economía forestal: impulsando inversión, innovación y desarrollo de nuestros bosques”, convocó a productores, inversionistas, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas, compradores y funcionarios públicos. El evento tuvo como propósito posicionar al sector forestal como motor de la economía, la competitividad y el empleo mediante el aprovechamiento sostenible de los bosques.

Las 50 reuniones de la rueda de negocios sustentan la proyección comercial

La cifra de 4,8 millones de soles en expectativas comerciales se originó durante la rueda de negocios del evento, en la que se concretaron 50 reuniones entre productores y potenciales compradores, según la Dirección de Promoción y Competitividad del Serfor. Ese espacio permitió que los productores de madera y bambú de los seis departamentos participantes establecieran contacto directo con empresas interesadas en adquirir sus productos.

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Mesa con diversos objetos de madera tallada, como posavasos, llaveros, figuras decorativas, soportes y folletos informativos
Varios objetos y artesanías de madera se exhiben en la Expo Forestal Perú 2026, organizada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en el Centro de Convenciones de Lima. (Foto: Serfor)

Santiago Márquez, vocero del Serfor, explicó que la cita “fortaleció las cadenas productivas” del sector forestal. “Estos preacuerdos comerciales dinamizan las economías locales y promueven el empleo en zonas rurales”, señaló el funcionario, quien precisó que los acercamientos entre productores y compradores tendrán continuidad mediante visitas de campo y evaluaciones técnicas.

Ese seguimiento resulta determinante para que las expectativas generadas por los productores de Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Huánuco, Piura y Amazonas se traduzcan en contratos efectivos. Las evaluaciones técnicas permitirán a los compradores verificar la calidad y la capacidad productiva de cada empresa antes de formalizar las operaciones proyectadas.

Los productos que ofertaron los departamentos participantes

Las empresas de Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Huánuco llevaron a la feria productos elaborados y madera aserrada de especies como tornillo, cedro, copaiba, teca y pino, variedades con demanda en el mercado nacional para construcción, mobiliario y acabados. Estas cuatro regiones concentran buena parte de la producción forestal maderable del país.

Piura y Amazonas, en tanto, aportaron rollizos de bambú, un material con creciente demanda por su rapidez de crecimiento y su uso en construcción sostenible. La presencia de productores de bambú junto a los de madera aserrada reflejó la intención del Serfor de diversificar la oferta forestal peruana más allá de las especies maderables tradicionales.

Dos mujeres conversan junto a una mesa redonda con objetos de madera bajo dos lámparas colgantes en un puesto de exhibición
Una expositora presenta piezas de madera a una asistente durante la feria Expo Forestal Perú en el Centro de Convenciones de Lima. (Foto: Serfor)

Esta combinación de departamentos y productos permitió que la rueda de negocios atendiera a compradores con intereses distintos, desde quienes buscan madera elaborada para la industria del mueble hasta quienes requieren bambú para proyectos de construcción.

El evento sumó un foro internacional y una feria comercial abierta al público

Además de la rueda de negocios que generó la proyección de 4,8 millones de soles, la Expo Forestal Perú 2026 incluyó un foro internacional y una feria comercial que reportó ventas directas por más de 9.600 soles durante los dos días del evento. Esta fue la segunda edición de este tipo organizada por el Serfor.

El evento fue inaugurado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y reunió a 484 participantes entre productores, empresas, inversionistas, especialistas, representantes de la academia y delegados de programas estatales y de gobiernos subnacionales. El Serfor, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), no precisó la fecha de una próxima edición de la feria.

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