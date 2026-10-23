Lluvias intensas inundan calles de Huánuco en solo 20 minutos, dañan techos de viviendas y afectan las actividades comerciales y turísticas

Una fuerte lluvia torrencial ha provocado inundaciones en Tingo María, dejando a su paso calles anegadas y complicando la rutina de sus habitantes. Las imágenes muestran la magnitud del problema. Canal N

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Una intensa precipitación afectó este jueves 22 de octubre a Tingo María, en la región Huánuco, con acumulación de agua en calles, plazas y viviendas. Las ráfagas de viento que acompañaron la lluvia también provocaron daños en techos de algunos asentamientos humanos.

El anegamiento de las vías dificultó el desplazamiento de vehículos y peatones. En distintos sectores, los conductores tuvieron que detener la marcha ante la cantidad de agua acumulada, mientras los habitantes afrontaron problemas para trasladarse por la ciudad.

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La emergencia también interrumpió actividades comerciales y turísticas. Las condiciones meteorológicas alteraron la rutina de la población, en una localidad donde las precipitaciones suelen generar dificultades por la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial.

Los efectos de la lluvia se registraron en un contexto de preocupación por las condiciones climáticas previstas para la región y la alerta ante la posible incidencia del fenómeno El Niño. Los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtieron sobre el desarrollo de nubes de tormenta en sectores de Huánuco y Ucayali, con posibilidad de precipitaciones de mayor intensidad en zonas localizadas.

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Lluvia intensa provoca inundaciones en calles y viviendas

Las lluvias del jueves 22 de octubre provocaron acumulación de agua en calles, plazas y viviendas. Composición: Infobae

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 3 de la tarde y, durante los primeros 20 minutos, varias calles ya presentaban acumulación de agua, según el reporte difundido desde Tingo María. La lluvia estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento que elevaron la preocupación entre los residentes.

Uno de los sectores afectados fue Brisas del Huallaga, donde se reportaron consecuencias de la precipitación. También se informó que las ráfagas desprendieron calaminas de los techos de viviendas ubicadas en asentamientos humanos.

El agua acumulada complicó la circulación por las vías urbanas. La situación afectó tanto a quienes se desplazaban en vehículos como a los peatones, debido a las dificultades para atravesar las calles inundadas.

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Falta de drenaje pluvial agrava los efectos de las precipitaciones

La ausencia de un sistema de drenaje pluvial adecuado constituye uno de los principales problemas señalados por la población de Tingo María frente a las lluvias. De acuerdo con el reporte desde la ciudad, las precipitaciones suelen ocasionar inundaciones que dificultan el tránsito en distintos puntos.

La situación también generó cuestionamientos sobre las medidas preventivas y las obras destinadas a reducir los efectos de estos episodios. Durante el reporte, se indicó que no se tenía conocimiento de un proyecto ejecutado para atender este problema recurrente.

Los residentes solicitaron soluciones a las autoridades ante las dificultades que enfrentan cada vez que se presentan lluvias intensas. El reclamo se centra en la necesidad de atender las deficiencias que favorecen la acumulación de agua en las calles y afectan las actividades cotidianas.

Senamhi advierte sobre tormentas, lluvias y ráfagas de viento

La acumulación de agua afectó calles, plazas y viviendas de Tingo María, donde los vecinos reclaman soluciones ante la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial. El Senamhi también advirtió sobre posibles lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Huánuco y Ucayali. Facebook: Irwing Miranda

En su reporte de condiciones meteorológicas del jueves 22 de octubre de 2026, el Senamhi informó sobre el desarrollo de nubes de tormenta en sectores de las provincias de Puerto Inca y Leoncio Prado, en Huánuco, así como en Padre Abad, en Ucayali.

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El organismo meteorológico señaló que estas condiciones podían generar lluvias de ligera a moderada intensidad, con posibilidad de precipitaciones fuertes de manera localizada. El aviso también contempló descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el pronóstico, las condiciones podían continuar durante las dos horas posteriores a la emisión del reporte. El Senamhi recomendó evitar la permanencia en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas, desconectar de manera preventiva los equipos eléctricos y electrónicos y consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones meteorológicas.

Para Tingo María, el pronóstico previsto para el jueves contemplaba una temperatura de 30 °C, cielo nublado durante el día y lluvias moderadas con chubascos. Sin embargo, la intensidad observada durante la tarde provocó inundaciones en un periodo breve.

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Lluvias intensas también afectan zonas de la frontera entre Perú y Ecuador

Las fuertes lluvias en la frontera entre Perú y Ecuador, con aniegos, desbordes de ríos y tormentas. Este reporte situó las precipitaciones intensas entre los eventos meteorológicos registrados en el país durante la misma jornada.

En Tingo María, los efectos reportados incluyeron calles inundadas, dificultades para el tránsito, suspensión de actividades y daños en techos por acción del viento. Las condiciones descritas por el Senamhi también contemplaron la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas en distintos sectores de Huánuco y Ucayali.