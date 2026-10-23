Perú

El drama de los incendios forestales en Perú: bomberos usan sus cascos para trasladar agua y combatir el fuego en Apurímac

Sin mangueras ni mochilas aspersoras suficientes, los voluntarios organizaron una “Bomberotón” para reunir fondos y conseguir equipamiento adecuado

La escasez de recursos obligó a los bomberos a improvisar métodos para trasladar agua hacia el frente del incendio. (Crédito: ATV)
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Un incendio forestal en Abancay, región Apurímac, obligó a los bomberos voluntarios a utilizar sus propios cascos de protección para recoger y trasladar agua ante la falta de equipos adecuados para enfrentar las llamas, según imágenes difundidas por ATV.

La escena expuso las condiciones con las que estos voluntarios combaten el fuego, que avanza sobre bosques y zonas con flora y fauna silvestre. Sin mangueras ni mochilas aspersoras suficientes, recurrieron a sus cascos como único recurso disponible para trasladar agua hacia el frente de las llamas.

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Bomberos con uniformes de protección y cascos arrojan agua hacia vegetación humeante en una ladera montañosa.
Voluntarios improvisan métodos para trasladar agua ante la falta de equipos adecuados en la zona afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bomberos piden apoyo para comprar equipos

Frente a la escasez de recursos, los bomberos voluntarios de la zona organizaron una actividad bautizada como “Bomberotón”, con el objetivo de reunir fondos y conseguir equipamiento adecuado para enfrentar los incendios forestales.

El fuego continúa activo en Apurímac y mantiene en riesgo a las comunidades cercanas, además de la vegetación y la fauna de la zona. Por ahora, los voluntarios siguen a cargo de las labores de contención con los implementos que tienen disponibles.

Bomberos con uniformes de protección, cascos y mascarillas pasan un bidón en un terreno de tierra con humo y vegetación quemada.
Varios bomberos con trajes de protección y mascarillas trasladan recipientes con agua entre el humo para sofocar los focos de un incendio forestal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci reporta 12 incendios forestales activos

Los incendios forestales en Perú dejaron 12 fallecidos y mantienen otros 12 focos activos en varias regiones, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vázquez Guerrero. Las víctimas se distribuyen en Cusco, con cuatro; Cajamarca, con tres; Apurímac y Pasco, con dos cada una, y Puno, con una. El organismo registra además 832 personas afectadas por quemaduras y problemas respiratorios, además de 617 medios de vida dañados.

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Según Vázquez Guerrero, la mano del hombre provoca entre 95% y 98% de los incendios, principalmente por quema de pastizales secos, fogatas mal apagadas, quema de basura, colillas de cigarrillo y expansión de la frontera agrícola. Los factores climáticos, como los rayos durante tormentas eléctricas, explican entre el 1% y el 5% restante. El funcionario advirtió que el déficit hídrico y el calentamiento aceleran la propagación del fuego y pidió a la población evitar la quema de pastizales.

(Agencia de Noticias Calca)
(Agencia de Noticias Calca)

El jefe del Indeci identificó a Río Tambo, en Junín, y Curahuasi, en Apurímac, como las zonas con mayor dificultad operativa, esta última con un incendio que acumulaba 14 días activo. Señaló que el apoyo aéreo para la región depende de que el gobierno regional formalice la solicitud y recordó que Apurímac cuenta con un presupuesto de más de 1.600 millones de soles, de los cuales solo 12 millones se destinan a la gestión del riesgo de desastres. Vázquez Guerrero añadió que la presidenta impulsa la compra de equipos para alcanzar 19 helibaldes hacia la quincena de noviembre.

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